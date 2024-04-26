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    У Алькараса будут проблемы в первом матче после травмы?

    Шевченко — Алькарас. Ставка (к. 2.20) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2024 года

    Шевченко

    Александр на старте турнира выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 5:7, 6:3.

    Ничего выдающегося представитель Казахстана не показал, но в его случае самое главное сейчас — результат.

    Благодаря этой победе Шевченко прервал серию из четырех поражений, которая началась еще на «тысячнике» в Майами.

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    После этого не выиграл ни одного матча в Марракеше и Мюнхене, уступив Маттео Берреттини и Яннику Ханфманну. А в Монте-Карло Шевченко не прошел даже квалификацию.

    Алькарас

    Карлосу тем временем пришлось пропустить сразу два турнира — в Монте-Карло и Барселоне.

    Испанец получил травму руки перед началом «Мастерса» на Лазурном берегу. По его словам, это случилось из-за смены мячей и покрытия.

    В четверг Алькарас сообщил, что наконец-то готов сыграть: «Тренировка в среду прошла очень позитивно и меня успокоила».

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    Алькарас — победитель двух предыдущих турниров в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Шевченко можно поставить за 12.00, а на Алькараса только с форой. По мнению букмекеров, интрига здесь отсутствует.

    Прогноз: и мы не можем с этим не согласиться — вряд ли у Карлитоса будут проблемы в предстоящем матче. Шевченко как-то совсем уж не впечатляет в последнее время. Хотя и без этого очевидно, что у него нет шансов против такого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч Шевченко — Алькарас с коэффициентом 2.20. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. У Алькараса будут проблемы в первом матче после травмы?
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