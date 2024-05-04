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    В первом тайме команды не станут форсировать события

    «Боруссия» Д — «Аугсбург». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Аугсбург»
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    Матс Хуммельс
    «Боруссия» из Дортмунда на своем поле примет «Аугсбург» в 32-м туре Бундеслиги. Матч состоится 4 мая и начнется в 16:30 мск. «Боруссия» Д — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Мая 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас клуб замыкает топ-5. Набрано 57 очков в 31-м матче.

    Ранее «Боруссия» Дортмунд обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов и очень помогла и себе, и Бундеслиге. Со следующего сезона в ЛЧ выступят не четыре, а пять немецких клубов. Так что теперь «шмелям» можно закончить сезон даже на пятом месте.

    Боруссия Д — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На этой неделе «Боруссия» порадовала фанатов победой над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Дортмундской команде хватило одного забитого гола.

    В прошедшем месяце «Боруссия» из четырех матчей Бундеслиги выиграла только один. 13 апреля дортмундцы в гостях одолели «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:1.

    Не сыграют: Бенсебаини, Дюранвиль (травмы).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Боруссия» готовится к предстоящей встрече в приподнятом настроении. Однако на «ПСЖ» шмели потратили слишком много сил.

    А впереди не менее важная ответная игра во Франции. Скорее всего, тренерский штаб «Боруссии» применит ротацию. Хозяева постараются завоевать три очка малой кровью.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Данный клуб находится в верхней части таблицы. Сейчас он с 39 очками идет на 8-м месте.

    «Аугсбург» за 31 матч одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда забила 48 мячей и пропустила 52.

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    • Последние матчи: В апреле «Аугсбург» постоянно терял очки. Из четырех матчей команда проиграла три.

    В прошедшем месяце «Аугсбург» уступил «Хоффенхайму», «Айнтрахту» и «Вердеру». В этих встречах клуб пропустил 9 голов.

    Также была зафиксирована одна победа. 12 апреля «Аугсбург» дома одолел «Унион» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Якич (дисквалификация). Енсен, Гумны, Оксфорд, Реджбечай, Фрамбергер, Ягу (травмы).

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    Состояние команды: «Аугсбург» доигрывает чемпионат спустя рукава. Возможно, ситуация изменится в заключительных матчах. У команды есть шансы в следующем сезоне выступить в еврокубках.

    В гостях «Аугсбург» не выигрывает с 16 марта. Тогда на выезде удалось взять верх над «Вольфсбургом» со счетом 3:1.

    В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» в апреле из четырех матчей Бундеслиги выиграла один

    • «Аугсбург» не побеждает в гостях с 16 марта

    • В первом круге команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 1.87, выигрыш «Аугсбурга» — 3.73, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.15 соответственно.

    Прогноз: «Боруссия» оставила много сил в домашнем матче Лиги чемпионов. А впереди у команды сложнейшая ответная встреча в Париже. С «Аугсбургом» дортмундцы сыграют в эконом-режиме.

    Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 2.01.

    Прогноз: Хозяева не станут сразу форсировать события. «Аугсбург», в свою очередь, постарается надежно сыграть у своих ворот. Есть вероятность, что по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья по итогам первого тайма за 2.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Аугсбург» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. В первом тайме команды не станут форсировать события
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