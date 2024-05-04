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    Официально: Саша Илич — главный тренер «Пари НН»

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    Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич возглавил «Пари НН».

    Саша Илич
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    Саша Илич

    Контракт с сербским специалистом рассчитан до лета 2025 года, информирует клубная пресс-служба.

    «В качестве игрока завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, сербским "Чукарички" (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги Конференций) и греческим Атромитосом», — говорится в сообщении.

    В конце апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана после серии поражений.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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