4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Волгарь». Начало игры — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волгарь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда Хасана Биджиева несется в элиту. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом команда на 2 опережает зону стыковых матчей. Да и забивает «Динамо» Махачкала крайне мало: всего 30 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «моряками» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, не пропустив ни разу.

До ничьей в Новороссийске динамовцы не смогли переиграть тульский «Арсенал» (0:0). А ведь до того махачкалинцы выиграли трижды кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: В пяти последних матчах ворота динамовцев оставались сухими. Да и вообще, команда пропустила всего 14 мячей в 29 турах.

Матчи с астраханцами для команды складываются неудачно. Из четырех очных встреч «Динамо» Махачкала выиграло 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается преуспеть в плане реализации. Команда Биджиева не забивала в двух последних поединках.

«Волгарь»

Турнирное положение: Астраханцы твердо стоят на вылет. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Волгарь» выиграл всего в 5 поединках первенства. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 25 мячей в 29 встречах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла один балл. «Волгарь» подписал мировую с «Енисеем» (1:1).

Причем до того команда дала бой торпедовцам (1:1). А вот «Аланию» астраханцы переиграли со счетом 2:1.

Трехматчевая беспроигрышная серия явно окрылила игроков. Вот только слишком много очков было потеряно ранее.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой астраханцев является откровенно слабая атака. Да и стабильность результатов не ходит в союзниках команды.

В матче первого круга команда уступила махачкалинцам. Единственный мяч был пропущен в эндшпиле первого тайма.

Вот только тягаться с одним из лидеров будет крайне сложно. Тем паче, астраханцам нужно непременно атаковать.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Волгарь» явно будет рисковать, ведь в противном случае вылет во вторую лигу станет суровой реальностью.

Статистика для ставок

Астраханцы не проигрывали в трех последних поединках

«Динамо» Махачкала в 5 последних матчах не пропускало

Махачкалинцы в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.98 и 1.32.

Прогноз: Оборона махачкалинцев ошибается крайне редко, а вот в атаке команда точно должна преуспеть.

Динамовцы явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка начнет встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.98