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    Останется ли «Арсенал» на вершине?

    «Арсенал» — «Борнмут». Ставка (к. 1.97) и прогноз на чемпионат Англии 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Борнмут»
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    Кай Хаверц («Арсенал»)
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Борнмута» в 36-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2024 года
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 85 мячей, в пассиве — 28 пропущенных.

    Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который сыграл на один поединок меньше, и на пять — «Ливерпуль».

    Арсенал Лондон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали знаковую победу. На чужом поле они смогли обыграть в дерби «Тоттенхэм» (3:2).

    Этот успех продлил победную серию лондонцев в три поединка с общей разницей 10-2, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 поединках в разных турнирах «Арсенал» дважды проиграл при девяти победах и двух ничьих.

    Победы в последних трех поединках свидетельствуют об отличной форме коллектива, который жаждет выиграть свой первый за 20 лет чемпионский титул.

    Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 15 голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 10-е в турнирной таблице. В его активе 52 мяча, в пассиве — 60 пропущенных.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому ему будет непросто выйти даже в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Вишни» смогли разгромить «Брайтон» (3:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка с общей разницей 4-0, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.

    Не сыграют: Травмированы — Семеньо, Синистерра, Тавернье, Февр, Фредерикс, дисквалифицирован — Керкез.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Борнмут» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма все еще обещает коллективу шансы на выход в еврокубки, правда, до конца розыгрыша чемпионата осталось всего четыре тура.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и пятый — в АПЛ с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забила

    • в трех из четырех последних матчей «Борнмут» не проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.60, победа «Борнмута» — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Этот расклад сыграл и в последних четырех из пяти последних матчей лондонцев.

    В двух последних матчах «Борнмута» был реализован такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только одна команда забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Арсенала».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Арсенал» на вершине?
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