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    «Реал» второй раз обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Гости открыли счет в матче на 51-й минуте. После ошибки Дани Алвеса, Марко Асенсио сделал своевременный пас на край штрафной на Лукаса Васкеса, а тот без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда ворота головой расстрелял Криштиану Роналду.

    На 66-й минуте парижане остались в меньшинстве. Защитник хозяев Марко Верратти после стыка с соперником потерял мяч, а затем накричал на арбитра, получив за это вторую жёлтую карточку.

    На 71-й минуте чет сравнялся. После розыгрыша углового последовала подача на Тьяго Силву, скидка которого позволила Пасторе пробить головой в соперника, после рикошета от которого мяч попал в колено Эдинсона Кавани и отскочил в ворота.

    На 80-й минуте Адриен Рабьо отразил прострел Васкеса на Роналду, который не смог зацепиться за мяч, однако снаряд достался Каземиро, который с ходу пробил с рикошетом от Маркиньоса в ворота.

    Первый матч завершился победой «Реала» в Мадриде со счетом 3:1. По сумме двух матчей подопечные Зинедина Зидана вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания) — 1:2 (0:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 51 (0:1). Кавани, 71 (1:1). Каземиру, 80 (1:2). «ПСЖ» (Франция): Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Берчиче, Верратти, Тиагу Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани, Мбаппе (Диарра, 85).«Реал» (Испания): Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Васкес, Каземиру, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Криштиану Роналду.Предупреждения: Верратти, 20. Ковачич, 32. Серхио Рамос, 78. Кавани, 84. Удаление: Верратти (ПСЖ), 66 (неспорт. повед.).
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