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    Павлюченкова спокойно обыграет Сэвилл?

    Павлюченкова — Сэвилл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Сэвилл
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Сэвилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Павлюченкова

    Настя здорово провела первые месяцы текущего сезона, по итогам которых поднялась в рейтинге на 22-е место.

    Пока что ее лучшим результатом в 2024-м остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

    Примечательно, что в этом году Павлюченкова не выиграла ни одного матча только на турнире в новозеландском Окленде.

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    Грунтовую серию турниров Павлюченкова начала во французском Руане. После победы над француженкой Алис Робб бывшая 11-я ракетка мира уступил нидерландке Аранче Рус.

    Сэвилл

    Дарья попала в основную сетку мадридского турнира как лаки-лузер.

    В решающем раунде квалификации представительница Австралии проирала румынке Жаклин Кристиан.

    Зато в первом круге Сэвилл одержала победу над американкой Хейли Баптист — 6:4, 7:6.

    На грунтовом турнире в Чарльстоне Сэвилл проиграла во втором раунде украинке Элине Свитолиной.

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    В этом году у Дарьи было несколько неплохих результатов на харде: в Хобарте она дошла до полуфинала, а в Сан-Диего — до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: вполне вероятно, что Насте хватит двух сетов для победы над австралийкой. Сэвилл на грунте все-таки не так опасна, как на твердом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Сэвилл с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова спокойно обыграет Сэвилл?
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