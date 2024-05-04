4 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. «Бернли» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бернли»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается крайне сложно. На текущий момент «Бернли» находится на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Бернли» еще сохраняет шансы на спасение. Отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 очка.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Бернли» не уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бернли» добыл одну викторию при одной же коллизии. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Команда Венсана Компани в концовке здорово прибавила. В трех своих последних матчах «кларетовые» не знают горечи поражений.

Не сыграют: Амин Аль Дахил, Йордан Бейер, Лука Колеошо, Нэйтан Редмонд, Арон Рэмзи — травмированы.

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Состояние команды: «кларетовые» всеми силами пытаются выбраться из трио аутсайдеров. Вот только нужно срочно побеждать!

Матчи против «Ньюкасла» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бернли» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Команде Компани терять уже просто нечего: нужно рисковать!

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» все еще пытаются попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 55 мячей в 34 матчах. Да и уступил «Ньюкасл» аж в 13 матчах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Ньюкасл» нанес поражение «клинкам» (5:1).

В пяти последних матчах «Ньюкасл» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

При этом средняя результативность команды составляет меньше гола за матч. В 31 поединке игроки «Ньюкасла» настреляли 25 мячей.

Не сыграют: Свен Ботман, Льюис Майли, Жоэлинтон, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп, Киран Триппьер, Джо Уиллок — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ньюкасл» выглядит достаточно неплохо. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет всего 1 балл.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, что весьма актуально на финише чемпионата.

В матче первого круга «Ньюкасл» переиграл «Бернли». «Сороки» отправили в ворота аутсайдера два безответных мяча.

Наверняка номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ньюкасл» надеется оказаться в зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Бернли» не проигрывает 3 матча подряд

«Ньюкасл» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Бернли» не обыгрывал «сорок» более 4 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 3.53.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

Прогноз: «Кларетовые» имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

«Сороки» явно сильнее одного из аутсайдеров, и даже при больших кадровых потерях обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.03.

Прогноз: Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30