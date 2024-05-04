«Алания»
Турнирное положение: Команда Евгения Калешина уже вряд ли поднимется в стыки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом команда на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и забивает «Алания» непривычно мало: 37 мячей в 29 матчах.
Алания — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с туляками (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 12 пропущенных.
До ничьей с «канонирами» команда Калешина переиграла «Кубань» (3:0). Да и сдаваться в оставшихся матчах «барсы» не собираются!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В двух последних матчах владикавказцы забили по 3 мяча. Вот только многое было потеряно раньше.
Матчи с ярославцами для команды складываются успешно. Из 5 последних матчей «Алания» выиграла трижды при 2 ничьих.
Очевидно, что «Алания» постарается продолжить борьбу за выход в стыки. Да и в последних матчах команда Калешина несколько преобразилась.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Команда Дмитрия Черышева весной заметно прибавила. Вот только атака ярославцев явно не блещет: всего 33 забитых мяча.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. «Шинник» минимально переиграл «Сокол».
Причем до того команда одолела «Нефтехимик» (2:1). Хотя до того ярославцы минимально уступили махачкалинскому «Динамо».
Вообще, «Шинник» в 5 своих последних матчах добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой ярославцев является откровенно слабая атака. Тем не менее, результат Черышев добывает.
Более того, не так давно ярославцы на выезде переиграли «Химки». Да и вообще, «Шинник» не боится никого!
Вот только турнирной мотивации у команды практически нет. В стыки попасть вряд ли удастся, но и вылет не угрожает.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно будет ориентироваться на надежность своих тылов.
Статистика для ставок
- Ярославцы победили в трех последних выездных матчах
- «Алания» в двух последних поединках забивала по 3 мяча
- В матче первого круга была зафиксирована ничья (3:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.63.
- 2.05Хетафе — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хоффенхайм — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: «Барсы» сражаются за попадание в стыки, а ярославцы преуспели в последних своих выездных матчах.
Подопечные Калешина весной явно не впечатляют, тогда как «Шинник» заметно прибавил в плане результатов.
Ставка: Ничья за 3.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24