Игра, которую ведет Неймар

Зачем задумывался этот союз

Неймар стал рекордно дорогим подписанием в истории футбола, когда летом 2017 года за 222 миллиона евро перешел из «Барселоны» в ПСЖ. Несмотря на космическую сумму трансфера, его покупка логично вписывалась в стремление французского гранда покорить свою до сих пор неприступную вершину в виде победы в Лиге чемпионов. Для этого парижскому гранду не хватало соответствующего качества, и бразильский суперфорвард был призван решить эти проблемы и значительно усилить команду.

СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты Бразилец требует 1,1 млн евро в неделю Вписывалась данная сделка и в амбиции самого нападающего, ведь так, согласно публикациям в прессе, он получал возможность выйти из тени Лионеля Месси и стать главным творцом потенциального успеха ПСЖ, к которому тот столь настойчиво следует в эти шесть с половиной лет, что прошли с момента покупки клуба катарскими владельцами. И не менее важным для футболиста и его отца-агента было серьезное увеличение оклада в «Пари Сен-Жермен», благодаря которому тот стал вторым самым высокооплачиваемым игроком мира после того же аргентинца с 36,9 миллиона евро в год.

Чем недоволен Неймар

Начало нового этапа в карьере у Неймара удалось, ведь тот продолжил свои бомбардирские подвиги и во Франции, а Европа с первого же матча его коллектива против «Селтика» на групповой стадии Лиги чемпионов убедилась, сколь мощной стала атака ПСЖ после прихода не только бразильца, но и его молодого партнера Килиана Мбаппе. Однако, довольно быстро в СМИ появились сообщения о конфликте между экс-форвардом «Барселоны» и его новыми партнерами — в особенности Эдинсоном Кавани и тем же Мбаппе. Согласно публикации Le Parisien, первый видит в них больше конкурентов, нежели единомышленников.

Кроме того, в прессу просочились слухи, что бразилец пожалел о своем решении перейти во французский гранд, поскольку уровень местного чемпионата оказался для него слишком низким, а жизнь в Париже — некомфортной. Таким образом, Неймар хоть и получил желанный статус в новой команде, все равно не чувствует себя как нужно — теперь уже по другим причинам. Ко всем этим проблемам добавилась серьезная травма форварда, из-за которой он рискует пропустить ЧМ-2018, а также безвольный вылет ПСЖ из Лиги чемпионов от «Реала", что могло еще сильнее убедить нападающего в ошибочности своего решения с трансфером, ведь новый коллектив заставляет усомниться в своих способностях выиграть главный еврокубок.

СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ Бразильский форвард Неймар больше не будет выступать за «Пари Сен-Жермен»

Плати или продай

Теперь, когда авторитетная The Times утверждает, что звездный футболист требует от своего клуба повышения оклада с 750 тысяч евро до 1,1 млн евро в неделю, чтобы остаться в клубе, на первый взгляд это кажется нелогичным, поскольку зачем просить больше денег там, где ты якобы уже не собираешься играть? Но в действительности все это видится закономерным в игре Неймара и его отца. В Бразилии также пишут о том, что с недавно с агентом бразильца виделся президент «Реала» Флорентино Перес, который, если верить медиа, уже несколько месяцев вынашивает идею заполучить нападающего: скорее всего, команда форварда стремится максимально выгодно использовать интерес королевского клуба и «Барселоны» — та якобы хочет вернуть исполнителя.

Судя по всему, ПСЖ уже понял серьезность ситуации, ибо президент парижан Нассер Аль Хелаифи, как пишет та же The Times, отправлялся в Бразилию, где Неймар восстанавливается после повреждения, дабы обсудить с ним его будущее. В случае, если «Пари Сен-Жермен» посчитает такие требования по зарплате завышенными, у нападающего появится основание для ухода в Мадрид. Если же французская сторона пойдет на условия бразильца, тот сможет компенсировать свои неприятные впечатления от Лиги 1, жизни в Париже и не лучшие отношения с партнерами с помощью рекордного в истории футбола контракта.

«Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018 Неймар согласился на переход в «королевский клуб» Скорее всего, ПСЖ согласится платить такие деньги, особенно в свете слухов об уходе нескольких видных игроков коллектива в лице с Эдинсона Кавани, Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе, что не только облегчит зарплатную ведомость и позволит заработать денег на их трансферах, но и оздоровит атмосферу в раздевалке команды под Неймара. В конце концов, без пяти минут новый-старый чемпион Франции сейчас попросту не найдет лучшей альтернативы с точки зрения качества и перспектив, чем у бразильца, ведь тому же Криштиану Роналду, если он действительно готов уйти в Париж, уже 33 года, а значит цель в виде победы в Лиге чемпионов обещает стать еще более недосягаемой.