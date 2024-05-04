ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинОвечкин и «Вашингтон» уже за бортом: Что дальше для «Кэпиталз»? «Боруссия» — ПСЖЛЧ. Зрелищная ничья в Мюнхене и порядок, бьющий класс, в Дортмунде Сауль АльваресИнтригующая битва «Канело» и Мунгии, возвращение Иноуэ. Анонс боксерских боев в Лас-Вегасе и Токио
    Все новости спорта

    Нас ждет осторожный футбол

    «Оренбург» — «Крылья Советов». Ставка (к. 1.73) и прогноз на чемпионат России 4 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Ломаев («Крылья Советов»)
    4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2024 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: команда Давиде Деограсия продолжает бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас «Оренбург» в таблице РПЛ находится на 14-м месте с 26 очками, это зона стыковых матчей.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Оренбург» уступил в гостях «Ростову» со счетом 1:2. Команда открыла счет уже на 12-й минуте усилиями костариканца Хорди Томпсона, оказавшегося самым расторопным в штрафной соперника.

    Оренбург — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.752.95Бонус$9500
    •

    Но удержать нужный счет «Оренбург» не смог, пропустив дважды в самой концовке встречи. Причем, решающий гол был забит с финальным свистком.

    Ранее команда уступила на своем поле «Динамо» (1:2) и «Зениту» (0:1) в гостях.

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: давно травмированы защитник Адамов и нападающий Обухов.

    Состояние команды: «Оренбург» уступил в трех последних турах, но команда не выглядит безнадежно, а демонстрирует очень качественный футбол, особенно в обороне, но ей постоянно чего-то не хватает, чтобы добыть очки.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: сейчас команда Виталия Осинькина располагается на шестом месте в чемпионате России с 40 очками. Этот сезон «Крылья Советов» точно могут занести в актив.

  • ЛЧ. Зрелищная ничья в Мюнхене и порядок, бьющий класс, в Дортмунде
  • Подводим итоги первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Последние матчи: в предыдущей игре самарцы смогли устоять на своем поле в матче с «Краснодаром» (0:0). Соперник играл лучше и острее, но так и не смог пробить Ивана Ломаева.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    До этого «Крылья Советов» победили в гостях «Факел» (1:0) и уступили в гостях «Балтике» (1:2).

    Не сыграют: травмированы полузащитники Ежов, Якуба, Хубулов, защитник Бейл, форвард Цыпченко. Все они важные игроки для «КС».

    Состояние команды: «Крылья Советов» имеют много потерь в составе, а скамейка у Осинкина не очень глубокая, тем не менее, команда умудряется оставаться на плаву и набирать очки, борясь за самые высокие места в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне также был зафиксирован ничейный исход — 1:1 и 3:3

    • «Оренбург» подошел к этому матче серией из трех поражений кряду, «КС» набрали четыре очка за этот же период

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 2,30, а на «Крылья Советов» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Прогноз: матч очень важен для хозяев в плане борьбы за выживание, добавляем к этому специфическое синтетическое поле и потери в составе «Крыльев Советов» и понимаем, что вряд ли «Оренбург» потерпит в этом матче поражение.

    Ставка: победа «Оренбурга» с форой 0 за 1,73.

    Прогноз: более рисковые могут взять чистую победу хозяев, добыть три очка у них есть все шансы.

    Ставка: победа «Оренбурга» за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гамбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фортуна — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч БАТЭ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Тулуза — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бешикташ — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фортуна — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Алмере Сити — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.73. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет осторожный футбол
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры