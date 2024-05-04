«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Команда Хасана Биджиева несется в элиту. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом команда на 2 опережает зону стыковых матчей. Да и забивает «Динамо» Махачкала крайне мало: всего 30 мячей в 29 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «моряками» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, не пропустив ни разу.
До ничьей в Новороссийске динамовцы не смогли переиграть тульский «Арсенал» (0:0). А ведь до того махачкалинцы выиграли трижды кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В пяти последних матчах ворота динамовцев оставались сухими. Да и вообще, команда пропустила всего 14 мячей в 29 турах.
Матчи с астраханцами для команды складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Динамо» Махачкала выиграло 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается преуспеть в плане реализации. Команда Биджиева не забивала в двух последних поединках.
«Волгарь»
Турнирное положение: Астраханцы твердо стоят на вылет. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Волгарь» выиграл всего в 5 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 25 мячей в 29 встречах.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла один балл. «Волгарь» подписал мировую с «Енисеем» (1:1).
Причем до того команда дала бой торпедовцам (1:1). А вот «Аланию» астраханцы переиграли со счетом 2:1.
Трехматчевая беспроигрышная серия явно окрылила игроков. Вот только слишком много очков было потеряно ранее.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой астраханцев является откровенно слабая атака. Да и стабильность результатов не ходит в союзниках команды.
В матче первого круга команда уступила махачкалинцам. Единственный мяч был пропущен в эндшпиле первого тайма.
Вот только тягаться с одним из лидеров будет крайне сложно. Тем паче, астраханцам нужно непременно атаковать.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Волгарь» явно будет рисковать, ведь в противном случае вылет во вторую лигу станет суровой реальностью.
Статистика для ставок
- Астраханцы не проигрывали в трех последних поединках
- «Динамо» Махачкала в 5 последних матчах не пропускало
- Махачкалинцы в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.98 и 1.32.
- 2.05Хетафе — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хоффенхайм — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Оборона махачкалинцев ошибается крайне редко, а вот в атаке команда точно должна преуспеть.
Динамовцы явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка начнет встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.98