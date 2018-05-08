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    В борьбе за топ-4. Главные интриги на финише АПЛ

    Кто станет третьей и четвертой командами АПЛ, сможет ли Кейн догнать Салаха, а «Тоттенхэм» — повторить редкое достижение

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    Деле Алли
    Деле Алли
    goal.com
    Автор Squawka.com Гарри Эдвардс в своей статье дает прогнозы на то, что случится на финише чемпионата в ходе борьбы «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси» за попадание в топ-четверку АПЛ.
    Премьер-лига достигла завершающей стадии и, пока большинство взглядов будет приковано к битве за выживание, «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» до сих пор соревнуются за места в Лиге чемпионов.

    Еще неделю назад все выглядело очевидным — «Ливерпуль» и «шпоры» присоединятся к «Манчестер Сити» и «МЮ», чтобы представить Англию в Лиге чемпионов, так как «Челси» отставал от четвертого места на 10 очков.

    Но четыре подряд победы от «синих» наряду с не самым удачным отрезком в исполнении «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» привели к тому, что «Челси» отстает уже лишь на 2 очка. Непростая победа (1:0) над «Ливерпулем» в воскресенье предоставила «Челси» шанс в итоге сравняться с «красными» по очкам.

    «Челси» будет принимать «Хаддерсфилд» на «Стэмфорд Бридж», а «Тоттенхэм» может обойти «Ливерпуль», если выиграет у «Ньюкасла» на «Уэмбли». Затем «Челси» предстоит путешествие в Ньюкасл на матч заключительного тура, а «Ливерпуль» и «шпоры» будут принимать «Брайтон» и «Лестер» соответственно.

    Чем все закончится в итоге? Кто квалифицируется в Лигу чемпионов? Вот пять прогнозов на гонку за топ-4.

    Азара будут бить по ногам

    Азар был одним из лучших игроков «Челси» в победном матче против «Ливерпуля» — соперники провалили задачу сдержать бельгийца. Игроки «Ливерпуля» пытались фолить, хватали Азара за футболку, однако это не остановило бельгийца — он совершил семь успешных обводок и создал три голевые возможности.

    В двух заключительных матчах сезона для «Челси» перед «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» стоит незавидная задача остановить бельгийца, и оба коллектива, вероятно, пойдут на хитрости и подлости.

    Ни один из футболистов, которые провели в сезоне как минимум десять матчей, не подвергался фолам соперника столь часто, как Азар. На бельгийце в АПЛ фолят в среднем 3,1 раза за 90 минут матча.

    Ключевые цифры. Только на Ричардсоне (92) и Деле Алли (84) в этом чемпионате АПЛ было совершено больше фолов, чем на Азаре (81).

    «Шпоры» присоединятся к элитному клубу

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли на данный момент забил девять голов в АПЛ в сезоне, в предыдущий раз на днях отличившись в победной игре против «Уотфорда» (2:0). И если Алли вновь огорчит «Ньюкасл», как и в матче первого круга, то он станет четвертым игроком «шпор», который доберется до десяти забитых голов в Премьер-лиге. Это сделает «Тоттенхэм» шестым клубом в истории АПЛ, в составе которого сразу четыре игрока завершили сезон, забив 10 и больше голов.

    Первым был «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1995-1996, затем это дважды удалось сделать «Челси» (2009-2010 и 2010-2011). Следующим был «Арсенал» в сезоне 2012-2013, а в этом сезоне то же самое удалось чемпиону «Манчестер Сити».

    На данный момент у «шпор» Харри Кейн забил 27 голов, Сон Хын Мин — 12, а Кристиан Эриксен — 10.

    Ключевые цифры. В предыдущих двух сезонах Деле Алли забил в АПЛ 10 и 18 голов соответственно.

    «Ливерпуль» финиширует в топ-4

    Несмотря на поражение от «Челси», судьба «Ливерпуля» находится преимущественно в его же руках. Победа над «Брайтоном» в последнем туре наверняка гарантирует «Ливерпулю» место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    «Красные» неудачно провели последний отрезок, выиграв лишь в одном из пяти матчей чемпионата. Но это было переплетено с выходом «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов. Сейчас же у «Ливерпуля» выдалась редкая свободная неделя перед матчем против «Брайтона», которому еще посреди недели предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

    Кроме того, все выглядит благоприятным для Юргена Клоппа, так как «Ливерпуль» будет играть дома, а «Энфилд» в этом сезоне был для команды чем-то похожим на крепость — «Ливерпуль» еще не проигрывал в АПЛ дома. В то же время «Брайтон» набрал лишь 11 очков на выезде. Только у «Сток Сити» результат еще хуже (10 очков).

    Ключевые цифры. «Ливерпуль» — единственная команда из АПЛ, которая не проигрывала дома в этом сезоне (11 побед и 7 ничьих).

    Кейн приблизится к Салаху в гонке бомбардиров

    Как раз в это время в прошлом сезоне Харри Кейн сделал рывок, чтобы выиграть гонку бомбардиров АПЛ. Кейн, соперником которого был Ромелу Лукаку, забил семь мячей в двух последних матчах, чтобы опередить бельгийца.

    На данный момент Кейн (27 голов) находится в четырех мячах позади Мохамеда Салаха (31), и постарается использовать две последние игры в попытке вырвать «Золотую бутсу» чемпионата.

    В заключительном туре Кейну предстоит сыграть с «Лестером», которому он в прошлом сезоне забил четыре гола, хотя в этом ранее англичанин не сумел вписать свое имя в протокол в матчах против «лис» и «Ньюкасла».

    Ключевая цифра: Кейн в среднем забивает 0,8 гола за 90 минут в АПЛ в этом сезоне.

    Жиру выдаст солидный финиш

    Пока Альваро Мората лечит травму спины, Оливье Жиру является основным игроком атаки, и «синие» пожинают плоды этого. Француз своим голом принес победу «Челси» над «Ливерпулем» и сохранил мечты команды о попадании в Лигу чемпионов.

    При этом Жиру довел число своих голов в АПЛ до семи за сезон (четыре — за «Арсенал», три — за «Челси»). Два из четырех мячей Жиру за «Арсенал» были забиты «Хаддерсфилду» — следующему сопернику «синих». Тогда Жиру дважды отличился в разгроме со счетом 5:0 на «Эмирейтс».

    Ключевая цифра: Жиру забил 17 мячей головой, начиная со старта сезона 2015-2016 — больше, чем любой другой игрок в пяти ведущих чемпионатах Европы.

    Чье желание сильнее?«Челси» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на перенесенный матч 35-го тура английского чемпионата по футболу 9 мая
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