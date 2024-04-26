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    «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге

    «Монпелье» — «Нант». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Нант»
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    «Нант»
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу пройдет матч «Монпелье» — «Нант». Начало игры — 22:00 мск. «Монпелье» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Апреля 2024 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Турнирное положение: По итогам 30 туров чемпионата Франции «Монпелье» занимает 12-ю позицию, набрав 36 очков.

    Отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов. На данный момент у «Монпелье» 9 побед, 10 ничьих и 11 поражений.

    Монпелье — Нант: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Монпелье» в середине марта был разгромлен «ПСЖ» со счетом 2:6. Но потом команда улучшила результаты.

    С 31 марта по 21 апреля «Монпелье» провел в Лиге 1 четыре матча, одержав три победы и один сыграв вничью. Ранее удалось обыграть «Гавр» (2:0), «Лорьян» (2:0) и «Реймс» (2:1).

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    Не сыграют: Геген, Сако, Сент-Люс — у всех травмы.

    Состояние команды: «Монпелье» хоть и находится в нижней части таблицы, но вряд ли болельщикам команды стоит волноваться. Вылет из Лиги 1 клубу не грозит.

    В последних десяти матчах Лиги 1 «Монпелье» уступил три раза. Команда находится в хорошей форме и вряд ли не добьется положительного результата в домашней встрече.

    «Монпелье» наверняка захочет взять реванш за поражение в первом круге. Тогда клуб в гостях уступил «канарейкам» со счетом 0:2.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» занимает 14-ю строчку, набрав 31 очко. У клуба 28 голов забито и 48 пропущено.

    Команда находится на расстоянии пяти очков от зоны вылета. На финише сезона «Нанту» нужно действовать предельно осторожно.

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    • Последние матчи: В текущем месяце «Нант» провел три матча. Команда одержала одну победу и дважды проиграла.

    7 апреля «канарейки» дома уступили «Лиону» (1:3), а спустя 13 дней — «Ренну» (0:3). Между этими матчами «Нант» в гостях одолел «Гавр» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Ганаго, Дескам, Кадевере, Мепию — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: У «Нанта» сложная ситуация на финише сезона. Если команда будет проигрывать, то рискует опуститься в зону вылета. У «канареек» есть проблемы в атаке — клуб забивает совсем немного.

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    В гостях «Нант» играет лучше, чем дома. В последних шести выездных матчах одержаны четыре победы. Также зафиксированы одна ничья и одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» не проигрывает в Лиге 1 с 25 февраля

    • «Нант» в последних шести выездных матчах одержал четыре победы

    • В первом круге «канарейки» победили дома со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.70, победа «Нанта» — в 3.85.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Монпелье» находится в хорошей форме. Команда давно не проигрывала. В предстоящей встрече хозяевам по силам завоевать три очка.

    Ставка: победа «Монпелье» за 1.92.

    Прогноз: оба клуба постараются преуспеть в атаке. «Нант» наверняка будет раскрываться, поскольку команде очень нужны очки. Стоит ждать результативную игру.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80

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    Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Нант» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
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