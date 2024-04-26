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    Сможет ли «Лидс» совершить блицкриг?

    КПР — «Лидс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Лидс»
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    Патрик Бэмфорд
    26 апреля в 45-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. КПР — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Апреля 2024 года
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    КПР

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «рейнджеров» складывается неудачно. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом КПР еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка за 2 тура до финиша.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась тремя баллами. КПР переиграл ершистый «Престон» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «рейнджеры» добыли всего 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Плюс ко всему, КПР имеет проблемы с реализацией. В 44 матчах игроки команды отличились всего 41 раз.

    Не сыграют: Райан Колли, Михаэль Фрай — травмированы.

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    Состояние команды: Дабы обеспечить себе спокойную жизнь, КПР просто обязан брать очки. Вот только соперник является одним из лидеров Чемпионшипа.

    Матчи против «Лидса» для команды исторически складываются весьма продуктивно. Из 5 последних очных поединков КПР выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться зацепиться за очки. «Рэйнджеры» не собираются отсиживаться в обороне.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» активно сражается за одну из двух прямых путевок в АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Вот только отстающий на один пункт «Ипсвич» имеет матч в запасе. Зато оборона «Лидса» выглядит весьма монолитно: 37 пропущенных мячей в 44 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Лидс» перестрелял «Мидлсбро» (4:3).

    В пяти последних матчах команда выиграла всего дважды. В этих поединках игроки «Лидса» забили 8 мячей при 7 пропущенных в собственные ворота.

    Зато блистают признанные лидеры команды. Неплохой сезон проводит Крисенсио Саммервилл, отличившийся 19 точными выстрелами.

    Не сыграют: Паскаль Стрейк — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лидс» выглядит весьма нестабильно. Команда недавно уступила «Блэкберну» (0:1).

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    В кадровом плане у команды почти полная идиллия. Так что «Лидс» во всеоружии подходит к решающим матчам Чемпионшипа.

    В матче первого круга «Лидс» минимально справился с КПР. Тогда в дебюте встречи отличился Саммервилл.

    Наверняка номинальные гости будут агрессивно атаковать. «Лидс» постарается запрыгнуть в дуэт лидеров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» пропускает в среднем менее гола за матч

    • «Рейнджеры» в среднем забивают меньше гола за матч

    • В матче первого круга победил «Лидс» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Лидс» явно намерен забить быстрый мяч, да и состав гостей по именам выглядит грозно.

    Гости сражаются за прямой выход В АПЛ, да и атака «рейнджеров» ныне явно не блещет.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева сумеют отстоять ничейный результат.

    Ставка: Ничья за 4.10

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    Ставка и прогноз на матч КПР — «Лидс» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лидс» совершить блицкриг?
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