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    • «Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
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    «Ванкувер» минимально обыграл «Нэшвилл» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

    «Нэшвилл» — «Ванкувер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» со счетом 1:0.

    «Ванкувер»
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    «Ванкувер»

    Автором единственной шайбы стал Пиус Зутер. Российские игроки «Кэнакс» Илья Михеев и Никита Задоров результативными действиями не отличились.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
    «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1Вратари: Сарос (58:54) — СиловШтраф: 2 — 8Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12)Наши: — — Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0)

    Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Ванкувера». В следующем раунде плей-офф НХЛ «Кэнакс» встретятся с «Эдмонтоном», который оказался сильнее «Лос-Анджелеса».

    «Нэшвилл» — «Ванкувер»
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