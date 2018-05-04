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    Джеррард будет тренировать «Рейнджерс»

    Футбол Англии Рейнджерс Ливерпуль
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    Cтивен Джеррард
    На фото:Cтивен Джеррард
    Легендарный английский футболист Стивен Джеррард назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», о чем сообщила пресс-служба клуба из Глазго.

    Контракт с экс-футболистом «Ливерпуля» и сборной Англии рассчитан на четыре года и вступит в силу с нового сезона.

    37-летний англичанин сменил шотландца Грэма Мерти, который был уволен 1 мая после разгромного поражения от «Селтика» (0:5) в чемпионате Шотландии. Победа позволила «Селтику» досрочно оформить седьмой титул подряд.

    Джеррард завершил карьеру в 2016 году, а с 2017-го работал тренером в юношеской команде «Ливерпуля». Пост главного тренера в «Рейнджерс» станет его первым опытом на таком уровне.

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