«Реал» второй раз обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет в матче на 51-й минуте. После ошибки Дани Алвеса, Марко Асенсио сделал своевременный пас на край штрафной на Лукаса Васкеса, а тот без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда ворота головой расстрелял Криштиану Роналду.

На 66-й минуте парижане остались в меньшинстве. Защитник хозяев Марко Верратти после стыка с соперником потерял мяч, а затем накричал на арбитра, получив за это вторую жёлтую карточку.

На 71-й минуте чет сравнялся. После розыгрыша углового последовала подача на Тьяго Силву, скидка которого позволила Пасторе пробить головой в соперника, после рикошета от которого мяч попал в колено Эдинсона Кавани и отскочил в ворота.

На 80-й минуте Адриен Рабьо отразил прострел Васкеса на Роналду, который не смог зацепиться за мяч, однако снаряд достался Каземиро, который с ходу пробил с рикошетом от Маркиньоса в ворота.

Первый матч завершился победой «Реала» в Мадриде со счетом 3:1. По сумме двух матчей подопечные Зинедина Зидана вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.