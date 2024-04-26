«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: По итогам 32 матчей Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место с 51 баллом и разницей мячей 46-34.
Команда находится в зоне еврокубков и на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом седьмая позиция также позволяет сыграть в еврокубках, но уже не в Лиге Европы, а в Лиге конференций.
Реал Сосьедад — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Хетафе» — 1:1.
Эта мировая оформила ничейную мини-серию басков в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.
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Не сыграют: Траоре, Мендес, Меркеланс, Муньос, Фернандес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.
Такие результаты позволяют клубу из Сан-Себастьяна сохранять хорошие шансы попасть в еврокубки, но для выхода в Лигу Европы ему важно хотя бы не проиграть.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с девятью голами.
«Реал»
Турнирное положение: По итогам 32 матчей Ла Лиги «Реал» Мадрид занимает первую позицию с 81 баллом и разницей мячей 70-22.
Команда на 11 очков опережает своего ближайшего преследователя «Барселону», поэтому судьба чемпионского титула в Испании уже по сути предрешена.
Последние матчи: в прошлом туре мадридцы одержали стратегическую победу. На своем поле они обыграли конкурента и действующего чемпиона «Барселону» (3:2).
Этот успех позволил «Сливочным» увеличить отрыв от «блауграна» до 11 баллов и одновременно продлить победную серию до трех поединков, которые пришлись на Примеру и Лигу чемпионов.
Не сыграют: Алаба и Куртуа — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17 последних матчах в разных турнирах «Реал» ни разу не проиграл при 12 победах и пяти ничьих.
Такие результаты позволили королевскому клубу не только приблизиться к завоеванию чемпионского титула, но и выйти в полуфинал Лиги чемпионов после тяжелой дуэли с «Манчестер Сити».
Джуд Беллингем — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир в Примере с 17 забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10 последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» было забито меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Реал» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.25, победа «Реала» — в 2.70.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в восьми из 10 последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их домашних поединков.
В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же расклад.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних их матчей им это удалось.
Ставка: «Реал» выиграет за 2.70