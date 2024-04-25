ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в четвертьфинале победного Кубка УЕФА

Бывший главный тренер французского «Осера»заявил, что московскийподкупил арбитров в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.

ЦСКА выиграл у «Осера» по сумме двух матчей с общим счетом 4:2. На своем поле «армейцы», которых тогда возглавлял Валерий Газзаев, разгромили команду Ги Ру со счетом 4:0.

«Русские нас ограбили. Судья был куплен.

После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил одного местного парня пойти и обыскать сумки арбитров во время матча.

Он вернулся ко мне с бледным лицом и сказал: Там есть великолепные часы с рубинами», — приводит слова Ги Ру L'Equipe.

Напомним, ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В финале команда Газзаева выиграла у лиссабонского «Спортинга».