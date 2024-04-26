Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Сэвилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Павлюченкова

Настя здорово провела первые месяцы текущего сезона, по итогам которых поднялась в рейтинге на 22-е место.

Пока что ее лучшим результатом в 2024-м остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Примечательно, что в этом году Павлюченкова не выиграла ни одного матча только на турнире в новозеландском Окленде.

Все прогнозы на теннис

Грунтовую серию турниров Павлюченкова начала во французском Руане. После победы над француженкой Алис Робб бывшая 11-я ракетка мира уступил нидерландке Аранче Рус.

Сэвилл

Дарья попала в основную сетку мадридского турнира как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации представительница Австралии проирала румынке Жаклин Кристиан.

Зато в первом круге Сэвилл одержала победу над американкой Хейли Баптист — 6:4, 7:6.

На грунтовом турнире в Чарльстоне Сэвилл проиграла во втором раунде украинке Элине Свитолиной.

Все прогнозы на теннис

В этом году у Дарьи было несколько неплохих результатов на харде: в Хобарте она дошла до полуфинала, а в Сан-Диего — до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: вполне вероятно, что Насте хватит двух сетов для победы над австралийкой. Сэвилл на грунте все-таки не так опасна, как на твердом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 1.92.