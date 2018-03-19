Трансферный дайджест. 13-19 марта

Роберт Левандовски

«Бавария», нападающий, 29 лет

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может перейти в мадридский «Реал».

На неделе Mundo Deportivo сообщило, что «Реал» якобы достиг принципиального соглашения с Левандовски после серии встреч представителя футболиста Пини Захави с помощником Флорентино Переса Хосе Анхелем Санчесом. Издание назвало и условия, которые «Реал» готов предложить 29-летнему поляку — контракт по схеме «2+1», а также повышение зарплаты. Сам поляк вроде как очень даже не против сменить Мюнхен на Мадрид.

Другая информация у Munchner Merkur — Перес якобы сказал одному из боссов «Баварии» Карл-Хайнцу Румменигге, что «Реал» ничего не предлагал Левановски и никак не контактировал с форвардом.

При этом, как сообщает Kicker, «Бавария» не готова попрощаться с Левандовски за сумму меньше 100 миллионов евро и даже не будет рассматривать подобные предложения.

Интересно, что экс-главный тренер «Баварии и "МЮ" Луи ван Гал выразил уверенность в том, что Левандовски останется в Мюнхене: "Я думаю, что 'Бавария' не продаст Левандовского, его нельзя заменить. Сейчас Левандовски является лучшим нападающим в мире. Я хотел привести его в 'Манчестер Юнайтед'. Цена не была проблемой для руководства 'МЮ', но 'Бавария' не захотела отпускать игрока".

Добавим, что действующее соглашение Левандовски с "Баварией" рассчитано до 2021 года.

Наш прогноз: "Бавария".

Андрес Иньеста Фото: fcbarcelona.com

Андрес Иньеста

«Барселона», полузащитник, 33 года

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста на неделе подтвердил, что у него действительно есть соблазн уехать в Китай и заработать на безбедную старость для своих внуков. При этом легенда «Барсы» еще не решил, что делать: «Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля. У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уехать в Китай. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось».

«Мы нуждаемся в Иньесте и сейчас, и в будущем. Ему принимать решение, но все надеются, что он продолжит выступать в 'Барселоне'. Надеюсь, он останется в клубе. Что происходит в голове Андреса, знает только он сам», — отметил вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, у Иньесты действует «пожизненный» контракт с «Барселоной». По данным СМИ, переманить испанца в Китай хочет «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Наш прогноз: «Барселона».

Джанлуиджи Доннарумма Фото: espnfc.com

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан», голкипер, 19 лет

В Милане вышла новая серия трансферного сериала с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в главной роли. Вратарь вновь захотел покинуть «Милан». Как сообщает Football Italia, у Доннаруммы вновь ухудшились отношения с руководством клуба. В частности, 19-летнего голкипера обеспокоило то, что «Милан» захотел подписать голкипера «Наполи» Пепе Рейну.

По данным Premium Sport, переманить Доннарумму хочет ПСЖ. «Милан» в таком случае попросит у парижан Эдинсона Кавани, который является трансферной целью «россонери».

В то же время спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли выразил мнение, что голкипер не оставит команду: «Мы хотим, чтобы Доннарумма остался в Милане. Ему никто не давал разрешения покинуть клуб летом. Несмотря на пункт о выкупе игрока, последнее слово все же за нами. Вероятно, Райола пытается договориться с каким-то клубом о выкупе футболиста. Хочу напомнить, что переговоры без ведома 'Милана' – преступление».

Наш прогноз: «Милан».

Факундо Феррейра Фото: ФК «Шахтер»

Факундо Феррейра

«Шахтер», нападающий, 27 лет

Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Факундо Феррейра может покинуть «Шахтер» этим летом. У аргентинца, который забивал «Роме» в 1/8 финала Лиги чемпионов, заканчивается контракт, и он пока не решил — подписывать ли новое соглашение.

«Не знаю, буду ли продлевать контракт с "Шахтером". Пока что у меня нет окончательного ответа, нужно время. Сейчас мы вылетели из Лиги чемпионов, настроение не очень хорошее. В таком состоянии трудно думать о будущем», — сказал Феррейра.

За аргентинцем, у которого есть также итальянский паспорт, уже выстраивается очередь из клубов Серии А: «Сампдория», «Фиорентина», «Болонья», «Интер». Для миланского клуба Феррейра, впрочем, является не основным вариантом.

Наш прогноз: «Шахтер».

Марио Балотелли< Фото: dailymail.co.uk

Марио Балотелли

«Ницца», нападающий, 27 лет

У скандального Марио Балотелли летом заканчивается контракт с «Ниццей». И итальянец, похоже, настроен на уход.

«Будет трудно сохранить его в команде. Он провел два хороших сезона, но стремится двигаться вперед. Больше вероятность того, что он покинет клуб, чем останется. Однако мы пока не вели переговоров с Марио и его агентом», — подчеркнул президент клуба Жан-Пьер Ривер. При этом, как передает RMC, существует письменное соглашение, по которому Балотелли не покинет «Ниццу» бесплатно.

Мино Райола ранее заявил, что на игрока будут претендовать в Италии: «Интер», «Ювентус», «Рома» и «Наполи».

Наш прогноз: Италия.

Алиссон Фото: tuttosport.com

Алиссон

«Рома», голкипер, 25 лет

Сразу два новых претендента появилось на прошлой неделе на голкипера «Ромы» и сборной Бразилии Алиссона Бекера — ПСЖ и «Реал». Причем, как сообщает Mundo Deportivo, для мадридцев голкипер является вариантом номер 1.

Учитывая наполеоновские планы по смене атакующей линии «Реал» хочет сэкономить на вратарской позиции. В этом плане Алиссон является идеальным кандидатом — качественный и перспективный голкипер, который проводит отличный сезон и обойдется намного дешевле, чем Давид де Хеа или Тибо Куртуа.

Ранее слухи также отправляли бразильца на Туманный Альбион — в «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ». Сам же голкипер прямым текстом дал понять, что с радостью окажется в «Реале»: «Такие слухи тешат эго — это глупо отрицать. Всем людям нравится получать признание. Я очень счастлив, что мою работу ценят — это значит, я хорошо ее делаю, за мной наблюдают. Когда один из слухов про "Реал" это особенно приятно».

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Иско Фото: realmadrid.com

Иско

«Реал», полузащитник, 25 лет

«Реал» захотел избавиться от Иско, который зажигал в этом сезоне, но в последнее время уже не тот. Как сообщает Don Balon, у испанца возникли разногласия с главным тренером команды Зинедином Зиданом, из-за которых портится атмосфера в раздевалке.

Полузащитника хотели бы видеть в своем составе «Манчестер Сити», «Челси», а также «Барселона». Кроме того, Иско может стать частью сделки по трансферу Неймара из ПСЖ.

В частности, «Барселона» подыскивает замену для Иньесты, если тот решит уехать в Китай, а также готова сделать предложение по Иско, если «Реал» все-таки подпишет нападающего, которому стало тоскливо в Париже.

Наш прогноз: «Реал».

Антони Марсьяль Фото: goal.com

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

«Ювентус» летом надеется подписать французского форварда Антони Марсьяля.

Как сообщает Premium Sport, Павел Недвед уже встречался с агентом футболиста Нелио Лукасом, чтобы обсудить возможный трансфер.

Переговоры продолжаются, однако препятствием на пути Марсьяля в «Ювентус» может стать сумма, которую «МЮ» хочет выручить за француза — как минимум 65 миллионов евро. Отметим, что контракт Марсьяля с «Ман Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.

Наш прогноз: «МЮ».

Ильзат Ахметов Фото: ФК «Рубин»

Ильзат Ахметов

«Рубин», полузащитник, 20 лет

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов покинет Казань в статусе свободного агента.

Как сообщил «БИЗНЕС Online», агент Ахметова Иракли Гегечкория выступил против переподписания контракта с ООО «ФК 'Рубин' на тех же условиях, из-за чего у клуба возникли трудности с завершением перехода в новую форму собственности. Гегечкория хотел дополнительных выплат и гарантий попадания игрока в основу в 50% матчей — клуб на эти условия не пошел.

В итоге 'Рубин' все-таки сменил МАУ на ООО, а Ахметов новый контракт не подписал, скоро станет свободным агентом и сможет, не дожидаясь лета, перейти в новый клуб. Уже нашлись и претенденты — как стало известно 'Чемпионату', игрока не против заполучить ЦСКА и 'Краснодар'.

Наш прогноз: ЦСКА.