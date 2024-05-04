«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 85 мячей, в пассиве — 28 пропущенных.
Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который сыграл на один поединок меньше, и на пять — «Ливерпуль».
Арсенал Лондон — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали знаковую победу. На чужом поле они смогли обыграть в дерби «Тоттенхэм» (3:2).
Этот успех продлил победную серию лондонцев в три поединка с общей разницей 10-2, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 13 поединках в разных турнирах «Арсенал» дважды проиграл при девяти победах и двух ничьих.
Победы в последних трех поединках свидетельствуют об отличной форме коллектива, который жаждет выиграть свой первый за 20 лет чемпионский титул.
Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 15 голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» занимает 10-е в турнирной таблице. В его активе 52 мяча, в пассиве — 60 пропущенных.
Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому ему будет непросто выйти даже в Лигу конференций.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» смогли разгромить «Брайтон» (3:0).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка с общей разницей 4-0, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.
Не сыграют: Травмированы — Семеньо, Синистерра, Тавернье, Февр, Фредерикс, дисквалифицирован — Керкез.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Борнмут» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма все еще обещает коллективу шансы на выход в еврокубки, правда, до конца розыгрыша чемпионата осталось всего четыре тура.
Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и пятый — в АПЛ с 18-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забила
- в трех из четырех последних матчей «Борнмут» не проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.60, победа «Борнмута» — в 12.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Этот расклад сыграл и в последних четырех из пяти последних матчей лондонцев.
В двух последних матчах «Борнмута» был реализован такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Арсенала».
Ставка: только одна команда забьет за 2.05