ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Игра, которую ведет Неймар

    Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Реал Мадрид Примера Футбол Испании Трансферы Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Неймар хочет повышения оклада до 1,1 млн евро — СМИ
    Неймар хочет повышения оклада до 1,1 млн евро — СМИ
    Marca
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    По данным СМИ, звездный нападающий ПСЖ Неймар требует от клуба повышения зарплаты для того, чтобы остаться в команде на следующий сезон. Анализируем ситуацию вокруг будущего форварда.

    Зачем задумывался этот союз

    Неймар стал рекордно дорогим подписанием в истории футбола, когда летом 2017 года за 222 миллиона евро перешел из «Барселоны» в ПСЖ. Несмотря на космическую сумму трансфера, его покупка логично вписывалась в стремление французского гранда покорить свою до сих пор неприступную вершину в виде победы в Лиге чемпионов. Для этого парижскому гранду не хватало соответствующего качества, и бразильский суперфорвард был призван решить эти проблемы и значительно усилить команду.

    СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты Бразилец требует 1,1 млн евро в неделю Вписывалась данная сделка и в амбиции самого нападающего, ведь так, согласно публикациям в прессе, он получал возможность выйти из тени Лионеля Месси и стать главным творцом потенциального успеха ПСЖ, к которому тот столь настойчиво следует в эти шесть с половиной лет, что прошли с момента покупки клуба катарскими владельцами. И не менее важным для футболиста и его отца-агента было серьезное увеличение оклада в «Пари Сен-Жермен», благодаря которому тот стал вторым самым высокооплачиваемым игроком мира после того же аргентинца с 36,9 миллиона евро в год.

    Чем недоволен Неймар

    Начало нового этапа в карьере у Неймара удалось, ведь тот продолжил свои бомбардирские подвиги и во Франции, а Европа с первого же матча его коллектива против «Селтика» на групповой стадии Лиги чемпионов убедилась, сколь мощной стала атака ПСЖ после прихода не только бразильца, но и его молодого партнера Килиана Мбаппе. Однако, довольно быстро в СМИ появились сообщения о конфликте между экс-форвардом «Барселоны» и его новыми партнерами — в особенности Эдинсоном Кавани и тем же Мбаппе. Согласно публикации Le Parisien, первый видит в них больше конкурентов, нежели единомышленников.

    Кроме того, в прессу просочились слухи, что бразилец пожалел о своем решении перейти во французский гранд, поскольку уровень местного чемпионата оказался для него слишком низким, а жизнь в Париже — некомфортной. Таким образом, Неймар хоть и получил желанный статус в новой команде, все равно не чувствует себя как нужно — теперь уже по другим причинам. Ко всем этим проблемам добавилась серьезная травма форварда, из-за которой он рискует пропустить ЧМ-2018, а также безвольный вылет ПСЖ из Лиги чемпионов от «Реала", что могло еще сильнее убедить нападающего в ошибочности своего решения с трансфером, ведь новый коллектив заставляет усомниться в своих способностях выиграть главный еврокубок.

    СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ Бразильский форвард Неймар больше не будет выступать за «Пари Сен-Жермен»

    Плати или продай

    Теперь, когда авторитетная The Times утверждает, что звездный футболист требует от своего клуба повышения оклада с 750 тысяч евро до 1,1 млн евро в неделю, чтобы остаться в клубе, на первый взгляд это кажется нелогичным, поскольку зачем просить больше денег там, где ты якобы уже не собираешься играть? Но в действительности все это видится закономерным в игре Неймара и его отца. В Бразилии также пишут о том, что с недавно с агентом бразильца виделся президент «Реала» Флорентино Перес, который, если верить медиа, уже несколько месяцев вынашивает идею заполучить нападающего: скорее всего, команда форварда стремится максимально выгодно использовать интерес королевского клуба и «Барселоны» — та якобы хочет вернуть исполнителя.

    Судя по всему, ПСЖ уже понял серьезность ситуации, ибо президент парижан Нассер Аль Хелаифи, как пишет та же The Times, отправлялся в Бразилию, где Неймар восстанавливается после повреждения, дабы обсудить с ним его будущее. В случае, если «Пари Сен-Жермен» посчитает такие требования по зарплате завышенными, у нападающего появится основание для ухода в Мадрид. Если же французская сторона пойдет на условия бразильца, тот сможет компенсировать свои неприятные впечатления от Лиги 1, жизни в Париже и не лучшие отношения с партнерами с помощью рекордного в истории футбола контракта.

    «Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018 Неймар согласился на переход в «королевский клуб» Скорее всего, ПСЖ согласится платить такие деньги, особенно в свете слухов об уходе нескольких видных игроков коллектива в лице с Эдинсона Кавани, Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе, что не только облегчит зарплатную ведомость и позволит заработать денег на их трансферах, но и оздоровит атмосферу в раздевалке команды под Неймара. В конце концов, без пяти минут новый-старый чемпион Франции сейчас попросту не найдет лучшей альтернативы с точки зрения качества и перспектив, чем у бразильца, ведь тому же Криштиану Роналду, если он действительно готов уйти в Париж, уже 33 года, а значит цель в виде победы в Лиге чемпионов обещает стать еще более недосягаемой.

    Продолжение каталонской традиции«Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    •
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 20/03
    • Жардим признан лучшим тренером Португалии по итогам 2017 года
  • 20/03
    • Верратти решил остаться в ПСЖ
  • 20/03
    • «Реал Сосьедад» опроверг возможное приглашение Карпина
  • 20/03
    • СМИ: «Реал Сосьедад» может пригласить Карпина на должность спортивного директора
  • 20/03
    • Роналду расспрашивал Сколари о Китае
  • 19/03
    • Покер Роналду помог «Реалу» обыграть «Жирону»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Как «Лейпциг» нашел оружие против «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
    •
  • Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона
  • По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах
    •
  • Салах заставил защиту сборной России занервничать
  • Реакция прессы на феноменальное выступление форварда «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом»
    •
  • Новая форма сборной и дефицит нападающих
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищеским матчам с Бразилией и Францией
    •
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Сент-Луис» реванш у «Бостона»?
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 марта
  • 1,95
    •
  • Экспресс дня. Победы «Магнитки» и «Трактора»
  • Прогнозы и ставки на хоккей 20 марта
  • 6,82
    •
    Футбол. Главное
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    •
  • Шоу продолжается. У Моуринью снова конфликт
  • Что пишут и говорят в Англии о новой ссоре Жозе Моуринью
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 16:58
    • Алекс Сандро не сыграет с Россией из-за травмы
  • 16:41
    • Президент Польши отказался ехать в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018
  • 17:41
    • «Спартак» продлил контракт с 19-летним нападающим
  • 15:32
    • «Рубин» выступил с официальным заявлением по Ахметову
  • 13:58
    • Верратти решил остаться в ПСЖ
  • 13:27
    • «Уфа» продлит контракт с Семаком
  • 13:14
    • Сборная России представила второй комплект формы на ЧМ-2018
  • 11:13
    • Пять арен ЧМ-2018 будут сданы до конца марта, самарская – в апреле
  • 11:03
    • Экс-тренер «Реала» и «Шахтера» возглавил китайский «Далянь Ифан»
  • 10:48
    • Чемпион России получит около 6 миллионов долларов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус