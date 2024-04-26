Шевченко
Александр на старте турнира выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 5:7, 6:3.
Ничего выдающегося представитель Казахстана не показал, но в его случае самое главное сейчас — результат.
Благодаря этой победе Шевченко прервал серию из четырех поражений, которая началась еще на «тысячнике» в Майами.
После этого не выиграл ни одного матча в Марракеше и Мюнхене, уступив Маттео Берреттини и Яннику Ханфманну. А в Монте-Карло Шевченко не прошел даже квалификацию.
Алькарас
Карлосу тем временем пришлось пропустить сразу два турнира — в Монте-Карло и Барселоне.
Испанец получил травму руки перед началом «Мастерса» на Лазурном берегу. По его словам, это случилось из-за смены мячей и покрытия.
В четверг Алькарас сообщил, что наконец-то готов сыграть: «Тренировка в среду прошла очень позитивно и меня успокоила».
Алькарас — победитель двух предыдущих турниров в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Шевченко можно поставить за 12.00, а на Алькараса только с форой. По мнению букмекеров, интрига здесь отсутствует.
Прогноз: и мы не можем с этим не согласиться — вряд ли у Карлитоса будут проблемы в предстоящем матче. Шевченко как-то совсем уж не впечатляет в последнее время. Хотя и без этого очевидно, что у него нет шансов против такого соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.20.