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    «Вегас» одолел «Даллас», команды ждет седьмой матч серии

    «Вегас» — «Даллас»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вегас Голден Найтс Даллас Старз
    В шестом матч первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас» переиграл «Даллас» со счетом 2:0.

    «Вегас»
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    «Вегас»

    Шайбами в составе победителей отметились Ноа Хэнифин и Марк Стоун (в пустые ворота). Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.

    Форвард «Старз» Евгений Дадонов провел на льду почти 13 минут.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
    «Вегас» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Хэнифин — 2, 49:54 — 1:0. Стоун — 3 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:41 — 2:0Вратари: Хилл — Эттингер (57:32 — 57:51, 58:44 — 59:41)Штраф: 2 — 4Броски: 30 (10+8+12) — 23 (6+12+5)Наши: Барбашев (14.19/2/0) — Дадонов (12.44/1/0)

    Седьмой матч в серии состоится в ночь с 5 на 6 мая в Далласе.

    «Вегас» — «Даллас»
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