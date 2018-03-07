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    Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале

    Зидедин Зидан победил в Париже

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    Дани Карвахаль и Криштиану Роналду
    Дани Карвахаль и Криштиану Роналду
    theguardian.com
    ПСЖ потерпел поражение от «Реала» (1:2) и вновь не сумел преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Королевский клуб» прервал 51-матчевую домашнюю беспроигрышную серию чемпиона Франции благодаря голам Каземиро и Криштиану Роналду — португалец забил в девятом подряд матче турнира и повторил рекорд Руда ван Нистелроя.

    Прощайте, мечты о поздней весне

    «Прощай, ПСЖ. Команда, которая, несмотря на свои амбиции, никак не может добраться до поздних стадий еврокубков. Голов Криштиану Роналду и Каземиро во втором тайме оказалось достаточно, чтобы в очередной раз растоптать мечты ПСЖ о поздней весне», — пишет колимнист The Guardian Барни Ронэй.

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    «5:2 по сумме двух встреч — не тот результат, который можно было бы ждать после прекрасных 60 минут в исполнении ПСЖ в Мадриде. Но итоговый счет демонстрирует разницу между Лигой чемпионов и Лигой 1 с ее комнатной температурой.

    После 1:3 в Испании ПСЖ выиграл четыре матча на внутренней арене с общим счетом 13:2. Вчера же все было по-другому. "Реал" с первых минут излучал уверенность, а Роналду, выпятив грудь вперед, вел команду за собой.

    Унаи Эмери теперь может остаться без работы. Его пластиковые "галактикос" после удаления не были разбиты, но побеждены без особых усилий».

    AS
    Фото: as.com

    Послание Неймару

    «Роналду и Ко не просто вышли в четвертьфинал — "сливочные" обыграли ПСЖ и дома, и в гостях.

    Многие не рассматривали действующих победителей турнира в качестве фаворита этой двухраундовой дуэли, но "бланкос" не испытали проблем в обоих встречах.

    Вылет ПСЖ — это своеобразное послание травмированному ныне Неймару. Если бразилец хочет побеждать, ему нужно переезжать в Мадрид. ПСЖ не доминирует в Европе так же, как на внутренней арене. У них могут быть миллионы евро, но результатов и хорошего поведения пока нет. Речь, конечно же, о Марко Верратти, который зачем-то полез на судью и оставил свою команду в меньшинстве при счете 0:1», — пишет автор Marca Уго Сересо.

    Marca
    Фото: marca.com

    ПСЖ потеряет в финансах

    «Поражение от "Реала" — это удар не только по спортивной, но и по финансовой составляющей», — говорится в статье колумниста AS Серхио Гомеса.

    «Зинедин Зидан выбыл из чемпионской гонки в Ла Лиге и вылетел из Кубка страны. Все, за что еще можно бороться, — третий кряду трофей Лиги чемпионов.

    Президент ПСЖ разочарован вылетом из Лиги чемпионов Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение от «Реала» (1:2)

    ПСЖ лидирует в Лиге 1 и доминирует в домашних кубковых турнирах, однако эту команду собирали для победы в Лиге чемпионов. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи давно одержим этой идеей. Именно поэтому катарские владельцы ПСЖ потратили на летние трансферы 418 миллионов евро. Триумф в Киеве — вот о чем они мечтали. Для Унаи Эмери провал на евроарене, скорее всего, значит одно — он будет уволен.

    Плюс ко всему, вылет на стадии 1/8 финала скажется на финансовом положении лидера Лиги 1. Клуб не получит дополнительные 6,5 миллионов евро, которые полагаются каждому четвертьфиналисту ЛЧ. Добавьте к этому потерю спонсоров и минимум одного аншлага на "Парк де Пренс". По данным Le Parisien, суммарные потери ПСЖ составят 13 миллионов евро. Учитывая проблемы клуба с финансовым fair play, эта сумма не кажется незначительной».

    The Guardian
    Фото: theguardian.com

    ПСЖ нужен топ-тренер

    «Эта проблема касается не только футбола, но и любого другого вида спорта, а также промышленности, бизнеса и пр. Если у вас есть отличная машина, но нет хорошего водителя, то вы никогда не выиграете в престижной гонке. У вас может быть огромная компания, но если ваш гендир реализует неправильную стратегию, вы никогда не будете успешными на рынке.

    Так же и с ПСЖ. Это одна из основных причин (если не главная) почему, несмотря на огромные инвестиции, команда не смогла добиться успеха в Лиге чемпионов. Все просто — у руля ПСЖ не тот человек.

    Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона Испанский специалист покинет свой пост

    Если вы не Роберто Ди Маттео или не обладаете составом, в котором каждый готов закрыть несколько позиций (Челси в 2012-м), вы не выиграете Лигу чемпионов.

    Зинедин Зидан сделал достаточно, чтобы его включили в список "топ"-тренеров. Как и Луис Энрике, которому удалось оживить проблемную "Барселону" в 2015-м. В список "элитных тренеров" также входят Карло Анчелотти (Реал-2014, Милан-2007), Юпп Хайнкес (Бавария-2013), Хосеп Гвардиола (Барселона-2011 и 2009), Жозе Моуринью (Интер-2010, Порту-2004), сэр Алекс Фергюсон (МЮ-2008) и Рафа Бенитес (Ливерпуль-2005).

    Лоран Блан и Унаи Эмери не были достаточно хороши, чтобы конкурировать с топ-менеджерами. Причина — они не топ-тренеры. Боссы ПСЖ надеялись, что Блан и Эмери "вырастут", но вместо этого француз и испанец продолжали (и продолжают) ошибаться.

    Владельцы ПСЖ из Катара потратили массу времени и еще больше денег, чтобы собрать команду, которая могла бы бороться за победы в ЛЧ. Когда они приобрели клуб в 2011-м, то поставили задачу победить в ЛЧ в течение пяти лет. Отставание от графика — два года.

    Да, они были слишком амбициозны, но что в этом плохого? Сейчас им нужен "план Б". Покупать лучших игроков непросто, но еще сложнее — убедить топ-менеджера, что ваш проект и ваша стратегия достаточно хороши, чтобы выигрывать трофеи. Особенно, если прежде у вас не было побед на самом высоком уровне.

    ПСЖ пытался. После ухода Карло Анчелотти в 2013-м (спустя всего 18 месяцев работы) они так и не смогли найти тренера с приставкой "топ". Лоран Блан — это выбор по умолчанию. После его ухода казалось, что руководство клуба постарается пригласить более опытного специалиста, но функционеры вновь ошиблись.

    Эмери делал крутые вещи в "Севилье", но так и не стал боссом раздевалки в Париже. Катастрофические 1:6 в Барселоне в прошлом году показали нам его максимум. Первая игра в Мадриде также выявила все его недостатки. Особенно — в плане тактики.

    Так что же дальше? Эмери не получит третий сезон в Париже. Он уедет летом, и заменить его — важнейшая и сложнейшая задача для Нассера Аль-Хелаифи.

    С точки зрения состава ПСЖ сделал шаг вперед, если сравнивать с 2011-м или 2016-м. С точки зрения тренера — шаг назад. Летом будет много кандидатов. И в этот раз нужно сделать правильный выбор», — пишет автор ESPN Джульен Лоуренс.

    The Times
    Фото: thetimes.co.uk
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