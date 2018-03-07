Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»предстоящим летом покинет свой пост, сообщает L'Equipe.

По информации издания, контракт 46-летнего испанца с ПСЖ истекает в июне, и для его продления необходимо «невероятное развитие событий».

ПСЖ во вторник проиграл мадридскому «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. В чемпионате Франции парижане занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

Эмери обидно вылететь в 1/8 финала, а не проиграть «Реалу»

Эмери возглавляет ПСЖ с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка Франции.