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    «Монако» — «Клермон». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Клермон»
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    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Клермон». Начало игры — в 18:00 мск. «Монако» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:00 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «Монако»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неплохо. На текущий момент «Монако» находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монако» лишь на один пункт опережают идущий следом «Брест». Вот только пропускают монегаски часто: 41 мяч в 31 поединке.

    Монако — Клермон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Монако» уступил «Лиону» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Зато до последней неудачи «Монако» добыл 4 виктории кряду. Да и по игре команда выглядит выгодно, хоть ей здорово недостает травмированного Александра Головина.

    Не сыграют: Александр Головин, Исмаил Якобс — травмированы.

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    Состояние команды: монегаски явно постараются финишировать на 2 позиции. Да и ресурсы для этого имеются.

    Матчи против «Клермона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Монако» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Монегаски не должны иметь проблем в матче с аутсайдером лиги.

    «Клермон»

    Турнирное положение: «Клермон» все еще пытается сохранить место в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 50 мячей в 31 матче. Вот только выиграл «Клермон» всего в 5 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Клермон» нанес поражение «Реймсу» (4:1).

    В пяти последних матчах «Клермон» победил всего лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    При этом средняя результативность команды составляет меньше гола за матч. В 31 поединке игроки «Клермона» настреляли 25 мячей.

    Не сыграют: Шейк Конате, Джим Аллевина, Максим Гоналон — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Клермон» не преуспевает. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Лазарет клуба все никак не опустеет, что очень актуально в решающий момент чемпионата.

    В матче первого круга «Клермон» уступил «Монако». Забив дважды, команда пропустила от монегасков 4 мяча.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Клермон» всеми силами будет пытаться избежать вылета.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии «Монако» выиграл 4 раза кряду

    • «Клермон» на 4 очка отстает от спасительного 15 места

    • «Клермон» не обыгрывал «Монако» уже 12 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.36, а победа оппонента — в скромные 9.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.96.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Клермон» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
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