4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: команда Давиде Деограсия продолжает бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас «Оренбург» в таблице РПЛ находится на 14-м месте с 26 очками, это зона стыковых матчей.

Последние матчи: в предыдущем туре «Оренбург» уступил в гостях «Ростову» со счетом 1:2. Команда открыла счет уже на 12-й минуте усилиями костариканца Хорди Томпсона, оказавшегося самым расторопным в штрафной соперника.

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Но удержать нужный счет «Оренбург» не смог, пропустив дважды в самой концовке встречи. Причем, решающий гол был забит с финальным свистком.

Ранее команда уступила на своем поле «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1) в гостях.

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: давно травмированы защитник Адамов и нападающий Обухов.

Состояние команды: «Оренбург» уступил в трех последних турах, но команда не выглядит безнадежно, а демонстрирует очень качественный футбол, особенно в обороне, но ей постоянно чего-то не хватает, чтобы добыть очки.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: сейчас команда Виталия Осинькина располагается на шестом месте в чемпионате России с 40 очками. Этот сезон «Крылья Советов» точно могут занести в актив.

Последние матчи: в предыдущей игре самарцы смогли устоять на своем поле в матче с «Краснодаром» (0:0). Соперник играл лучше и острее, но так и не смог пробить Ивана Ломаева.

До этого «Крылья Советов» победили в гостях «Факел» (1:0) и уступили в гостях «Балтике» (1:2).

Не сыграют: травмированы полузащитники Ежов, Якуба, Хубулов, защитник Бейл, форвард Цыпченко. Все они важные игроки для «КС».

Состояние команды: «Крылья Советов» имеют много потерь в составе, а скамейка у Осинкина не очень глубокая, тем не менее, команда умудряется оставаться на плаву и набирать очки, борясь за самые высокие места в РПЛ.

Статистика для ставок

В первом круге матч завершился вничью со счетом 1:1

В прошлом сезоне также был зафиксирован ничейный исход — 1:1 и 3:3

«Оренбург» подошел к этому матче серией из трех поражений кряду, «КС» набрали четыре очка за этот же период

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 2,30, а на «Крылья Советов» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Прогноз: матч очень важен для хозяев в плане борьбы за выживание, добавляем к этому специфическое синтетическое поле и потери в составе «Крыльев Советов» и понимаем, что вряд ли «Оренбург» потерпит в этом матче поражение.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой 0 за 1,73.

Прогноз: более рисковые могут взять чистую победу хозяев, добыть три очка у них есть все шансы.

Ставка: победа «Оренбурга» за 2,30.