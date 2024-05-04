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    Химчане быстро загонят «Сокол»

    «Химки» — «Сокол». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Сокол»
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    Андрей Талалаев
    4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Сокол». Начало игры — в 14:30 мск. «Химки» — «Сокол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Мая 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:30 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане ныне смотрятся монолитнее всех в лиге. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом команда на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивают «Химки» достаточно регулярно: 45 мячей в 29 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла три пункта. «Химки» переиграли «Торпедо» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили четырежды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    В трех своих последних поединках химчане победили. Причем все эти виктории получились весьма натужными.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Подопечные Андрея Талалаева по составу вполне тянут на место в РПЛ. Да и амбиций у клуба громадье!

    Матчи с саратовцами для команды складываются неудачно. Из 5 последних матчей химчане уступили 2 раза при одной виктории.

    Очевидно, что «Химки» постараются продолжить свой победный сериал. Да и отдать долг за поражение в первом круге (0:1) необходимо.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» в 29 матчах потерпел 15 поражений. Да и атака команды явно не блещет: всего 23 забитых мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Сокол» минимально проиграл «Шиннику».

    Причем до того команда не совладала еще и с «Енисеем» (0:2). А вот с «Ленинградцем» саратовцы расправились (2:0).

    Вообще, «Сокол» в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой саратовцев является откровенно слабая атака. Да и в других аспектах нужно срочно прибавлять.

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    Команда проиграла в двух последних поединках. Причем в них «Сокол» не забил ни одного мяча в ворота соперников.

    Побеждают саратовцы по большим праздникам — 7 раз. А вот спастись от вылета будет задачей крайне сложной.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно будет действовать в расчете на контратаки.

    Статистика для ставок

    • Химчане победили в трех последних матчах

    • Саратовцы в двух последних поединках уступили и ни разу не забили

    • В матче первого круга выиграл «Сокол» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: Химчане сражаются за повышение в классе, и уж точно начнут поединок агрессивно.

    Саратовцы весной явно не впечатляют, да и вообще, проиграли в двух своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Сокол» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Химчане быстро загонят «Сокол»
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