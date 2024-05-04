4 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: Команда Евгения Калешина уже вряд ли поднимется в стыки. На данный момент она находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом команда на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и забивает «Алания» непривычно мало: 37 мячей в 29 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с туляками (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 12 пропущенных.

До ничьей с «канонирами» команда Калешина переиграла «Кубань» (3:0). Да и сдаваться в оставшихся матчах «барсы» не собираются!

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: В двух последних матчах владикавказцы забили по 3 мяча. Вот только многое было потеряно раньше.

Матчи с ярославцами для команды складываются успешно. Из 5 последних матчей «Алания» выиграла трижды при 2 ничьих.

Очевидно, что «Алания» постарается продолжить борьбу за выход в стыки. Да и в последних матчах команда Калешина несколько преобразилась.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Команда Дмитрия Черышева весной заметно прибавила. Вот только атака ярославцев явно не блещет: всего 33 забитых мяча.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. «Шинник» минимально переиграл «Сокол».

Причем до того команда одолела «Нефтехимик» (2:1). Хотя до того ярославцы минимально уступили махачкалинскому «Динамо».

Вообще, «Шинник» в 5 своих последних матчах добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой ярославцев является откровенно слабая атака. Тем не менее, результат Черышев добывает.

Более того, не так давно ярославцы на выезде переиграли «Химки». Да и вообще, «Шинник» не боится никого!

Вот только турнирной мотивации у команды практически нет. В стыки попасть вряд ли удастся, но и вылет не угрожает.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно будет ориентироваться на надежность своих тылов.

Статистика для ставок

Ярославцы победили в трех последних выездных матчах

«Алания» в двух последних поединках забивала по 3 мяча

В матче первого круга была зафиксирована ничья (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.24 и 1.63.

Прогноз: «Барсы» сражаются за попадание в стыки, а ярославцы преуспели в последних своих выездных матчах.

Подопечные Калешина весной явно не впечатляют, тогда как «Шинник» заметно прибавил в плане результатов.

Ставка: Ничья за 3.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24