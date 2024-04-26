Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Линды Носковой во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Андреева — Носкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Мирра начала турнир с волевой победы над Тейлор Таунсенд — 4:6, 6:1, 7:5.

В решающей партии россиянка уступала со счетом 1:4, но все-таки сумела совершить камбэк благодаря классной игре на приеме.

Игра получилась далеко не такой простой, как ожидалось. Похоже, у соперниц теперь максимально серьезный настрой на матчи против Андреевой, которой на следующей неделе исполнится 17 лет. Этот момент нужно обязательно учитывать.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Андреева выиграла два матча во французском Руане — после побед над Надей Подороской и Элиной Аванесян ее остановила украинка Ангелина Калинина.

Носкова

Линда начала грунтовый сезон в Штутгарте, где сумела пройти только один раунд.

На старте турнира чешская теннисистка неожиданно легко выиграла у Алены Остапенко (6:3, 6:1), но уже в следующем матче уступила Эмме Радукану (0:6, 5:7).

В этом году, как и в прошлом, у Носковой было очень мощное начало сезона. В январе она добралась до полуфинала в Брисбене и до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне 19-летняя Носкова одержала победу над Игой Свентек (3:6, 6:3, 6:4). Правда, после этого она уже успела дважды проиграть польской теннисистке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.68, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: Мирра в начале января проиграла Линде в четвертьфинале турнира в Брисбене со счетом 5:7, 3:6.

Скорее всего, у юной россиянки снова будут проблемы в матче против этой соперницы. Линда чересчур опасная соперница даже для топ-10.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.