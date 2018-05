Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18

Цены на игроков взлетели вдвое за короткий промежуток времени, так что клубы просто обязаны были раскошелиться, если хотели получить желаемого футболиста.

Но как идут дела у этих мега новичков? Неужели самые дорогие игроки этого сезона, ставшие одними из самых дорогих и за всю историю, прижились на новом месте и начали приносить своим клубам прибыль? Или они не смогли оправдать свои огромные гонорары?

Автор Squawka Мохаммед Батт взглянул и оценил десять самых крупных трансферов в сезоне 2017/18.

: 6.: 2,1 важных передач за 90 минут.: Премьер-лига.

Когда «Манчестер Сити» потратил больше 50 миллионов фунтов на левого защитника, многие были шокированы (тем более что как раз перед этим клуб заплатил больше 50 миллионов за правого защитника), но Менди быстро доказал, что он может быть тем игроком, который влияет на развитие игры.

Проблема заключается в том, что серьезная травма заставила его наблюдать за матчами со стороны на протяжении большей части сезона. Только представьте, насколько ужасающими будут «горожане», когда Менди снова вернется в строй.

: 7.: 2,9 спасений за 90 минут.: Кубок Лиги, Премьер-лига.

Подписанный в январе во время клубного кризиса, связанного с травмами, Ляпорт давно был целью Пепа Гвардиолы. И хотя клубу пришлось заплатить огромную сумму, это того стоило.

Ляпорту всего 23 года, но он уже сформировавшийся центральный защитник, одаренный навыками руководства. Он очень быстро вписался в игру и в большинстве матчей хорошо себя проявил, пусть у него и были проблемы во встречах с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, когда он действовал слева.

: 29.: Забил больше мячей головой (7), чем любой другой игрок АПЛ.: нет.

Альваро Мората покрасил свои волосы в красный цвет, готовясь к переходу в «Манчестер Юнайтед». Этого так и не случилось, но все равно он оказался в Англии, присоединившись к «Челси». Высокий, широкоплечий и с изысканной техникой – Мората был создан для Премьер-лиги.

Он начал свою карьеру в «Челси» просто отлично, но усталость, травма и то, что принято называть «зимним блюзом», потянуло его вниз. Ему не удалось вернуться на прежний уровень, поэтому он уступил свое место в стартовом составе Оливье Жиру.

: 14.: 3,2 успешные обводки за 90 минут.: Кубок Короля, Ла Лига.

Дембеле, как и Менди, получил травму на очень раннем этапе своей новой клубной карьеры, хотя успел блеснуть в матчах против «Ювентуса» и «Эспаньола». Он едва восстановился после травмы, как получил новую.

Когда он все же выходил на поле, то был настолько несовместим со своими партнерами по команде, что почти мгновенно потерял доверие главного тренера Эрнесто Вальверде, даже после его динамичной игры в матче Лиги чемпионов против «Челси».

С тех пор Вальверде задействовал Дембеле слишком редко, что в итоге привело тренера к поражению от «Ромы». Француз наблюдал за этой игрой до 85-й минуты.

И все же Дембеле очень креативен. В его игре можно увидеть проблески того, как он может зарядить команду, когда ему начнут доверять.

: 15.: 2,4 важных передач за 90 минут.: Кубок Короля, Ла Лига.

Второй самый дорогой футболист в истории перешел в «Барселону» в январе после скомканной первой части сезона в «Ливерпуле». Он долгое время адаптировался, играя то справа, то слева, но все же провел несколько впечатляющих матчей.

Он стал главным творцом победы «сине-гранатовых» в Кубке Короля, а также помог досрочно гарантировать победу в Ла Лиге, а теперь настроен на достижение исторического рекорда, суть которого – остаться непобежденной командой в чемпионате.

