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    ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Монако» — 7:1.

    В составе победителей по дублю на свой счёт записали Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо, по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота форвард «Монако» Радамель Фалькао.

    За гостей гол забил Маркуш Лопеш.

    Благодаря этой победе «ПСЖ» с 87 очками лидирующий в турнирной таблице Лиге 1 стал недосягаемым для «Монако», который с 70 очками занимает второе место.

    Таким образом, парижане оформили чемпионство за пять туров до конца турнира.

    «ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории. В прошлом сезоне чемпионат Франции выиграл «Монако».

    Чемпионат Франции. 33-й тур
    «ПСЖ» — «Монако» — 7:1 (4:1)
    Голы: Ло Сельсо, 14 (1:0). Кавани, 17 (2:0). Ди Мария, 20 (3:0). Ло Сельсо, 27 (4:0). Маркуш Лопеш, 38 (4:1). Ди Мария, 58 (5:1). Фалькао, 76 — в свои ворота (6:1). Дракслер, 87 (7:1).«ПСЖ»: Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Берчиче, Ди Мария (Менье, 75), Ло Сельсо (Нкунку, 80), Рабьо (Диарра, 65), Пасторе, Дракслер, Кавани.«Монако»: Субашич, Туре, Раджи, Жемерсон, Жорже, Маркуш Лопеш (Диакаби, 75), Фабинью, Жоау Моутинью, Сидибе (Геззаль, 34), Лемар, Фалькао (Тилеманс, 82).Предупреждения: Пасторе, 40. Фабинью, 61. Раджи, 61. Жоау Моутинью, 78.

    Где искать смысл игры?«ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля
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