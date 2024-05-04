«Штутгарт»
Турнирное положение: команда из одноименного города проводит отличный сезон и борется за место в тройке сильнейших.
В настоящий момент коллектив из Штутгарта имеет в своем активе 64 балла и занимает третье место в турнирной таблице.
Штутгарт — Бавария: коэффициенты букмекеров
В настоящий момент «швабы» смогли 70 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером» (2:2) и уступил «Вердеру» (1:2).
До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Айнтрахт» (3:0) и «Боруссию» (1:0).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Самуэле ди Бенедетто, Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду, Роберто Массимо и Николас Нарти. Также дисквалифицированы Энцо Мийо и Максимилиан Миттельштадт.
Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» выглядит просто здорово и в следующем сезоне будет представлен в Лиге чемпионов.
Главной задачей команды на остаток сезона является попадание в тройку сильнейших. Сейчас отрыв от четвертого «Лейпцига» составляет только два очка.
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы уже не смогут защитить чемпионский титул, однако точно финишируют в топ-3.
В настоящий момент коллектив из Мюнхена имеет в своем активе 69 очков и идет на второй строчке в турнирной таблице.
Мюнхенская команда смогла 89 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Айнтрахт» (2:1), «Унион» (5:1) и «Кельн» (2:0), а перед этим проиграли «Хайденхайму» (2:3) и «Боруссии» (0:2).
До этого «Бавария» разгромила «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1).
Среди недели подопечные Томаса Тухеля провели первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Габриэль Марушич, Саша Боэ, Тарек Бауманн, Буна Сарр, Маттейс де Лигт и Кингсли Коман.
Состояние команды: пока что сезон для «Баварии» нельзя оценить положительно. На внутренней арене команда уже точно останется без трофеев.
Единственным шансом завоевать трофей остается Лига чемпионов, на которую «Бавария» и будет делать ставку.
В «Баварии» также продолжаются поиски нового главного тренера, поскольку Томас Тухель принял решение покинуть коллектив после окончания сезона.
Статистика для ставок
- «Бавария» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах
- «Штутгарт» проиграл только 1 из 13 матчей в чемпионате Германии
- В первом круге «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 4.10, а победа «Баварии» — в 3.05.
ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.80.
- 2.05Хетафе — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хоффенхайм — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: у «Баварии» сейчас в мыслях Лига чемпионов, поэтому в этой игре может быть ротация состава. Из-за этого «Штутгарт» и является фаворитом матча. Думается, что матч будет близким и вполне может завершиться ничейным исходом.
Ставка: ничья за 4.10.
Прогноз: вряд ли эта игра будет результативной, поскольку «Бавария» будет играть не совсем основным составом, но при этом может здорово сыграть в защите.
Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.80.