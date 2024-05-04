В 35-м туре итальянской Серии А «Монца» на своем поле сыграет против римского «Лацио». Поединок состоится 4 мая и начнется в 19:00 по мск. «Монца» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: За четыре тура до финиша в таблице дружина Раффаэля Палладино с 44 очками идут в середине, где наверняка и финишируют.

«Монца» за всю дистанцию отпраздновала 11 викторий, столько же раз сыграла вничью и 12 встреч проиграла, разница мячей составляет 36:44.

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Последние матчи: В прошлом игровом дне «красно-белые» на выезде расписали мировую с соседом по турнирке «Лечче» 1:1, обменявшись голами с соперником уже в компенсированное к поединку время. Туром же ранее они на своем поле потерпели фиаско от «Аталанты» со счетом 1:2.

Не сыграют: Роберто Гальярдини и Папу Гомес травмированы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: К данной игре «Монца» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, где расписала две ничьи и потерпела три фиаско, два из которых были домашними. Последний же раз коллектив побеждал еще в середине марта. А забивала команда в восьми из десяти предыдущих встречах.

«Лацио»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства подопечные Игора Тудора с 55 очками идут седьмыми и от пятой позиции, дающей билет в ЛЧ, отстают на четыре пункта.

«Лацио» выиграл 17 игр из 34 проведенных, четыре матча свел вничью и 13 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 43:35.

Последние матчи: На прошлых выходных римский клуб на своем поле смог переиграть в рамках чемпионата страны «Верону» со счетом 1:0, а немногим ранее он в ответном полуфинальном матче Кубка Италии одолел дома 2:1 «Ювентус», но в финал не вышел, так как в Турине проиграл 0:2.

Не сыграют: Иван Проведель и Марио Гила находятся в лазарете.

Состояние команды: «Орлята» к этому поединку подходят с 4-матчевой победной серией, где три матча пришлись на чемпионат. Однако среди соперников были весьма скромные коллективы — «Салернитана», «Дженоа» и «Верона». До этого же периода «Лацио» проиграл шесть встреч из восьми проведенных во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Монца» проиграла дома три из четырех предыдущих игр при одной победе

«Лацио» в гостях в чемпионате выиграл три из пяти минувших матчей и дважды уступал

Между собой в Серии А эти клубы провели только три очных поединка, два из которых выиграл «Лацио» и раз была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.90, победа «Монцы» — 4.56, ничья — 3.73.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Только победа в этом поединке оставит «Лацио» шансы для продолжения борьбы за путевку в ЛЧ. Ожидаем, что римляне ее добудут, ведь они весьма неплохо играют против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» за 1.90.

Прогноз: И также еще ставим здесь на верховой исход, так как оба коллектива в своих последних отрезках без результативных действий с поля не уходят.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.99.