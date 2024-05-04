«Вегас» — «Даллас»: счет матча 2:0, обзор голов

Шайбами в составе победителей отметились Ноа Хэнифин и Марк Стоун (в пустые ворота). Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.
Форвард «Старз» Евгений Дадонов провел на льду почти 13 минут.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41)Штраф: 2 — 4Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5)Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0)
Седьмой матч в серии состоится в ночь с 5 на 6 мая в Далласе.
«Вегас» — «Даллас»