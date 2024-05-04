«Химки»
Турнирное положение: Химчане ныне смотрятся монолитнее всех в лиге. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом команда на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивают «Химки» достаточно регулярно: 45 мячей в 29 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла три пункта. «Химки» переиграли «Торпедо» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили четырежды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
В трех своих последних поединках химчане победили. Причем все эти виктории получились весьма натужными.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Подопечные Андрея Талалаева по составу вполне тянут на место в РПЛ. Да и амбиций у клуба громадье!
Матчи с саратовцами для команды складываются неудачно. Из 5 последних матчей химчане уступили 2 раза при одной виктории.
Очевидно, что «Химки» постараются продолжить свой победный сериал. Да и отдать долг за поражение в первом круге (0:1) необходимо.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Сокол» в 29 матчах потерпел 15 поражений. Да и атака команды явно не блещет: всего 23 забитых мяча.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Сокол» минимально проиграл «Шиннику».
Причем до того команда не совладала еще и с «Енисеем» (0:2). А вот с «Ленинградцем» саратовцы расправились (2:0).
Вообще, «Сокол» в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой саратовцев является откровенно слабая атака. Да и в других аспектах нужно срочно прибавлять.
Команда проиграла в двух последних поединках. Причем в них «Сокол» не забил ни одного мяча в ворота соперников.
Побеждают саратовцы по большим праздникам — 7 раз. А вот спастись от вылета будет задачей крайне сложной.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно будет действовать в расчете на контратаки.
Статистика для ставок
- Химчане победили в трех последних матчах
- Саратовцы в двух последних поединках уступили и ни разу не забили
- В матче первого круга выиграл «Сокол» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
- 2.05Хетафе — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хоффенхайм — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Химчане сражаются за повышение в классе, и уж точно начнут поединок агрессивно.
Саратовцы весной явно не впечатляют, да и вообще, проиграли в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12