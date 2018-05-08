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    Борьба за жизнь. Ближайшие недели станут определяющими для Фергюсона

    Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» оказался в больнице

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    Алекс Фергюсон
    Алекс Фергюсон
    nbcsports.com
    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но шансы на полное восстановление все же есть.

    Внезапная госпитализация

    Сэр Алекс Фергюсон на прошлой неделе жаловался на плохое самочувствие, а в субботу утром, 5 мая, скорая помощь забрала его из дому и доставила в районную больницу Макклсфилда. Оттуда специалист совместно с полицейским эскортом был перенаправлен в больницу Солфорд-Ройал для дальнейшего лечения.

    Как стало известно из заявления пресс-службы «Манчестер Юнайтед», Фергюсон оказался в больнице из-за кровоизлияния в мозг.

    Сэр Алекс Фергюсон перенес экстренную операцию после кровоизлияния в мозг. Хирургическое вмешательство прошло очень хорошо, но ему нужен период интенсивной терапии, чтобы достичь выздоровления.
    Заявление «Манчестер Юнайтед»
    Его сын, Даррен Фергюсон, к тому времени пропустил финальную игру «Донкастер Роверс» в сезоне против «Уигана».

    Главный тренер «Роверс» Даррен Фергюсон пропустит субботний матч по семейным обстоятельствам. В отсутствие наставника командой будет руководить Гэвин Страчан. Даррен просит обеспечить ему право на приватность, в течение недели он будет делать заявления через клуб.
    Заявление «Донкастер Роверс»

    Появление на публике

    Примечательно, что сэр Алекс Фергюсон появился на публике незадолго до госпитализации – 29 апреля, когда он посетил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» на «Олд Траффорд», чтобы вручить памятный приз своему бывшему противнику Арсену Венгеру.

    Фергюсон и Венгер боролись за большинство трофеев в Англии начиная с конца 90-х. По окончании нынешнего сезона француз решил уйти из «Арсенала».

    На памятном призе была надпись: «Вручено Арсену Венгера от сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью в знак признания его заслуг и успехов в футбольном клубе "Арсенал" с 1996 по 2018 год».

    Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала»
    Я хотел бы пожелать своему коллеге Алексу Фергюсону здоровья и скорейшего восстановления. На прошлой неделе мы встречались с ним на поле, а после игры я общался с ним в ложе. Он выглядел в отличной форме, говорил, что занимается спортом, был счастливым. Однако подобное может случится с каждым. Он сильный человек и оптимист.

    Серьезность заболевания

    Большинство кровоизлияний вызвано разрывом аневризмы головного мозга. Аневризма головного мозга – это выпуклость в кровеносном сосуде, вызванная слабостью стенки кровеносного сосуда.

    Шанс впечатлить Моуринью Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав Точно неизвестно, почему именно мозговые аневризмы развиваются у некоторых людей. Кровоизлияния могут возникать в любом возрасте, но чаще всего встречаются у людей в возрасте от 45 до 70 лет. Чуть чаще этим заболеванием страдают женщины, чем мужчины.

    Как правило, никаких явных симптомов при этом не наблюдается, но иногда кровоизлияние происходит во время физических тренировок или напряжений.

    Ближайшие недели станут ключевыми

    Семья Алекса Фергюсона сохраняет детали заболевания в секрете, что вполне логично. Тем не менее, большинство специалистов сошлись во мнении, что ближайшие недели станут ключевыми в вопросе выздоровления экс-тренера «Манчестер Юнайтед».

    По словам Питера Хамлина, консультанта-нейрохирурга, наиболее распространенная форма кровоизлияния с учетом истории сердечно-сосудистых проблем – сэр Алекс имел кардиостимулятор, установленный в 2003 году, — интрацеребральная, при которой кровотечение происходит в ткани головного мозга, что приводит к непоправимому повреждению клеток.

    Отказники Гвардиолы. Где они сейчас Перед чемпионским сезоном «Манчестер Сити» покинуло большое количество футболистов, что было неизбежной частью процесса создания команды Пепа Гвардиолы В случае Фергюсона хирурги решили действовать почти наверняка, проведя операцию, направленную на сокращение вероятности любой долгосрочной инвалидности пациента.

    Следующая задача врачей – выявить то, что вызвало кровоизлияние. Существует три потенциальные причины: в мозговой ткани могут быть аномалии, ослабление кровеносных сосудов или кровь, возможно, не свертывается должным образом.

    В течение первых нескольких дней после операции основное внимание уделяется жизнеобеспечению пациента. Прогноз очень трудно дать в первые дни и даже в течение нескольких недель.

    Если после операции проходит несколько месяцев, а состояние пациента не улучшается, то крайне маловероятно, что он сможет полностью восстановиться.

    Позитивные новости

    Уже на текущей неделе стало известно, что Алекс Фергюсон вышел из комы. 76-летний шотландец остается в реанимации, но уже может сидеть и даже разговаривает с семьей и друзьями, расспрашивая о результатах лечения.

    Трансферный дайджест. 1-7 мая Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней «Прогнозы даются хорошие, а его самые близкие родственники и друзья находятся в курсе всех событий», — сказал источник.

    Семья Фергюсона при этом официально не подтвердила информацию о выходе шотландца из комы. Тем не менее, они изначально заявили, что будут хранить молчание.

    Впрочем, говорить о полном выздоровлении Фергюсона пока рано. Он демонстрирует лишь первые признаки восстановления, но основная борьба его ждет впереди.

    Слова поддержки

    Как только стало известно о госпитализации Фергюсона, со всего мира посыпались слова поддержки в адрес самого титулованного тренера Великобритании.

    «Мои мысли и молитвы с тобой, мой дорогой друг. Будь сильным, Босс!», — написал Криштиану Роналду.


    «Продолжай сражаться, Босс… Шлю молитвы и любовь Кэти и всей семье», — заявил Дэвид Бекхэм.

    «Очень жаль слышать новости о том, что сэр Алекс Фергюсон серьезно болен и находится в больнице. Желаю ему всего самого лучшего», — отметил Гари Линекер.


    «Быстрее поправляйся, Босс. Мысли со всей семьей в это печальное время», — подчеркнул Уэйн Руни.


    «Опустошен новостью о сэре Алексе. Не знаю, что еще сказать, кроме того, что мои мысли и молитвы с тобой и твоей семьей, Босс», — признался Эшли Янг.


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