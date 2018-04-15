ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао.
За гостей гол забил Маркуш Лопеш.
Благодаря этой победе «ПСЖ» с 87 очками лидирующий в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаемым для «Монако», который с 70 очками занимает второе место.
Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до конца турнира.
«ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории. В прошлом сезоне чемпионат Франции выиграл «Монако».
C'est terminé ! Paris remporte ce #PSGASM et devient pour la 7⃣e fois Champion de France ! 🏆 #ICICESTPARIS #CHAMPIONS pic.twitter.com/pRIrWMUq05— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 апреля 2018 г.