«Нэшвилл» — «Ванкувер»: счет матча 0:1, обзор гола

«Ванкувер» Фото: globallookpress.com
Автором единственной шайбы стал Пиус Зутер. Российские игроки «Кэнакс» Илья Михеев и Никита Задоров результативными действиями не отличились.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Сутер — 2 (Босер, Петтерссон), 58:21 — 0:1Вратари: Сарос (58:54) — СиловШтраф: 2 — 8Броски: 28 (6+13+9) — 29 (5+12+12)Наши: — — Задоров (20.27/1/+1), Михеев (10.17/2/0)
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Ванкувера». В следующем раунде плей-офф НХЛ «Кэнакс» встретятся с «Эдмонтоном», который оказался сильнее «Лос-Анджелеса».
«Нэшвилл» — «Ванкувер»