Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ

ПСЖ предпочел Тухеля Конте, Фонсеке и Жардиму

Поскольку о назначении немца сообщают сразу три источника — Sport Buzzer, Bild и ESPN, где, как минимум, двое последних заслуживают доверия, скорее всего эти новости соответствуют действительности. Как отмечают медиа, изначально Томас Тухель не был фаворитом на пост рулевого «Пари Сен-Жермен», тогда как официально о его приходе объявят по завершении текущего сезона, когда клуб покинет действующий наставник коллектива Унаи Эмери. Согласно информации в прессе, сперва ПСЖ видел в роли преемника испанца тренера с большим послужным списком трофеев, чтобы тот сумел справиться с эгоцентричной раздевалкой команды, поэтому назывались кандидатуры Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Луиса Энрике, в то время, как президент клуба Нассер аль Хелаифи якобы уже контактировал по этому поводу с менеджером «Челси».

Трансферный дайджест. 3-9 апреля С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней Между тем, спортивный директор без пяти минут чемпиона Франции Антеро Энрике продвигал кандидатуры португальских специалистов Паулу Фонсеки и Леонардо Жардима. Тем не менее, в конце концов все решил владелец «Пари Сен-Жермен» — Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, который предпочел экс-наставника дортмундской «Боруссии», чему вынуждены были подчиниться и Хелаифи, и Энрике. То, что решение осталось за собственником клуба — красноречивое свидетельство того, как принимаются ключевые решения в ПСЖ.

Преимущества в работе Тухеля

Но почему парижане выбрали именно Тухеля? Главные козыри немецкого тренера и есть ответом на этот вопрос. Главным фактором в его пользу стало то, что он отличный тактик, что он прекрасно проявил еще в быстность рулевым скромного «Майнца», когда не раз сумел победить саму «Баварию», в том числе и на ее поле, при этом, несмотря на все свои тактические изощрения, его команды еще и демонстрируют атакующий, зрелищный футбол.

И «Карнавальщики», и «Шмели», которых ранее возглавлял Тухель, отличались интенсивной старательной игрой, где команда действовала как единый механизм, и как раз этого не хватает ПСЖ в Лиге чемпионов, выиграть которую катарские владельца мечтают с самого начала своей покупки клуба в 2011 году. Достигать этого ему помогают тренировочные принципы, где футболисты должны охотно принимать его новаторские идеи, а также придерживаться строгой диеты, дисциплины и стиля игры, где во главе угла ставятся агрессивный прессинг и комбинационная манера.

Недостатки в работе Тухеля

То, что является козырями немецкого тренера может обернуться и его минусами. Так, интенсивная требовательная в тактическом плане игра от специалиста, который требует беспрекословной дисциплины от своих подопечных в ее реализации, может не быть воспринята звездными исполнителя «Пари Сен-Жермен», которые, по слухам, не особо ладят и нынешним строгим наставником. При этом Тухель пока не имеет опыта работы со столь богатой на примадонн раздевалкой, особенно такими, как Неймар — с подобными личностям он точно еще не имел дела.

Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах Нетрудно представить себе, как немецкий тренер отнесется прихоти бразильца закатить громкую вечеринку по случаю свего день рождения за двое суток до матча в чемпионате страны: подобное, скорее всего, прошло бы у Карло Анчелотти, Луиса Энрике, или, на худой конец, Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа — Тухель же не отличается такой же способностью управлять коллективом с помощью мягкой силы. Экс-рулевого «Боруссии» отличает более холодный, прагматичный подход в отношениях с футболистами, где те чувствуют дистанцию. Наконец, в «Дортмунде» были недовольны непростым характером специалиста, который успел перессориться как несколькими ключевыми исполнителями коллектива, так и руководителями клуба — не зря ведь он ушел, несмотря на победу в Кубке Германии.

Резюме

Исходя из вышеупомянутых факторов, нелегко сказать, получится ли у будущего наставника преуспеть в «Пари Сен-Жермен». С одной стороны, даже хорошее знание французского языка, о котором пишут СМИ, вряд ли поможет ему установить правильный контакт с подопечными, если он будет вести себя слишком строго и отстраненно в отношении звездных футболистов, с другой — возможно, капризным примадоннам ПСЖ все еще нужен суровый тренер, который даст им понять, что после Эмери им не будет послабления, и они должны смириться с тем, что им будет комфортно только тогда, как они будут выполнять указания наставника.

Игра, которую ведет Неймар Что стоит за финансовыми аппетитами форварда? Так или иначе, многое станет ясно по итогам первых двух месяцев нового сезона: если парижане будут не просто эффективны с точки зрения результатов, но при этом будут играть так, как от них хочет Тухель, и по их действиям на поле будет видно, что они приняли новые порядки, то коллектив способен преуспеть. Если же нет, фанатов французского гранда наверняка ожидает очередное разочарованием. Решением назначить немецкого специалиста ПСЖ или попал в яблочко, или жестоко промахнулся.