ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — лидер по упущенным победам. Ерохин спас вялый «Зенит» в Кубке России «Боруссия» — ПСЖЛЧ. Зрелищная ничья в Мюнхене и порядок, бьющий класс, в Дортмунде Александр ОвечкинОвечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?
    Все новости спорта

    Швеция снова разберется с чехами?

    Чехия — Швеция. Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, Евротур, 4 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Чешские хоккейные игры Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз и ставки на Чехия — Швеция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линус Йоханссон
    В матче в рамках Чешских хоккейный игр Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на арене «Виннинг Групп» 4 мая. Начало запланировано на 17:00 (мск). Чехия — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Чехия

    Турнирное положение: В результате провальной встречи в четверг Чехия прекратила борьбу за победу на Евротуре. На текущий момент она имеет 17 набранных очков и идет третьей в общем зачете.

    Такое же количество баллов заработала Финляндия, в то время как разрыв между лидером четверки — Швецией — составляет 7 очков за две игры до конца.

    Последние матчи: В апреле команда Радима Рулика провела серию товарищеских матче с соперниками уровня Германии, Австрии и Словакии. Во всех без исключениях играх (6) чехи победили.

    Однако серия уверенных результатов на фоне аутсайдеров не помогла сборной правильно настроиться на игру с Финляндией. Несмотря на ощутимое преимущество по броскам в створ — 39:16 — Чехия устроилась на крупное поражение — 1:4.

    Все прогнозы на хоккей

    Не сыграют: В списке чешской сборной нет травмированных игроков.

    Состояние команды: Проиграв во многом из-за невезения встречу Финляндии, Чехия лишилась математических шансов на победу в турнире. Тем не менее команде важно прибавить в остроте и сберечь тонус для более значимых майских матчей.

    Швеция

    Турнирное положение: Евротур-кампанию 2023/24 шведы проходят увереннее остальных. В частности, за два матча до завершения майского этапа с интригой в плане победителя было покончено.

    В десяти матчах Швеция набрала 24 очка и с отрывом закрепилась на первом месте в таблице четырех. От двух главных конкурентов — Чехии и Финляндии — скандинавы отдалились на 7 баллов.

    Последние матчи: Апрельский подготовительный этап Швеции состоял и серии матчей с Финляндией. И если первая игра закончилась ее крупной победой (4:0), то в трех остальных команда Сэма Халлама уступила (1:2 ОТ, 0:2, 0:3).

  • Овечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»?
  • Столичную команду ждет период турбулентности?
  • Вчера

    • В дебютной майской встрече Швеция одержала скромную трудовую победу над Швейцарией (2:1), нанеся за три периода 27 бросков в створ при 33 со стороны аутсайдера. По голу в составе шведов забили Фабиан Зеттерлунд и Йонас Бродин.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: На текущий момент нет информации о травмах в составе Швеции.

    Состояние команды: В дебютном матче в Клотене Швеция сыграла максимально расчетливо, в который раз продемонстрировав умение страдать, добыв нужный промежуточный результат. Сама команда понимает, что главные ее матчи, включая Евротур, еще впереди.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных матчах разного уровня общий тотал стабильно добирался до отметки 5+ голов

    • Швеция обыграла Чехию в двух последних встречах с общей разницей 9:4.

    • Играя в статусе гостей, шведы в основное время не уступили ни в одном матче с мая 2023 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.10, а победа Швеции — в 2.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: В первом матче майского этапа Чехию серьезно подвела реализация, несмотря на 39 бросков в створ. Безусловно, во второй встрече этот компонент команда будет наигрывать, но шведов, которые ассоциируются с обороной высшего класса, едва ли способно сбить с толку чрезмерное упорство соперника.

    Ставка: Швеция победит в матче за 1.94.

    Прогноз: В двух последних очных матчах шведы не стеснялись громить Чехию, забрасывая в ее ворота от четырех шайб и более.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гамбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фортуна — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч БАТЭ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Тулуза — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бешикташ — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фортуна — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Алмере Сити — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Чехия — Швеция с коэффициентом 1.94. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция снова разберется с чехами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры