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    «Алания» и «Шинник» подпишут мировую

    «Алания» — «Шинник». Ставка (к. 3.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Шинник»
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    «Алания»
    4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Мая 2024 года
    Алания
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    •  Алания 17:00 Шинник Шинник
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    «Алания»

    Турнирное положение: Команда Евгения Калешина уже вряд ли поднимется в стыки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом команда на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и забивает «Алания» непривычно мало: 37 мячей в 29 матчах.

    Алания — Шинник: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с туляками (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 12 пропущенных.

    До ничьей с «канонирами» команда Калешина переиграла «Кубань» (3:0). Да и сдаваться в оставшихся матчах «барсы» не собираются!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: В двух последних матчах владикавказцы забили по 3 мяча. Вот только многое было потеряно раньше.

    Матчи с ярославцами для команды складываются успешно. Из 5 последних матчей «Алания» выиграла трижды при 2 ничьих.

    Очевидно, что «Алания» постарается продолжить борьбу за выход в стыки. Да и в последних матчах команда Калешина несколько преобразилась.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Команда Дмитрия Черышева весной заметно прибавила. Вот только атака ярославцев явно не блещет: всего 33 забитых мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. «Шинник» минимально переиграл «Сокол».

    Причем до того команда одолела «Нефтехимик» (2:1). Хотя до того ярославцы минимально уступили махачкалинскому «Динамо».

    Вообще, «Шинник» в 5 своих последних матчах добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой ярославцев является откровенно слабая атака. Тем не менее, результат Черышев добывает.

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    Более того, не так давно ярославцы на выезде переиграли «Химки». Да и вообще, «Шинник» не боится никого!

    Вот только турнирной мотивации у команды практически нет. В стыки попасть вряд ли удастся, но и вылет не угрожает.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно будет ориентироваться на надежность своих тылов.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы победили в трех последних выездных матчах

    • «Алания» в двух последних поединках забивала по 3 мяча

    • В матче первого круга была зафиксирована ничья (3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.63.

    Прогноз: «Барсы» сражаются за попадание в стыки, а ярославцы преуспели в последних своих выездных матчах.

    Подопечные Калешина весной явно не впечатляют, тогда как «Шинник» заметно прибавил в плане результатов.

    Ставка: Ничья за 3.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

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    Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Шинник» с коэффициентом 3.34. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» и «Шинник» подпишут мировую
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