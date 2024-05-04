4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. «Гавр» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается крайне сложно. На текущий момент «Гавр» находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Гавр» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. Вот только забивает команда маловато: 30 мячей в 31 поединке.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда дала бой чемпиону. «Гавр» расписал мировую с ПСЖ (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Последняя виктория случилась без малого 2 месяца назад. С такой тенденцией избежать вылета в Лигу 2 будет проблематично.

Не сыграют: Энди Логбо — травмирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «Гавру» срочно необходимо побеждать. Да и вообще, выигрывает команда Далера Кузяева редко — всего 6 побед в Лиге 1.

Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Команде Кузяева уже просто нельзя отступать, да и не побеждал «Гавр» давненько.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» должен сохранить место в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Команда крайне слабо атакует: 34 гола в 31 поединке. Да и отрыв от опасной зоны ныне комфортный — 7 очков за три тура до финиша.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Страсбург» уступил «Ницце» (1:3).

В пяти последних матчах «Страсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

При этом в двух своих последних матчах команда уступила. Впрочем, семиочкового гандикапа для сохранения прописки в элите должно хватить.

Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» не преуспевает. Между тем, команда явно постарается обеспечить себе место в элите на грядущий сезон.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, что очень актуально на решающем отрезке чемпионата.

В четырех последних очных поединках «Страсбург» обыгрывал «Гавр». Последняя встреча завершилась победой со счетом 3:1.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Страсбург» вполне устроит и ничейный результат.

Статистика для ставок

«Гавр» не выигрывает 6 матчей кряду

«Страсбург» выиграл у «Гавра» в 4 последних очных поединках

В случае победы «Страсбург» де-юре обеспечит себе прописку в элите

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.68.

Прогноз: «Страсбург» смотрится сильнее соперника, которому традиционно успешно противостоит.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится в ничью.

Ставка: Ничья за 3.36