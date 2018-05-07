Трансферный дайджест. 1-7 мая

Фернандо Торрес

«Атлетико», нападающий, 34 года

Испанский нападающий близок к тому, чтобы стать очередной звездой, которая на старости футбольных лет будет зажигать в США. Как сообщает AS, Торрес находится в шаге от подписания контракта с «Чикаго Файр». Кроме того, Торрес интересен «Ди Си Юнайтед», однако именно чикагский клуб проявляет наибольшую инициативу.

34-летний нападающий, который уже точно уходит из «Атлетико», в ближайшее время должен встретиться с представителями клуба в Мадриде, чтобы согласовать последние детали контракта и собственно поставить подпись под соглашением.

Стоит отметить, что «Чикаго» возглавляет Велько Паунович, который в свое время играл за «Атлетико» вместе с Торресом. Также напомним, что за «Файр» играет экс-капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

Наш прогноз: MLS

Яя Туре

«Манчестер Сити», полузащитник, 34 года

Яя Туре Фото: goal.com

Совместная историяи «Ман Сити» подходит к своему логическому завершению. «Горожане» уже официально сообщили о том, что ивуариец покинет клуб после окончания текущего сезона.

«Яя не останется в клубе в следующем сезоне. В матче с "Брайтоном" мы сосредоточимся на победе ради Яя. Мы хотим выиграть этот матч для него», – сказал Хосеп Гвардиола.

Туре покинет «Ман Сити» на правах свободного агента и сможет хорошенько подумать над выбором клуба. Сам 34-летний футболист хочет остаться в Англии, так как считает, что еще может быть полезен на высоком уровне. Кроме того, семья Туре проживает в Англии. По данным СМИ, зарплата не будет играть ключевую роль на данном этапе карьеры Туре, а потому варианты с Китаем и MLS отпадают.

Среди возможных претендентов на Туре называют «Эвертон», «Бернли» и «Хаддерсфилд».

Наш прогноз: Англия

Сами Хедира

«Ювентус», полузащитник, 31 год

Сами Хедира Фото: Juventus

Полузащитник «Ювентуса» сам породил слухи о своем будущем.однозначно дал понять, что хотел бы еще поиграть в Англии.

«Мне здесь хорошо, но мне всегда нравились новые вызовы. Я бы хотел выиграть как можно больше титулов в максимально возможном количестве чемпионатов. Я всегда хотел поиграть в Премьер-лиге. Я уже выигрывал в Испании, Германии и Италии, но у меня нет золота АПЛ. Но я не хочу загадывать наперед», — сказал Хедира.

Стоит отметить, что контракт Хедиры с «Юве» заканчивается через год. Среди желающих подписать немца, по данным СМИ, английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

Наш прогноз: «Ювентус»

Альваро Мората

«Челси», нападающий, 25 лет

Альваро Мората Фото: chelseanews.com

Нападающий «Челси» летом может вернуться в «Ювентус». Как сообщает RAI Sport,уже согласовал со «Старой Синьорой» условия личного контракта и готов пойти на уменьшение заработной платы.

«Ювентус» якобы готов взять Морату в аренду у «Челси» на два года и при этом перевести на счет лондонцев сперва 15 миллионов евро, а уже летом 2019 года — выкупить игрока и добавить еще 45 миллионов.

Напомним, Мората выступал за «Ювентус» в период с 2014 по 2016 годы. Камбэк в Турин может стать уже вторым в карьере испанца — ранее он возвращался в состав «Реала», воспитанником которого является.

Наш прогноз: «Ювентус»

Антуан Гризманн

«Атлетико», нападающий, 27 лет

Антуан Гризманн Фото: lequipe.fr

Новый виток в саге под названием «переезжает в Барселону». Масла в огонь подлил, который высказал мнение о возможном трансфере француза так, что это уже как будто состоявшийся факт. «Он приходит не для того, чтобы занять чье-то место. У него есть амбиции выиграть что-то важное», — отметил уругваец.

Следом слова Суареса прокомментировал Эрнесто Вальверде: «Суарес говорил образно. Гризманн выступает за "Атлетико" и я не знаю, перейдет ли он в "Барселону". Может, Суарес знает больше об этом трансфере. Не хочу разбрасываться голословными заявлениями, но Гризманн в другом клубе и будущее пока неизвестно».

Затем высказался еще и президент «Барсы» Хосеп Бартомеу. Мол, клуб контактирует с агентами Гризманна, однако обсуждать игрока другого клуба не стоит.

И троеточие в этой истории пока что поставил президент «Атлетико» Энрике Серезо: «У меня нет никаких сомнений, что Гризманн останется в "Атлетико" на следующий сезон. Он игрок "Атлетико" и летом им останется».

Наш прогноз: «Атлетико»

Пепе Рейна

«Наполи», вратарь, 35 лет

Пепе Рейна Фото: sscnapoli.it

«Ливерпуль» хочет увести голкипераиз-под носа у «Милана». Вратарь уже точно покинет «Наполи» и ранее якобы дал согласие на свой переход на правах свободного агента в состав «россонери». Однако теперь, по данным Marca, в борьбу за вратаря включились мерсисайдцы. Отмечается, что возвращение на «Энфилд» стало бы отличным шагом для ветерана.

Сам Рейна пока признался, что его уход из «Наполи» связан с конфликтом с президентом клуба Аурелио де Лоурентисом: «Всегда, когда бы меня не спрашивали, я говорю, что влюблен в этот город, моя команда это "Наполи". Я бы остался здесь навсегда, если бы не Де Лаурентис. Это его вина, что мне приходится уходить».

Наш прогноз: «Милан»

Сергей Милинкович-Савич

«Лацио», полузащитник, 23 года

Сергей Милинкович-Савич Фото: Goal.com

Талант из «Лацио»летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед». И не просто перебраться, а стать вторым самым дорогим трансфером в истории манкунианцев после

По данным The Sun, «МЮ» готов заплатить за хавбека порядка 90 миллионов евро. «Красные дьяволы» хотели сбить цену, однако «Лацио» настоял на своем. В борьбе за сербского полузащитника «Ман Юнайтед» обошел «Реал», ПСЖ, «Челси» и «Тоттенхэм».

Наш прогноз: Не останется в «Лацио»

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

Антони Марсьяль Фото: manutd.com

Судя по всему, должно произойти что-то экстраординарное, чтобыостался в «Манчестер Юнайтед». Талантливый форвард не получает того игрового времени, которое ему хотелось бы иметь, и отказался продлевать контракт.

Уже нашелся и отличный вариант для «МЮ». Манкунианцы готовы отдать Марсьяля в «Челси», но при двух условиях. Условие первое — 40 миллионов фунтов, условие второе — Виллиан. Давно известно, что Жозе Моуринью является большим поклонником таланта бразильца и хотел бы видеть его в Манчестере. Пойдет ли «Челси» на такие условия — пока неизвестно.

Также список претендентов на Марсьяля дополняют «Ювентус», «Бавария» и «Тоттенхэм».

Наш прогноз: Покинет «МЮ»