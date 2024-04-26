Испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шевченко

Александр на старте турнира выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 5:7, 6:3.

Ничего выдающегося представитель Казахстана не показал, но в его случае самое главное сейчас — результат.

Благодаря этой победе Шевченко прервал серию из четырех поражений, которая началась еще на «тысячнике» в Майами.

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После этого не выиграл ни одного матча в Марракеше и Мюнхене, уступив Маттео Берреттини и Яннику Ханфманну. А в Монте-Карло Шевченко не прошел даже квалификацию.

Алькарас

Карлосу тем временем пришлось пропустить сразу два турнира — в Монте-Карло и Барселоне.

Испанец получил травму руки перед началом «Мастерса» на Лазурном берегу. По его словам, это случилось из-за смены мячей и покрытия.

В четверг Алькарас сообщил, что наконец-то готов сыграть: «Тренировка в среду прошла очень позитивно и меня успокоила».

Алькарас — победитель двух предыдущих турниров в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Шевченко можно поставить за 12.00, а на Алькараса только с форой. По мнению букмекеров, интрига здесь отсутствует.

Прогноз: и мы не можем с этим не согласиться — вряд ли у Карлитоса будут проблемы в предстоящем матче. Шевченко как-то совсем уж не впечатляет в последнее время. Хотя и без этого очевидно, что у него нет шансов против такого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.20.