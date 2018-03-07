ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Лига чемпионов Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Унаи Эмери
    На фото:Унаи Эмери
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери предстоящим летом покинет свой пост, сообщает L'Equipe.

    По информации издания, контракт 46-летнего испанца с ПСЖ истекает в июне, и для его продления необходимо «невероятное развитие событий».

    ПСЖ во вторник проиграл мадридскому «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. В чемпионате Франции парижане занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

    Эмери обидно вылететь в 1/8 финала, а не проиграть «Реалу»

    Эмери возглавляет ПСЖ с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка Франции.

    Чья утрата хуже?«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью
  • Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет
    •
  • Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале
  • Зидедин Зидан победил в Париже
    •
  • 07/03
    • «Реал» второй раз обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 06/03
    • Фекир не успевает восстановиться к матчу против ЦСКА
  • 06/03
    • ПСЖ готов назначить Зидана в случае отставки Эмери
  • 05/03
    • «Нант» упустил победу над «Марселем»
  • 05/03
    • Кроос и Модрич готовы сыграть с «Пари Сен-Жермен»
  • 05/03
    • Эмери: Надеюсь, «Реал» покажет максимум, а мы сыграем еще лучше
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Почему стоит следить за сезоном в МЛС
  • Что интересного в североамериканской лиге?
    •
  • «Зенит» машет кулаками после боя
  • Обзор СМИ после протеста «Зенита» на результат матча с «Амкаром»
    •
  • Второй подряд камбек. Матич принес «МЮ» победу на «Селхерст Парк»
  • СМИ – о волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас»
    •
  • Венгер заканчивает работу с «Арсеналом»
  • Будущее тренера предопределено
    •
  • Чао, Асто. Ушел играть в футбол и не вернулся
  • Пресса и комментарии — о капитане «Фиорентины» Давиде Астори, который умер во сне
    •
  • Трансферный дайджест. 27 февраля — 5 марта
  • Где будет играть нападающий «МЮ», куда отправится хавбек сборной Бельгии, кто нужен Диего Симеоне и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Офсайдное изобилие
  • «Тоттенхэм» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов 7-го марта
  • 1,85
    •
  • Экспресс дня. Спокойный вечер Гвардиолы
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 марта
  • 5,58
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:45
    • Ари и Фарфан не сыграют с «Атлетико»
  • 14:30
    • КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс рублей, «Локомотив» — на 250 тыс рублей
  • 14:15
    • «Зенит» оштрафован на 270 тыс рублей
  • 13:51
    • УЕФА закрыл дело игрока молодежки «Спартака»
  • Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале
  • Зидедин Зидан победил в Париже
    • 13:50
  • 13:22
    • Аккаунт Мареза в Facebook взломали
  • 13:07
    • Результат матча «Зенит» — «Амкар» оставлен без изменений
  • Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью
  • Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет
    • 12:55
  • 11:33
    • «Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино
  • 11:10
    • Президент «Урала» призвал выгонять Ерохина в каждой игре
  • Букмекеры не сомневаются в победе «Лацио»
  • «Лацио» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта
    • 1,67Завтра в 23:05
  • «Баски» в гостях на «Велодроме»
  • «Марсель» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы по футболу 8 марта
    • 2,20Завтра в 23:05
  • «Спортинг» делает ставку на еврокубки
  • «Спортинг» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 марта
    • 1,68Завтра в 23:05
  • 11:00
    • Манчини взял на матч с «Лейпцигом» 22 футболиста
  • Первый четвертьфинал за девять лет. «Ливерпуль» не надрывался на «Энфилде»
  • Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту»
    • 10:41
  • 10:39
    • Президент ПСЖ разочарован вылетом из Лиги чемпионов
  • 10:08
    • «Дженоа» предложил Кришито пятилетний контракт
  • 09:25
    • Киммих согласовал новый контракт с «Баварией»
  • 09:11
    • Власти Приморья предложили фанатам проголосовать за смену названия ФК «Луч-Энергия»
  • Прорвет ли Мусу в матче с лионскими «ткачами»?
  • ЦСКА — «Лион». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта
    • 2,05Завтра в 21:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус