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    Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?

    «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Примера, 26 апреля 2024 года

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    Джуд Беллингем
    В пятницу, 26 апреля, в 33-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Реал» Мадрид. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Апреля 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место с 51 баллом и разницей мячей 46-34.

    Команда находится в зоне еврокубков и на 10 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом седьмая позиция также позволяет сыграть в еврокубках, но уже не в Лиге Европы, а в Лиге конференций.

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Хетафе» — 1:1.

    Эта мировая оформила ничейную мини-серию басков в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

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    Не сыграют: Траоре, Мендес, Меркеланс, Муньос, Фернандес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Реал Сосьедад» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

    Такие результаты позволяют клубу из Сан-Себастьяна сохранять хорошие шансы попасть в еврокубки, но для выхода в Лигу Европы ему важно хотя бы не проиграть.

    Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с девятью голами.

    «Реал»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей Ла Лиги «Реал» Мадрид занимает первую позицию с 81 баллом и разницей мячей 70-22.

    Команда на 11 очков опережает своего ближайшего преследователя «Барселону», поэтому судьба чемпионского титула в Испании уже по сути предрешена.

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    • Последние матчи: в прошлом туре мадридцы одержали стратегическую победу. На своем поле они обыграли конкурента и действующего чемпиона «Барселону» (3:2).

    Этот успех позволил «Сливочным» увеличить отрыв от «блауграна» до 11 баллов и одновременно продлить победную серию до трех поединков, которые пришлись на Примеру и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: Алаба и Куртуа — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 17 последних матчах в разных турнирах «Реал» ни разу не проиграл при 12 победах и пяти ничьих.

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    Такие результаты позволили королевскому клубу не только приблизиться к завоеванию чемпионского титула, но и выйти в полуфинал Лиги чемпионов после тяжелой дуэли с «Манчестер Сити».

    Джуд Беллингем — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир в Примере с 17 забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10 последних матчей «Реал Сосьедада» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» было забито меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Реал» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.25, победа «Реала» — в 2.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в восьми из 10 последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их домашних поединков.

    В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних их матчей им это удалось.

    Ставка: «Реал» выиграет за 2.70

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    Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 1.80. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
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