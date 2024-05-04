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    «Реал Сосьедад» продлит черную серию «Лас-Пальмаса»

    «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 мая 2024 года

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    «Реал Сосьедад»
    В субботу, 4 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 15:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: За пять туров до финиша клуб из Сан-Себастьяна с 51 набранным баллом идет на шестой строке и на семь пунктов отстает от пятой.

    «Реал Сосьедад» выиграл 13 встреч из 33 проведенных, 12 раз сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 46:35.

    Реал Сосьедад — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Баски в своем последнем проведенном поединке на своем поле потерпели минимальное поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:1. А перед этим они не знали горечи поражений на протяжении пяти встреч кряду.

    Не сыграют: Карлос Фернандес, Хамари Траоре, Киран Тирни, Мартин Субименди, Айхен Муньос и Мартин Меркеланс будут отсутствовать.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» проиграл в своем последнем матче, но уступил он лидирующему в чемпионате «Реалу», да и то минимально. Перед этим же «сине-белые» не проигрывали на протяжении пяти игр подряд. В этот удачный для себя период коллектив сперва добыл три виктории, а затем два раза сыграл вничью.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: Команда с Канарских островов на данный момент в таблице с 37 очками находится на 14 позиции и на 11 баллов опережает зону вылета.

    «Лас-Пальмас» смог выиграть только десять встреч из 33 проведенных, семь раз сыграл вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составляет 30:41.

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  • 01/05/2024

    • Последние матчи: Островитяне в минувшем туре первенства потерпели домашнее фиаско от «Жироны» со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу. И это поражений стало для них шестым кряду в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Лас-Пальмас» к данной игре подходит просто в ужасном состоянии. Сейчас у коллектива 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой было две ничьи и семь проигрышей. Причем шесть из них пришлись на шесть последних игр «сине-желтых». И в этот период они смогли забить лишь гол и в пяти случаях уходили с поля без забитых мячей.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» дома выиграл лишь один матч в Примере из пяти предыдущих и трижды проиграл

    • «Лас-Пальмас» на выезде в гостях уступил в трех из четырех минувших встреч

    • «Реал Сосьедад» выиграл у «Лас-Пальмаса» в трех из пяти последних очных игр при двух ничьих

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реал Сосьедада» — 1.42, победа «Лас-Пальмаса» — 9.30, ничья — 4.93.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» при своих зрителях просто обязан обыгрывать такого кризисного соперника. Ожидаем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (-1,5) за 2.15.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что баски смогут забить в каждом из таймов.

    Ставка: «Реал Сосьедада» забьет в каждом из таймов за 2.22.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» продлит черную серию «Лас-Пальмаса»
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