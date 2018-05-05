Шанс впечатлить Моуринью

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 0:1. «Брайтон» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон, заслуженно одержав победу. В составе «Красные Дьяволов» на поле вышло сразу несколько игроков, которые не сделали совершенно ничего, чтобы произвести впечатление на Жозе Моуринью.

Как сказал Гари Невилл: «Жозе не станет объяснять кому-либо из них, почему они не сыграют в финале Кубка Англии. Он просто скажет им посмотреть видео этого матча». Это достаточно смелое утверждение, но не полностью точное.

Итак, шесть игроков «МЮ» получили шанс впечатлить Моуриньо, и вот, что из этого вышло.

Маттео Дармиан

Когда «Ман Юнайтед» подписал итальянского фуллбэка, это имело смысл. В команду приходил крепкий защитник с отличной техникой и с отличным оборонительным менталитетом. Да, он не был самым выдающимся игроком в атаке, но при этом умел пробежать вперед и выполнить навес. И в своих первых матчах за «МЮ» Дармиан в самом деле выглядел как товарный поезд в красной футболке.

Но с тех пор что-то изменилось. Он все больше и больше стал напоминать паровоз, который пытается соревноваться со скоростными поездами. Его выступление в матче против «Брайтона» было жалким, что абсолютно не удивило. Учитывая слабый уровень игры Антонио Валенсии, у Дармиана был реальный шанс показать себя и получить место в составе на финал Кубка. Но итальянец даже не приблизился к представлению о приличном уровне. Хосе Искьердо издевался над Дармианом и организовал победный гол «Брайтона».

Маркос Рохо

Аргентинский центральный защитник — настоящий сорвиголова, но он всегда подходил под стиль игры Жозе Моуринью. Этим вечером он расположился рядом с Крисом Смоллингом, и выжал максимум из своих возможностей. Он провел типичный для себя матч — был крепким и физически выносливым с прекрасным чувством тайминга и умением решать проблемы. Его попытка спасти «МЮ» после удара головой от Паскаля Гросса была зрелищной и провалилась только из-за нескольких миллиметров. Он сделал весомую заявку на то, чтобы выйти в старте на финал Кубка Англии.

Маруан Феллаини

После того, как Маруаин Феллаини принес «МЮ» победу над «Арсеналом» и испортил для Арсена Венгера его последний матч на «Олд Траффорд», в матче против «Брайтона» ему нужно было многое доказывать. Феллаини является по-настоящему уникальным и эффективным молотом, когда выходит со скамейки, но если он начинает в старте, то очень часто оказывается флегматиком, который почти ничего не делает, но постоянно путается под ногами у своих партнеров по команде.

Показалось, что Феллаини сохранил свою отличную форму, когда он реализовал кросс Маркуса Рэшфорда в начале матча, однако гол справедливо был отменен из-за офсайда. После этого он не показал ничего, и лишь тормозил атаки «Ман Юнайтед» в середине поля. Он стал вновь идти вперед, он замедлял игру, когда получал мяч, и, что хуже всего, он не был оплотом, который бы тормозил атаки «Брайтона». Он не сделал ничего, поэтому неудивительно, что даже когда «МЮ» нужно было забивать, Моуринью убрал его с поля.

Хуан Мата

А чем вообще занимался Хуан Мата? Очень сложно измерить это, так как очевидно, что он отличный футболист и помогает «Красным дьяволам» двигать мяч с отличной точностью и доставлять его адресату. Он очень хорош, когда команда играет достаточно хорошо. Он может превратить «среднее» в «хорошее» и даже «хорошее» в «великолепное». Но он не может сделать из плохого ничего, кроме такого же плохого. Ему не хватает характера, чтобы вытащить своих партнеров из болота, и это было заметно в матче против «Брайтона». Он бесцельно бродил по парку, безуспешно пытаясь добиться результата.

Антони Марсьяль

Марсьяль начал матч в старте и, несмотря на очевидную возможность уничтожить любого соперника один в один, он так и не сделал этого. Француз выглядел так, как будто он полон идей, но при этом ничего не мог исполнить. Своей игрой он только подтвердил явное недоверие Моуринью. Это стыд и позор, потому что Марсьяль — очень талантлив, но против «Брайтона» он выглядел разбитым. Теперь только одна вещь может удивить больше, чем его жалкое выступление на «Амекс Арене» — если он останется в «МЮ» на следующий сезон.

Маркус Рэшфорд

Игра на позиции левого вингера притупляет его голевые инстинкты, не так ли? Маркус Рэшфорд был хладнокровным убийцей, когда впервые появился на поле. Он выглядел игроком, который последовательно способен наносить вред соперникам, и совершенно ничего не боялся. Теперь все выглядит так, что кое-что пропало. И когда у него была очевидная возможность отдать мяч в центр штрафной Марсьялю для стопроцентного гола он разбазарил этот шанс. Это очень сильно разозлило Моуринью. Надо отдать должное Рэшфорду — он немного прибавил во втором тайме. Безусловно, у него не было голевых моментов, но он начал успешно действовать как «девятка», предлагая себя во время атак команды и несколько раз своим движением освободив партнеров по команде от опеки — они должны были забивать.