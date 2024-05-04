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    Махачкалинцы не будут медлить

    «Динамо» Махачкала — «Волгарь». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 мая 2024 года

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    «Динамо» Махачкала
    4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Волгарь». Начало игры — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волгарь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Мая 2024 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 19:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Команда Хасана Биджиева несется в элиту. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом команда на 2 опережает зону стыковых матчей. Да и забивает «Динамо» Махачкала крайне мало: всего 30 мячей в 29 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «моряками» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, не пропустив ни разу.

    До ничьей в Новороссийске динамовцы не смогли переиграть тульский «Арсенал» (0:0). А ведь до того махачкалинцы выиграли трижды кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: В пяти последних матчах ворота динамовцев оставались сухими. Да и вообще, команда пропустила всего 14 мячей в 29 турах.

    Матчи с астраханцами для команды складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Динамо» Махачкала выиграло 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается преуспеть в плане реализации. Команда Биджиева не забивала в двух последних поединках.

    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы твердо стоят на вылет. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Волгарь» выиграл всего в 5 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 25 мячей в 29 встречах.

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  • 01/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла один балл. «Волгарь» подписал мировую с «Енисеем» (1:1).

    Причем до того команда дала бой торпедовцам (1:1). А вот «Аланию» астраханцы переиграли со счетом 2:1.

    Трехматчевая беспроигрышная серия явно окрылила игроков. Вот только слишком много очков было потеряно ранее.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой астраханцев является откровенно слабая атака. Да и стабильность результатов не ходит в союзниках команды.

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    В матче первого круга команда уступила махачкалинцам. Единственный мяч был пропущен в эндшпиле первого тайма.

    Вот только тягаться с одним из лидеров будет крайне сложно. Тем паче, астраханцам нужно непременно атаковать.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Волгарь» явно будет рисковать, ведь в противном случае вылет во вторую лигу станет суровой реальностью.

    Статистика для ставок

    • Астраханцы не проигрывали в трех последних поединках

    • «Динамо» Махачкала в 5 последних матчах не пропускало

    • Махачкалинцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.98 и 1.32.

    Прогноз: Оборона махачкалинцев ошибается крайне редко, а вот в атаке команда точно должна преуспеть.

    Динамовцы явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка начнет встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.98

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Волгарь» с коэффициентом 2.49. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы не будут медлить
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