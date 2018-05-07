ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 1-7 мая

    Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней

    Трансферы Атлетико Примера Футбол Испании Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Серия A Футбол Италии Ювентус Челси Ливерпуль Милан Наполи Барселона Лацио Манчестер Юнайтед Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фернандо Торрес
    Фернандо Торрес
    Atletico Madrid
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Фернандо Торрес

    «Атлетико», нападающий, 34 года

    Испанский нападающий близок к тому, чтобы стать очередной звездой, которая на старости футбольных лет будет зажигать в США. Как сообщает AS, Торрес находится в шаге от подписания контракта с «Чикаго Файр». Кроме того, Торрес интересен «Ди Си Юнайтед», однако именно чикагский клуб проявляет наибольшую инициативу.

    34-летний нападающий, который уже точно уходит из «Атлетико», в ближайшее время должен встретиться с представителями клуба в Мадриде, чтобы согласовать последние детали контракта и собственно поставить подпись под соглашением.

    Стоит отметить, что «Чикаго» возглавляет Велько Паунович, который в свое время играл за «Атлетико» вместе с Торресом. Также напомним, что за «Файр» играет экс-капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

    Наш прогноз: MLS

    Яя Туре

    «Манчестер Сити», полузащитник, 34 года

    Яя Туре
    Фото: goal.com
    Совместная история Туре и «Ман Сити» подходит к своему логическому завершению. «Горожане» уже официально сообщили о том, что ивуариец покинет клуб после окончания текущего сезона.

    «Яя не останется в клубе в следующем сезоне. В матче с "Брайтоном" мы сосредоточимся на победе ради Яя. Мы хотим выиграть этот матч для него», – сказал Хосеп Гвардиола.

    Туре покинет «Ман Сити» на правах свободного агента и сможет хорошенько подумать над выбором клуба. Сам 34-летний футболист хочет остаться в Англии, так как считает, что еще может быть полезен на высоком уровне. Кроме того, семья Туре проживает в Англии. По данным СМИ, зарплата не будет играть ключевую роль на данном этапе карьеры Туре, а потому варианты с Китаем и MLS отпадают.

    Среди возможных претендентов на Туре называют «Эвертон», «Бернли» и «Хаддерсфилд».

    Наш прогноз: Англия

    Сами Хедира

    «Ювентус», полузащитник, 31 год

    Сами Хедира
    Фото: Juventus
    Полузащитник «Ювентуса» сам породил слухи о своем будущем. Хедира однозначно дал понять, что хотел бы еще поиграть в Англии.

    «Мне здесь хорошо, но мне всегда нравились новые вызовы. Я бы хотел выиграть как можно больше титулов в максимально возможном количестве чемпионатов. Я всегда хотел поиграть в Премьер-лиге. Я уже выигрывал в Испании, Германии и Италии, но у меня нет золота АПЛ. Но я не хочу загадывать наперед», — сказал Хедира.

    Стоит отметить, что контракт Хедиры с «Юве» заканчивается через год. Среди желающих подписать немца, по данным СМИ, английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Альваро Мората

    «Челси», нападающий, 25 лет

    Альваро Мората
    Фото: chelseanews.com
    Нападающий «Челси» летом может вернуться в «Ювентус». Как сообщает RAI Sport, Мората уже согласовал со «Старой Синьорой» условия личного контракта и готов пойти на уменьшение заработной платы.

    «Ювентус» якобы готов взять Морату в аренду у «Челси» на два года и при этом перевести на счет лондонцев сперва 15 миллионов евро, а уже летом 2019 года — выкупить игрока и добавить еще 45 миллионов.

    Напомним, Мората выступал за «Ювентус» в период с 2014 по 2016 годы. Камбэк в Турин может стать уже вторым в карьере испанца — ранее он возвращался в состав «Реала», воспитанником которого является.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Антуан Гризманн

    «Атлетико», нападающий, 27 лет

    Антуан Гризманн
    Фото: lequipe.fr
    Новый виток в саге под названием «Гризманн переезжает в Барселону». Масла в огонь подлил Луис Суарес, который высказал мнение о возможном трансфере француза так, что это уже как будто состоявшийся факт. «Он приходит не для того, чтобы занять чье-то место. У него есть амбиции выиграть что-то важное», — отметил уругваец.

    Следом слова Суареса прокомментировал Эрнесто Вальверде: «Суарес говорил образно. Гризманн выступает за "Атлетико" и я не знаю, перейдет ли он в "Барселону". Может, Суарес знает больше об этом трансфере. Не хочу разбрасываться голословными заявлениями, но Гризманн в другом клубе и будущее пока неизвестно».

    Затем высказался еще и президент «Барсы» Хосеп Бартомеу. Мол, клуб контактирует с агентами Гризманна, однако обсуждать игрока другого клуба не стоит.

    И троеточие в этой истории пока что поставил президент «Атлетико» Энрике Серезо: «У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в "Атлетико" на следующий сезон. Он игрок "Атлетико" и летом им останется».

