Первый большой вызов Джеррарда-тренера

Ожидаемое событие

Этого ждали с того самого дня, как в 2016 году Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры профессионального игрока. Просто футболисту такого калибра и характеру, кажется, суждено быть тренером, и экс-капитан мерсисайдского гранда с самого начала дал понять, что собирается идти по этой дороге. Рассудительный, но креативный, харизматичный, но хладнокровный, лидер, но командный человек, ему на роду было написано в один момент стать менеджером.

Конечно, еще в поздние игровые годы, когда Джеррард начинал осваивать тренерскую профессию на соответствующих курсах, болельщики «Ливерпуля» не могли избежать соблазна романтично представлять своего любимца будущим рулевым своей команды. Во-первых, это красиво: икона «Красных», которой так и не удалось выиграть чемпионат Англии из-за попадания в безвременье большого клуба, сделает это на посту наставника и наконец покончит со смутой, которая длится вот уже 28 лет. Этот сценарий все еще возможен, ведь за почти три сезона, в течение которых мерсисайдцев возглавляет Юрген Клопп, «Анфилд» так по-настоящему и не приблизился к завоеванию золотых медалей, хотя для победы в Лиге чемпионов осталось сделать один шаг.

Джеррард будет тренировать «Рейнджерс» Стивен Джеррард будет работать в шотландском гранде

От работы в академии до менеджера британского гранда

Джеррард с самого начала новой для себя жизни понимал, что ему не стоит рисковать и браться за слишком ответственную работу, когда признал, что не готов работать с представителем английской Лиги 1 «МК Донс», хотя и прошел собеседование в этом клубе. «Ливерпуль» помог с первой работой для своей легенды, назначив его тренером молодежных команд в январе 2017 года. То, насколько удачно он тренировал за эти полтора года, сказать сложно, ведь критерий успеха на данном уровне отличается от «взрослого» футбола, ведь здесь главная задача — подготовить качественные кадры для первой команды, хотя под его руководством «Красные» пробились в четвертьфинал молодежной Лиги чемпионов, обыграв в первом раунде плей-офф злейших врагов из «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном назначении Стиви Джи менеджером «Рейнджерс» возникли еще в апреле, но официально об этом шотландская сторона объявила в мае, заключив контракт на четыре года. На первый взгляд, серьезно ослабевшая за последние лет 20 местная Премьер-лига — отличная возможность для начала самостоятельной тренерской работы молодого специалиста, однако это все равно большой вызов для него, с учетом того, что «Синие» только недавно вернулись в элиту ШПЛ и серьезно проигрывают извечному конкуренту «Селтику». Легенде «Ливерпуля» нужно поскорее доказать, что его приход и тем более столь хороший по срокам контракт, были не ошибочными решениями заснувшего гиганта из Глазго.

Так получится ли у Джеррарда?

Главное препятствие для успеха Джеррарда на «Айброкс» — это, безусловно, опыт, а точнее, его отсутствие, ведь для него это первая работа менеджером и всего лишь вторая тренерская вообще, не говоря уже о том, что воспитывать молодежь и пытаться вытащить из кризиса великий европейский клуб — большая разница. Компенсировать этот недостаток должен Гари Маккалистер, который тренирует уже 15 лет. Шотландец, заслуживший статус легенды как у себя на родине, так и в «Ливерпуле», видится органичным мостиком между англичанином, с которым он в хороших отношениях еще со времен игровой карьеры, и местными реалиями.

Джеррард хочет пригласить в «Рейнджерс» нападающего «Ливерпуля» 20-летнего англичанин может продолжить карьеру в Шотландии В то же время, сам Джеррард может компенсировать недостаток тренерского опыта своим авторитетом и знаниями, полученными от сотрудничества с такими незаурядными наставниками, как Жерар Улье, Рафаэль Бенитес, Рой Ходжсон, Кенни Далглиш, Свен-Горан Эрикссон, Фабио Капелло и Брендан Роджерс. «Рейнджерс», которые в течение семи последних лет наблюдают, как его злейшие враги из «Селтика» собирают титул за титулом, только отходят от недавнего прозябания низшими дивизионами и отчаянно нуждаются в настоящей инъекции из амбиций и веры в себя. Как раз с этими качествами у их нового менеджера все в порядке, и футболисты «Синих» должны поверить в нового рулевого, прекрасно зная, как тот умеет вести за собой.

Пока что все идет к тому, что именно последний из вышеперечисленных наставников, под руководством которых играл молодой специалист, будет его главным конкурентом на новом месте. «Кельты» Роджерса выиграли все три национальных трофея в прошлом сезоне и близки к этому же в текущей кампании, если победят в финале кубка страны 19 мая у «Мазервелла», поэтому пока что трудно понять, как именно Джеррард сможет справиться с мощью и опытом североирландского менеджера — разве что «Селтик» банально наестся этой бешенной семилеткой. Но если легендарному экс-хавбеку «Ливерпуля» удастся вернуть «Рейнджерс» на вершину шотландского футбола, есть большая вероятность, что однажды его родной клуб позовет воспитанника обратно, дабы тот проделал это же и на «Анфилде».