4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Сокол». Начало игры — в 14:30 мск. «Химки» — «Сокол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане ныне смотрятся монолитнее всех в лиге. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом команда на 4 очка опережает зону стыков. Да и забивают «Химки» достаточно регулярно: 45 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла три пункта. «Химки» переиграли «Торпедо» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили четырежды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

В трех своих последних поединках химчане победили. Причем все эти виктории получились весьма натужными.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Подопечные Андрея Талалаева по составу вполне тянут на место в РПЛ. Да и амбиций у клуба громадье!

Матчи с саратовцами для команды складываются неудачно. Из 5 последних матчей химчане уступили 2 раза при одной виктории.

Очевидно, что «Химки» постараются продолжить свой победный сериал. Да и отдать долг за поражение в первом круге (0:1) необходимо.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» в 29 матчах потерпел 15 поражений. Да и атака команды явно не блещет: всего 23 забитых мяча.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Сокол» минимально проиграл «Шиннику».

Причем до того команда не совладала еще и с «Енисеем» (0:2). А вот с «Ленинградцем» саратовцы расправились (2:0).

Вообще, «Сокол» в 5 своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой саратовцев является откровенно слабая атака. Да и в других аспектах нужно срочно прибавлять.

Команда проиграла в двух последних поединках. Причем в них «Сокол» не забил ни одного мяча в ворота соперников.

Побеждают саратовцы по большим праздникам — 7 раз. А вот спастись от вылета будет задачей крайне сложной.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Сокол» явно будет действовать в расчете на контратаки.

Статистика для ставок

Химчане победили в трех последних матчах

Саратовцы в двух последних поединках уступили и ни разу не забили

В матче первого круга выиграл «Сокол» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 7.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Химчане сражаются за повышение в классе, и уж точно начнут поединок агрессивно.

Саратовцы весной явно не впечатляют, да и вообще, проиграли в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12