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    Смогут ли «Штутгарт» и «Бавария» выявить сильнейшего?

    «Штутгарт» — «Бавария». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Бавария»
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    «Штутгарт»
    В субботу, 4 мая, в 32-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Баварии». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Штутгарт» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Мая 2024 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Бавария Бавария
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: команда из одноименного города проводит отличный сезон и борется за место в тройке сильнейших.

    В настоящий момент коллектив из Штутгарта имеет в своем активе 64 балла и занимает третье место в турнирной таблице.

    Штутгарт — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    В настоящий момент «швабы» смогли 70 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером» (2:2) и уступил «Вердеру» (1:2).

    До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Айнтрахт» (3:0) и «Боруссию» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Самуэле ди Бенедетто, Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду, Роберто Массимо и Николас Нарти. Также дисквалифицированы Энцо Мийо и Максимилиан Миттельштадт.

    Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» выглядит просто здорово и в следующем сезоне будет представлен в Лиге чемпионов.

    Главной задачей команды на остаток сезона является попадание в тройку сильнейших. Сейчас отрыв от четвертого «Лейпцига» составляет только два очка.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, однако точно финишируют в топ-3.

    В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 69 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.

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    • Мюнхенская команда смогла 89 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Айнтрахт» (2:1), «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0), а перед этим проиграли «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).

    До этого «Бавария» разгромила «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).

    Среди недели подопечные Томаса Тухеля провели первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Тарек Бауманн, Буна Сарр, Маттейс де Лигт и Кингсли Коман.

    Состояние команды: пока что сезон для «Баварии» нельзя оценить положительно. На внутренней арене команда уже точно останется без трофеев.

    Единственным шансом завоевать трофей остается Лига чемпионов, на которую «Бавария» и будет делать ставку.

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    В «Баварии» также продолжаются поиски нового главного тренера, поскольку Томас Тухель принял решение покинуть коллектив после окончания сезона.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Штутгарт» проиграл только 1 из 13 матчей в чемпионате Германии

    • В первом круге «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 4.10, а победа «Баварии» — в 3.05.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.80.

    Прогноз: у «Баварии» сейчас в мыслях Лига чемпионов, поэтому в этой игре может быть ротация состава. Из-за этого «Штутгарт» и является фаворитом матча. Думается, что матч будет близким и вполне может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 4.10.

    Прогноз: вряд ли эта игра будет результативной, поскольку «Бавария» будет играть не совсем основным составом, но при этом может здорово сыграть в защите.

    Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» с коэффициентом 4.10. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Штутгарт» и «Бавария» выявить сильнейшего?
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