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Пепе Рейна

    «Наполи», вратарь, 35 лет

    Пепе Рейна
    Фото: sscnapoli.it
    «Ливерпуль» хочет увести голкипера Пепе Рейну из-под носа у «Милана». Вратарь уже точно покинет «Наполи» и ранее якобы дал согласие на свой переход на правах свободного агента в состав «россонери». Однако теперь, по данным Marca, в борьбу за вратаря включились мерсисайдцы. Отмечается, что возвращение на «Энфилд» стало бы отличным шагом для ветерана.

    Сам Рейна пока признался, что его уход из «Наполи» связан с конфликтом с президентом клуба Аурелио де Лоурентисом: «Всегда, когда бы меня не спрашивали, я говорю, что влюблен в этот город, моя команда это "Наполи". Я бы остался здесь навсегда, если бы не Де Лаурентис. Это его вина, что мне приходится уходить».

    Наш прогноз: «Милан»

    Сергей Милинкович-Савич

    «Лацио», полузащитник, 23 года

    Сергей Милинкович-Савич
    Фото: Goal.com
    Талант из «Лацио» Милинкович-Савич летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед». И не просто перебраться, а стать вторым самым дорогим трансфером в истории манкунианцев после Поля Погба.

    По данным The Sun, «МЮ» готов заплатить за хавбека порядка 90 миллионов евро. «Красные дьяволы» хотели сбить цену, однако «Лацио» настоял на своем. В борьбе за сербского полузащитника «Ман Юнайтед» обошел «Реал», ПСЖ, «Челси» и «Тоттенхэм».

    Наш прогноз: Не останется в «Лацио»

    Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

    Антони Марсьяль
    Фото: manutd.com
    Судя по всему, должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Марсьяль остался в «Манчестер Юнайтед». Талантливый форвард не получает того игрового времени, которое ему хотелось бы иметь, и отказался продлевать контракт.

    Уже нашелся и отличный вариант для «МЮ». Манкунианцы готовы отдать Марсьяля в «Челси», но при двух условиях. Условие первое — 40 миллионов фунтов, условие второе — Виллиан. Давно известно, что Жозе Моуринью является большим поклонником таланта бразильца и хотел бы видеть его в Манчестере. Пойдет ли «Челси» на такие условия — пока неизвестно.

    Также список претендентов на Марсьяля дополняют «Ювентус», «Бавария» и «Тоттенхэм».

    Наш прогноз: Покинет «МЮ»

    Как отнесется «Манчестер Сити» к последнему домашнему матчу сезона?«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч английского чемпионата по футболу 9 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Злобное «Эль Класико». Месси превзошел Роналду в родных стенах
  • Итоги выступлений каждого участника минувшего поединка 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом»
    •
  • Ничья и поражение отделяют «Ливерпуль» от Лиги Европы
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль»
    •
  • 08/05
    • «Леванте» крупно обыграл «Леганес»
  • 06/05
    • Итальянские СМИ: Каррера согласился возглавить «Ювентус»
  • 06/05
    • «Реал» и «Барселона» не выявили победителя
  • 06/05
    • «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера
  • 06/05
    • «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым
  • 06/05
    • Шесть футболистов претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 1-7 мая
  • Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Борьба продолжается. «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за серебро
  • Расклады перед заключительным туром чемпионата России
    •
  • Судья затмил «Реал» и «Барселону»
  • Реакция спортивных СМИ на огненное «эль класико» в Барселоне
    •
  • ЦСКА убил надежду «Зенита» на Лигу чемпионов
  • Разгром армейцами тульского «Арсенала» — в нашем обзоре прессы
  • Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам
  • СМИ – о победе «Локомотива» в чемпионате России сезона 2017/18
    •
  • Отказники Гвардиолы. Где они сейчас
  • Перед чемпионским сезоном «Манчестер Сити» покинуло большое количество футболистов, что было неизбежной частью процесса создания команды Пепа Гвардиолы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
  • 1,90
    •
  • Одержит ли Чехия первую чистую победу на чемпионате мира?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
  • 1,81
    •
    Футбол. Главное
  • РФПЛ. «Локомотив» — чемпион, Карпин проиграл «Спартаку», ЦСКА разгромил «Арсенал»
  • Подробности матчей 29-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Ничья и поражение отделяют «Ливерпуль» от Лиги Европы
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль»
    •
  • Злобное «Эль Класико». Месси превзошел Роналду в родных стенах
  • Итоги выступлений каждого участника минувшего поединка 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом»
    •
  • 21:13
    • Мутко не будет отвечать за спорт в новом составе правительства РФ
  • 21:42
    • «Рубин» и «Уфа» разошлись миром
  • 21:34
    • «Ахмат» одержал выездную победу над «Анжи»
  • 00:44
    • «Леванте» крупно обыграл «Леганес»
  • 21:58
    • Семин хочет подписать двух игроков сборной Перу
  • 20:38
    • «Спартак» не будет досрочно разрывать контракт с Пилипчуком
  • 20:09
    • Орлов: Манчини не выполнил задачи, ему надо уходить из «Зенита»
  • 19:14
    • Семин: Денисов оскорбил допинг-офицера? Шутку восприняли как оскорбление
  • 17:57
    • Черчесов: Джикия, Васин и Кокорин точно не сыграют на ЧМ-2018
  • 15:00
    • Финал Лиги чемпионов обслужит сербская бригада арбитров
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус