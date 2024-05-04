«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас клуб замыкает топ-5. Набрано 57 очков в 31-м матче.
Ранее «Боруссия» Дортмунд обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов и очень помогла и себе, и Бундеслиге. Со следующего сезона в ЛЧ выступят не четыре, а пять немецких клубов. Так что теперь «шмелям» можно закончить сезон даже на пятом месте.
Боруссия Д — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На этой неделе «Боруссия» порадовала фанатов победой над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Дортмундской команде хватило одного забитого гола.
В прошедшем месяце «Боруссия» из четырех матчей Бундеслиги выиграла только один. 13 апреля дортмундцы в гостях одолели «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:1.
Не сыграют: Бенсебаини, Дюранвиль (травмы).
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Боруссия» готовится к предстоящей встрече в приподнятом настроении. Однако на «ПСЖ» шмели потратили слишком много сил.
А впереди не менее важная ответная игра во Франции. Скорее всего, тренерский штаб «Боруссии» применит ротацию. Хозяева постараются завоевать три очка малой кровью.
«Аугсбург»
Турнирное положение: Данный клуб находится в верхней части таблицы. Сейчас он с 39 очками идет на 8-м месте.
«Аугсбург» за 31 матч одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда забила 48 мячей и пропустила 52.
Последние матчи: В апреле «Аугсбург» постоянно терял очки. Из четырех матчей команда проиграла три.
В прошедшем месяце «Аугсбург» уступил «Хоффенхайму», «Айнтрахту» и «Вердеру». В этих встречах клуб пропустил 9 голов.
Также была зафиксирована одна победа. 12 апреля «Аугсбург» дома одолел «Унион» со счетом 2:0.
Не сыграют: Якич (дисквалификация). Енсен, Гумны, Оксфорд, Реджбечай, Фрамбергер, Ягу (травмы).
Состояние команды: «Аугсбург» доигрывает чемпионат спустя рукава. Возможно, ситуация изменится в заключительных матчах. У команды есть шансы в следующем сезоне выступить в еврокубках.
В гостях «Аугсбург» не выигрывает с 16 марта. Тогда на выезде удалось взять верх над «Вольфсбургом» со счетом 3:1.
В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.
Статистика для ставок
- «Боруссия» в апреле из четырех матчей Бундеслиги выиграла один
- «Аугсбург» не побеждает в гостях с 16 марта
- В первом круге команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 1.87, выигрыш «Аугсбурга» — 3.73, ничья — 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.15 соответственно.
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Прогноз: «Боруссия» оставила много сил в домашнем матче Лиги чемпионов. А впереди у команды сложнейшая ответная встреча в Париже. С «Аугсбургом» дортмундцы сыграют в эконом-режиме.
Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 2.01.
Прогноз: Хозяева не станут сразу форсировать события. «Аугсбург», в свою очередь, постарается надежно сыграть у своих ворот. Есть вероятность, что по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья по итогам первого тайма за 2.80.