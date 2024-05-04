Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 мая, начало — в 17:15 мск. «Реал» Мадрид — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 84 очка в 33 матчах.

«Мадрид» уже в эти выходные может досрочно стать чемпионом, если обыграет «Кадис», а «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной». Сейчас отрыв от сине-гранатовых составляет 11 очков.

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Последние матчи: ранее на этой неделе у «Реала» был тяжелейший матч против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра в Мюнхене завершилась вничью — 2:2.

В прошлом туре чемпионата Испании «Королевский клуб» выиграл у «Реал Сосьедада» благодаря голу Арды Гюлера. Перед этим была эмоциональная победа над «Барселоной» (3:2).

Не сыграют: в предстоящем матче готовы сыграть все футболисты первой команды, в том числе вратарь Тибо Куртуа.

Состояние команды: «Реал», конечно же, очень устал в Мюнхене, но в контексте предстоящей игры с «Кадисом» об этом вообще нет смысла говорить.

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Очевидно, что в ближайшем матч все основные игроки «Реала» останутся в запасе — их будут беречь для ответной игры с «Баварией». Но «Кадису» точно не стоит радоваться по этому поводу.

«Кадис»

Турнирное положение: «Кадис» находится на 18-й строчке, имея в своем активе 26 очков после 33 матчей.

Отставание от «Сельты», которая находится на спасительном 17-м месте, составляет пять очков.

Последние матчи: в прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» — 1:1. Перед этим было два поражения — от «Барселоны» и «Жироны».

Не сыграют: Луис Эрнандес, Феде Сан-Эметерио, Роминиге Куаме, Дарвин Мачис, Хорхе Мере и Хосе Мари Мартин.

Состояние команды: нетрудно догадаться, какие настроения сейчас в «Кадисе» — нервозность и страх из-за возможного вылета в Сегунду, откуда почти невозможно выбраться с первой попытки.

Ну и учитывая, что отставание от ближайшего спасительного места составляет пять очков, ситуацию можно навать безнадежной. «Кадис» просто не в состоянии постоянно набирать очки.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге составляет 27 матчей

«Кадис» ни разу в текущей кампании не выигрывал в гостях — шесть ничьих и 10 поражений

«Кадис» забил лишь восемь мячей в 16-ти гостевых матчах Ла Лиги, а пропустил — 27

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Реал» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Кадиса» — за 8.90.

Прогноз: да, «Реал» будет играть экспериментальным составом, но «Кадису» это не поможет. На поле «Сантьяго Бернанбеу» выйдут игроки, которые тоже хотят доказать Анчелотти, что заслуживают места в основном составе.

Поэтому здесь не может быть двух мнений — «Реал» наберет три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.99.

Прогноз: скорее всего, с первых минут на поле появится Арда Гюлер, который в прошлом туре поразил ворота «Реал Сосьедада». В предстоящем матче у талантливого турецкого полузащитника тоже будет возможность еще раз подтвердить, что он готов играть за «Реал».

Ставка: гол Арды Гюлера за 5,00.