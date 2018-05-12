Неймар раздора

Рекордная ошибка

Переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года изначально заставлял недоумевать: один из лучших форвардов современности менял признанную топ-команду на коллектив, который при всех своих желаниях и действиях, по-прежнему не готов им стать, и даже приход туда бразильца сам по себе не мог кардинально изменить ситуацию.

Намереваясь выйти из тени Лионеля Месси и зарабатывать больше в Париже, нападающий не мог не понимать, что вместе с этим также получает в едином пакете национальное первенство, заметно уступающее испанскому, туманные перспективы выиграть Лигу чемпионов и ярлык футболиста, для которого деньги важнее амбиций. Что уж говорить о «доброй» памяти бывшего клуба, который, прописывая рекордные в истории 222 млн евро в качестве суммы отступных, вряд ли думал, что кто-то решится заплатить такие деньги, а сам игрок будет капризно добиваться трансфера.

Игра, которую ведет Неймар Что стоит за финансовыми аппетитами форварда? Тем не менее, Неймар довольно быстро понял, что в ПСЖ он не будет счастлив. Звездный форвард сразу увидел, насколько отличается уровень Лиги 1 от Примеры, а также столкнулся с неприятным отношением к себе со стороны ряда новых одноклубников. Отсюда и конфликты, которые возникли у него с партнерами по атаке Эдинсоном Кавани и Килианом Мбаппе, причем в этом вряд ли стоит винить последних, поскольку, как пишет пресса, главным образом дело в том, что сам новичок видит в них не единомышленников, а конкурентов в борьбе за статус главной примадонны в коллективе — похоже, что после выступлений вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом он попросту не хочет делить с кем-то бомбардирскую славу. Не понравилась ему и жизнь в Париже по сравнению с Барселоной, и уже поздней осенью 2017 года в СМИ усиленно муссировались слухи, что футболист посчитал ошибкой свое решение о переходе.

Контракт, деньги, два клуба

Почти сразу же в прессе появились сообщения, что заполучить Неймара хотел бы «Реал», который понимает, что время заменить свою главную звезду Криштиану Роналду если еще не пришло, то стремительно приближается, что, правда, по слухам, вызвало недовольство 33-летнего нападающего. Впрочем, как пишет Marca, уже сейчас португалец совсем не против трансфера форварда ПСЖ, который еще в декабре якобы сообщил представителям королевского клуба о стремлении заставить французскую сторону отпустить его в Мадрид.

ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам Реакция прессы на чемпионство парижан Главной проблемой на пути возможной сделки, отмечает издание, обещает стать не сумма компенсации (ее оценивают в интервале сумасшедших 260-300 млн евро), а принципиальность главного руководителя «Пари Сен-Жермен», эмира Катара Тамим бин Хамад Аль Тани: его самолюбие явно не позволяет вот так просто отпустить звезду, на которую возлагали столько надежд, и ради которой пошли на беспрецедентные траты, при том, что Неймар в таком случае усилит конкурента его детища в борьбе за столь желанный трофей Лиги чемпионов. Хотя, сообщает та же Marca, отец нападающего уже уведомил ПСЖ о желании его сына перейти к «Сливочным».

Впрочем, не стоит забывать, еще в марте авторитетная The Times написала, что звездный футболист требует от своего клуба повышения оклада с 750 тысяч евро до 1,1 млн евро в неделю, чтобы остаться. Вероятно, для этой цели команда Неймара стремится максимально выгодно использовать интерес «Реала» и «Барселоны» — последняя якобы хочет вернуть исполнителя, а тот также не исключает готовность снова выступать на «Камп Ноу». Понятно, что случае, если французская сторона посчитает такие требования по зарплате завышенными, у форварда появится основание для ухода в Мадрид, если же французская сторона пойдет на условия бразильца, тот он сможет компенсировать свои неприятные впечатления от Лиги 1, жизни в Париже и не лучшие отношения с партнерами с помощью рекордного в истории футбола контракта.

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Между Парижем и Мадридом

Похоже, что будущее нападающего лежит между двумя городами — Париж и Мадрид, ведь в готовности «Барселоны» заплатить такие деньги, которой тем самым придется терпеть убытки, приходится сомневаться, не говоря уже о том, что ПСЖ и так будет трудно убедить продать футболиста. Кроме того, для «Реала» Неймар — стратегически более важное усиление, поскольку именно он в случае своего перехода года через два станет заменой для Роналду — фигуры, вокруг которой строится не только игра, но и статус клуба в мировом футболе, тогда как более молодой Лионель Месси еще лет пять будет таковым для каталонцев.

Самая грубая атака Европы прямо сейчас Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших Президенту «Сливочных» Флорентино Пересу предстоит нелегкая задача переманить бразильца, если все эти сообщения о подобных планах действительно правдивы. Для «Пари Сен-Жермен» вопрос удержания Неймара является принципиальным как с точки зрения позиции своих собственников, так и стремления стать подлинным грандом европейского футбола, не говоря уже о коммерческой составляющей. Потому ключевым в этой ситуации будет поведение самого футболиста: если бразилец не соблазнится на огромные деньги, которые Париж наверняка сможет платить ему по новому контракту, и займет жесткую позицию по поводу своего намерения перейти в «Реал», то форвард действительно окажется на «Сантьяго Бернабеу» уже нынешним летом.