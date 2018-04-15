ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции

В матче 33-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 7:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао.

За гостей гол забил Маркуш Лопеш.

Благодаря этой победе «ПСЖ» с 87 очками лидирующий в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаемым для «Монако», который с 70 очками занимает второе место.

Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до конца турнира.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории. В прошлом сезоне чемпионат Франции выиграл «Монако».