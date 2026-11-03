прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов, ставка за 2.15

4 ноября в четвертом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ланс» и «Комо». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Ланс»

Турнирное положение: в Лиге чемпионов «Ланс» занимает 27-е место, набрав три очка.

Последние матчи: французы в общем этапе Лиги чемпионов одержали победу над «Славией» (3:2) и потерпели поражения в играх против «Спортинга» (0:2), «Брюгге» (0:3).

Не сыграют: Хоаннер Чавес, Майк Навроцки, Абдалла Сима, Одсонн Эдуард.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в последних пяти матчах «Ланс» одержал две победы и потерпел три поражения, забив при этом пять мячей и пропусти восемь.

«Комо»

Турнирное положение: в Лиге чемпионов «Комо» занимает 9-е место, набрав 6 очков.

Последние матчи: в матчах Лиги чемпионов итальянский клуб одержал победы над «Лейпцигом» (4:1), «Манчестер Юнайтед» (4:1), а также проиграл «Фейеноорду» (2:3).

Не сыграют: Трево Чалоба, Мойзе Кен, Хесус Родригес.

Состояние команды: «Комо» выдаёт пятиматчевую победную серию, итальянцы помимо сенсационной победы над МЮ в Лиге чемпионов, переиграли «Венецию» (1:0), «Торино» (3:1), «Сассуоло» (2:0) и «Фиорентину» (3:1) в Серии А.

На что ставят в матче Ланс — Комо Букмекерские коэффициенты на матч Ланс — Комо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ланс» занимает 27-е место в Лиге чемпионов

«Комо» занимает 9-е место в Лиге чемпионов

«Ланс» и «Комо» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Комо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Ланса» — 3.05.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: У «Комо» есть прекрасная возможность продолжить победную серию, которая состоит из пяти матчей. Ожидаем, что итальянцы смогут удивить клуб из Франции, как это сделали с МЮ.

2.15 Победа «Комо» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Ланс» — «Комо» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Комо» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Ланс» — «Комо» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.