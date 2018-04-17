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    ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам

    Реакция прессы на чемпионство парижан

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    ПСЖ — вновь чемпион Франции, не может быть доволен собой
    ПСЖ — вновь чемпион Франции, не может быть доволен собой
    Le Parisien
    ПСЖ в седьмой раз в истории завоевал титул чемпиона Франции. Медиа не оставили это событие без внимания.

    Пять ключевых матчей, которые привели ПСЖ к титулу

    «17 сентября 2017 года "Пари Сен-Жермен" принимал на своем поле "Лион" в рамках Лиги 1, и за 15 минут до конца поединка счет не был открыт, пока Марсело и Жереми Морель не отличились голами в собственные ворота, благодаря чему позволили выиграть сопернику, а учитывая то, что во втором круге "Ткачи" оказались сильнее столичного коллектива на своем поле, сентябрьский успех оказался ключевым, ведь на момент январской игры между ними было четыре очка... 26 ноября ПСЖ гостил у "Монако" после ничьих против "Монпелье" и "Марселя", опережая монегасков на шесть очков, поэтому победа дружины Унаи Эмери со счетом 2:1 стала важным успехом», — пишет в материале портала ESPN Джонатан Джонсон.

    ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Монако» «Три очка в гостевом матче против "Нанта" 14 января 2018 января запомнится благодаря странному эпизоду, когда арбитр Тони Шапрон споткнулся об игрока "Канареек" Диего Карлоса, после чего удалил того с поля в качестве наказания за неумышленный инцидент, но также он запомнится из-за тяжелой победы лидера, которая позволила обеспечить отрыв в 11 очков... 10 февраля ПСЖ добавил еще три балла в свой актив, когда сумел выжать максимум из поединка на выезде против "Тулузы", несмотря на облегченный состав накануне дуэли против "Реала" в Лиге чемпионов... Уже 18 марта подопечные Эмери отправили к "Ницце", где проиграли годом ранее, и после вылета из главного еврокубка, но смогли выиграть 2:1 и оторвались на 14 очков».

    Триумф без величия

    «Мы ожидаем большего от Парижа, потому что он способен на куда большее, и с точки зрения бюджета этот клуб находится в другом измерении, а значит к нему больше требований, ведь завоевать чемпионство для него — задача-минимум. Во Франции ему нет ровни, из-за чего возникла такая разница, ведь даже когда в 2002-2008 доминировал "Лион", такого перевеса не было, да и он не выигрывали три внутренних трофея одновременно», — отмечает в комментарии Le Parisien выигравший у руля «Монпелье» золото Лиги 1 в 2012 году Рене Жирар, который отметил, что в 2010 году его команда заняла пятое место с 69 очками, а сейчас «Ренн», идущий на пятой строчке, имеет 47 баллов за пять туров до конца розыгрыша.

    «В Испании, Англии, в меньшей степени в Италии, есть пять-шесть больших коллективов, даже если кто-то выигрывает титул с большим отрывом. В нашей же лиге ПСЖ слишком одинок, и это генерирует легкость, из-за чего при встрече с сильным соперником его игроки находятся в ступоре. Потому, чтобы расти, им все еще не хватает самоутверждения в Европе».

    ПСЖ стоило продавать Верратти

    «Среди футболистов "Пари Сен-Жермен" есть те, кто не показывают свой вес в определяющие моменты, и главным образом это Марко Верратти. Всего год назад 25-летнего итальянца считали наследником Хави в "Барселоне", и парижане отчаянно отбивались от попыток каталонцев заполучить его, отвергнув сумму в 100 млн евро, когда сам игрок пытался проложить дорогу трансферу, но в итоге все закончилось переходом Неймара в обратном направлении, хотя казалось, что решение отпустить полузащитника было бы самым мудрым решением. Он так и не стал топовым исполнителем, как на это рассчитывал клуб, когда покупал его у "Пескары" в 2012 году», — критикует футболиста в материале портала Goal.com Робин Бэйрнер.

    Игра, которую ведет Неймар Что стоит за финансовыми аппетитами форварда? «Базовые слабости в его игре, в первую очередь ментальные, не были исправлены за шесть лет пребывания во Франции — Верратти по-прежнему склонен вести себя как избалованный ребенок, ведь получил 11 предупреждений в 38 матчах этого сезона и дважды удалялся с поля. Суть в том, что теперь полузащитник, чей контракт действует до 2021 года, не имеет особого выбора. "Барселона" уже не интересуется им — отчасти потому, что их стиль игры отошел от знаменитой "тики-таки", но также все из-за того, что Марко уже не кажется той фигурой, которая соответствует такому стандарту. В действительности, его стагнация стал символизировать стагнацию клуба в целом».

    Проект ПСЖ находится под самым сильным давлением

    «На первый взгляд, назначение Томаса Тухеля новым наставником ПСЖ выглядит умным решением, но у него репутация инновационого и многогранного тренера, который может построить успешный коллектив, если ему предоставить время и правильные условия, и хотя парижане могут наконец развить некую идентичность, немецкому специалисту, похоже, придется оказаться в шкуре своих предшественников Лорана Блана и Унаи Эмери, ведь его контракт на два или три года предполагает краткосрочное планирование. Для успеха Тухеля в Европе, руководству чемпиона Франции нужно отбросить в сторону методы, которые подрывали прогресс команды — им нужен более целостный, долгосрочный подход к развитию. Так, прошлым летом им стоило подписать вратаря, оборонительного полузащитника и левого оборонца, тогда как коллектив усилили два нападающие, призванные повысить ценность бренда», — отмечают на страницах The Guardian Адам Уайт и Эрик Девен.

    Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже? «Фокус клуба, направленный на громкие подписания и звездные имена, продолжает подрывать развитие, а также прогресс своих воспитанников: ПСЖ в основном игнорирует глубину своей академии, что контрастирует с примерами "Монако", "Лиона" и европейскими грандами, в составе которых есть костяк молодых исполнителей собственного производства с уже сделавшими себе имя игроками. Несмотря на неизбежное завоевание всех трех внутренних трофеев, а также яркие всплески в Лиге 1, парижане стагнировали в этом сезоне. Клубу не хватает стратегии, сердца и четкой философии для футболистов, которые только переживают свое становление, поэтому у него не будет никакого прогресса, пока он не прекратит предаваться кратковременности и потворствовать своим звездам».

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