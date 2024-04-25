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    «Спартак» снова порадует фанатов, «Манчестер Сити» продолжит погоню за золотом

    Экспресс дня 25 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Хорен Байрамян
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Урал» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России

    В нынешнем сезоне «Урал» борется за выживание. У команды есть шансы остаться в РПЛ, но конкуренты находятся очень близко. Одна-две неудачи — и «Балтика» вместе с «Ахматом» могут опередить команду Виктора Гончаренко.

    На данный момент «Урал» занимает 13-е место в таблице РПЛ. Набрано 24 очка в 24-х встречах. У клуба 6 побед, 6 ничьих и 12 поражений.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» 17 апреля уже играл в Екатеринбурге в рамках Кубка России. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 3:1 и прошли дальше. Как будет на этот раз?

    «Ростов» уже сохранил прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Болельщикам не стоит волноваться. Клуб находится на 8-м месте, набрав 34 очка.

    Ранее «Ростов» в РПЛ принимал «Спартак». Подопечные Валерия Карпина уступили со счетом 1:5. Теперь команда постарается реабилитироваться перед болельщиками за болезненное фиаско.

    Ставка: «Урал» не проиграет за 1.46.

    ЦСКА — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России

    Армейцы до этого шокировали фанатов в игре с «Ахматом». Красно-синие неожиданно уступили дома со счетом 1:2. Предстоящее дерби из-за дисквалификации пропустят три основных футболиста.

    Фиаско в игре с «Ахматом» негативно повлияло на раздевалку ЦСКА. Эта неудача сильно бьет по перспективам Владимира Федотова.

    В СМИ появились слухи, что специалист может покинуть команду. Не исключено, что это произойдет в конце нынешнего сезона.

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    • «Спартаку» пошла на пользу отставка Гильермо Абаскаля. После ухода испанца команда стала играть намного лучше. Многие советуют оставить Владимира Слишковича не только до конца сезона, но и на постоянной основе.

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    Ранее «Спартак» устроил разгром «Ростову» на чужом поле со счетом 5:1. Такого точно никто не ожидал. У ЦСКА серьезные проблемы в обороне, поэтому красно-белым по силам добиться положительного результата в дерби.

    Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.51.

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брайтон» располагается в середине турнирной таблицы. По итогам сезона клуб точно не вылетит в Чемпионшип. Сейчас «Брайтон» находится на 10-м месте, записав в актив 44 очка в 32-х встречах.

    В АПЛ «Брайтон» не выигрывал больше месяца. Последняя победа была одержана еще 10 марта. Тогда команда дома взяла верх над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

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    «Манчестер Сити» сейчас идет на 3-й строчке в таблице. Но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть две игры в запасе. Если в этих встречах будут завоеваны шесть очков, то «горожане» снова вернут себе лидерство.

    До этого «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов и не смог защитить титул. В четвертьфинале команда уступила мадридскому «Реалу». Исход противостояния решила серия пенальти, где во всей красе себя проявил Андрей Лунин.

    Ранее «Манчестер Сити» одолел «Челси» и добыл путевку в финал Кубка Англии. За трофей коллектив Гвардиолы поборется с «Манчестер Юнайтед».

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.19.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 25 апреля с коэффициентом 3.19. Дата матча: 25.04.2024. Экспресс. «Спартак» снова порадует фанатов, «Манчестер Сити» продолжит погоню за золотом
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