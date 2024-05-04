4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Клермон». Начало игры — в 18:00 мск. «Монако» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неплохо. На текущий момент «Монако» находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» лишь на один пункт опережают идущий следом «Брест». Вот только пропускают монегаски часто: 41 мяч в 31 поединке.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Монако» уступил «Лиону» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Зато до последней неудачи «Монако» добыл 4 виктории кряду. Да и по игре команда выглядит выгодно, хоть ей здорово недостает травмированного Александра Головина.

Не сыграют: Александр Головин, Исмаил Якобс — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: монегаски явно постараются финишировать на 2 позиции. Да и ресурсы для этого имеются.

Матчи против «Клермона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Монако» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Монегаски не должны иметь проблем в матче с аутсайдером лиги.

«Клермон»

Турнирное положение: «Клермон» все еще пытается сохранить место в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 50 мячей в 31 матче. Вот только выиграл «Клермон» всего в 5 матчах чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Клермон» нанес поражение «Реймсу» (4:1).

В пяти последних матчах «Клермон» победил всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

При этом средняя результативность команды составляет меньше гола за матч. В 31 поединке игроки «Клермона» настреляли 25 мячей.

Не сыграют: Шейк Конате, Джим Аллевина, Максим Гоналон — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Клермон» не преуспевает. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, что очень актуально в решающий момент чемпионата.

В матче первого круга «Клермон» уступил «Монако». Забив дважды, команда пропустила от монегасков 4 мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Клермон» всеми силами будет пытаться избежать вылета.

Статистика для ставок

До последней коллизии «Монако» выиграл 4 раза кряду

«Клермон» на 4 очка отстает от спасительного 15 места

«Клермон» не обыгрывал «Монако» уже 12 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.36, а победа оппонента — в скромные 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.96.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88