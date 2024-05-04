В матче в рамках Чешских хоккейный игр Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на арене «Виннинг Групп» 4 мая. Начало запланировано на 17:00 (мск). Чехия — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: В результате провальной встречи в четверг Чехия прекратила борьбу за победу на Евротуре. На текущий момент она имеет 17 набранных очков и идет третьей в общем зачете.

Такое же количество баллов заработала Финляндия, в то время как разрыв между лидером четверки — Швецией — составляет 7 очков за две игры до конца.

Последние матчи: В апреле команда Радима Рулика провела серию товарищеских матче с соперниками уровня Германии, Австрии и Словакии. Во всех без исключениях играх (6) чехи победили.

Однако серия уверенных результатов на фоне аутсайдеров не помогла сборной правильно настроиться на игру с Финляндией. Несмотря на ощутимое преимущество по броскам в створ — 39:16 — Чехия устроилась на крупное поражение — 1:4.

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: В списке чешской сборной нет травмированных игроков.

Состояние команды: Проиграв во многом из-за невезения встречу Финляндии, Чехия лишилась математических шансов на победу в турнире. Тем не менее команде важно прибавить в остроте и сберечь тонус для более значимых майских матчей.

Швеция

Турнирное положение: Евротур-кампанию 2023/24 шведы проходят увереннее остальных. В частности, за два матча до завершения майского этапа с интригой в плане победителя было покончено.

В десяти матчах Швеция набрала 24 очка и с отрывом закрепилась на первом месте в таблице четырех. От двух главных конкурентов — Чехии и Финляндии — скандинавы отдалились на 7 баллов.

Последние матчи: Апрельский подготовительный этап Швеции состоял и серии матчей с Финляндией. И если первая игра закончилась ее крупной победой (4:0), то в трех остальных команда Сэма Халлама уступила (1:2 ОТ, 0:2, 0:3).

В дебютной майской встрече Швеция одержала скромную трудовую победу над Швейцарией (2:1), нанеся за три периода 27 бросков в створ при 33 со стороны аутсайдера. По голу в составе шведов забили Фабиан Зеттерлунд и Йонас Бродин.

Не сыграют: На текущий момент нет информации о травмах в составе Швеции.

Состояние команды: В дебютном матче в Клотене Швеция сыграла максимально расчетливо, в который раз продемонстрировав умение страдать, добыв нужный промежуточный результат. Сама команда понимает, что главные ее матчи, включая Евротур, еще впереди.

Статистика для ставок

В четырех последних очных матчах разного уровня общий тотал стабильно добирался до отметки 5+ голов

Швеция обыграла Чехию в двух последних встречах с общей разницей 9:4.

Играя в статусе гостей, шведы в основное время не уступили ни в одном матче с мая 2023 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.10, а победа Швеции — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В первом матче майского этапа Чехию серьезно подвела реализация, несмотря на 39 бросков в створ. Безусловно, во второй встрече этот компонент команда будет наигрывать, но шведов, которые ассоциируются с обороной высшего класса, едва ли способно сбить с толку чрезмерное упорство соперника.

Ставка: Швеция победит в матче за 1.94.

Прогноз: В двух последних очных матчах шведы не стеснялись громить Чехию, забрасывая в ее ворота от четырех шайб и более.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 1.96.