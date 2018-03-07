Эмери заслужил отставку из ПСЖ

Надежда ПСЖ на Эмери не оправдалась

С тех пор, как в 2011 году ПСЖ стал собственностью катарских владельцев, те не скрывают, что их главная цель — победа в Лиге чемпионов. Парижский клуб довольно быстро (за два года) превратился в гегемона французского футбола, однако за семь лет и близко не приблизился к главному трофею Старого Света. При этом совершенно нельзя сказать, что новые хозяева «Пари Сен-Жермен» проявляли жадность и сидели сложа руки — совсем наоборот, ведь ими было потрачено более миллиарда евро на усиление состава, а во главе команды успело поработать четыре наставника.

«Реал» второй раз обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов То, насколько жаждут в ПСЖ покорить главную европейскую вершину, стало слишком очевидно прошлым летом, когда за одного из лучших нападающих современности Неймара было выплачены космические и поэтому рекордные 222 миллиона евро, после чего к нему присоединился лучший молодой игрок 2017 года Килиан Мбаппе, обязательный выкуп которого у «Монако» потребует от клуба грядущим летом 180 миллионов евро. Более того, вопреки ожиданиям по поводу необходимости сбалансировать бюджет из-за финансового фэйр-плэй, французский гранд расстался с немногими исполнителями, среди которых основным стоит считать разве что Блеза Матюиди. Словом, собственники «Пари Сен-Жермен» не только не отказываются от инвестиций в состав, но и увеличивают на это расходы.

Тем самым они дали понять наставнику Унаи Эмери, что у него есть то необходимое качество для долгожданной победы в Лиге чемпионов, и после прошлогоднего фиаско в ответном матче 1/8 финала против «Барселоны» он обязан добиться большего. Однако вылет от «Реала» на этой же стадии в нынешнем розыгрыше главного еврокубка дал понять, что экс-рулевой «Спартака» оказался не готов к такому вызову. Дело не только в том, что его команда снова вылетела в первом раунде плей-офф, тогда как собстенники требуют выхода в финал и успеха в нем, но и в том, КАК его коллектив проиграл действующему победителю турнира.

Слабые аргументы в пользу Эмери

После такой неудачи, которая последовал на следующий год вслед за немыслимым провалом на «Камп Ноу», у Эмери почти нет оправданий. Тренер может зацепиться разве что за то, что на некоторых ключевых позициях у него уже возрастные игроки, как то Тиаго Силва (33 года) в центре обороны, Дани Алвеш (34) на правом фланге защиты и Тиаго Мотта (35) в опорной зоне, из-за чего нарушается баланс в игре, какой бы звездной ни была атака, и будет отчасти прав, да только после полумиллиарда потраченных средств на новичков, было бы нелепым утверждать, что его состав недостаточно укомплектован для успеха в Лиге чемпионов.

В конце концов, ему могут указать неопосредственно на его собственный фронт работы, где команда вовсе не является таковой в больших матчах, ведь за сплоченность и единство коллектива в первую очередь отвечает наставник. Чтобы отыграться против «Реала» после гостевых 1:3 нужно выходить на поле с боевым настроем (особенно после стольких лет неудач в плей-офф) и сохранять хладнокровие в течение всей игры, и Эмери был обязан над этим поработать, но на деле ПСЖ выглядел неуверенно, а его футболисты периодически не просто теряли самообладание, но и вели себя довольно истерично. Так, Эдинсон Кавани должен был получить предупреждение еще в первом тайме, а Марко Верратти (лидер команды!) увидел перед собой красный свет уже в дебюте второй половины, после чего судьба противостояния уже не вызывала вопросов.

Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале Зидедин Зидан победил в Париже Есть к рулевому парижан вопросы и по поводу замен, которые он проводил в обоих матчах против «Сливочных». Еще долго в памяти тех, кто смотрел игру в Мадриде, будет выход на поле правого защитника Томаса Менье вместо нападающего Кавани при счете 1:1 на 66-й минуте: она не только нанесла вред и так уже побледневшей атаке «Пари Сен-Жермен», но и внесла сумятицу в порядки команды, чем воспользовался соперник, забив два мяча. Удивил Эмери и в ответном матче: в течение 50 минут он спокойно наблюдал за реальными проблемами в наступательных действиях своих игроков и решился на замену только после того, как Криштиану Роналду удалось провести свой очередной гол, тогда как проваливший поединок Анхель Ди Мария ушел с поля лишь на 76-й минуте, когда все уже было ясно.

Летом у ПСЖ будет новый наставник

Итак, подводим итоги: собственники ПСЖ потратили самую большую сумму среди всех летних трансферных кампаний за те семь лет, что они владеют клубом, усилили команду звездными (Неймар), суперталантливыми (Мбаппе) и обладающими необходимым опытом и качеством в борьбе за трофей Лиги чемпионов (Дани Алвеш) футболистами, сохранили почти весь основной состав, проявили терпение в отношении тренера, уволить которого могли еще в межсезонье, если учесть прошлогоднюю катастрофу в Барселоне, но в итоге получили тот же результат в Европе. Вы тоже не видите причин, которые позволят Эмери остаться?

Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона Испанский специалист покинет свой пост Кто-то, возможно, скажет, что зато в этом сезоне баску удастся выиграть чемпионат Франции и есть хорошие шансы завоевать все три трофея на внутренней арене, вот только раньше это никак не помогло Лорану Блану, и в Париже уже мало обращают внимание на национальные успехи в качестве оснований для продолжения сотрудничества с тренером. Но самое главное, что новый рулевой ПСЖ не создает впечатления специалиста, который все делает правильно, зато есть четкое понимание, что под его руководством дезорганизованность и деморализация коллектива уже становятся системой. Все это звучит как приговор Эмери, которого летом, если не раньше, наверняка ждет отставка.