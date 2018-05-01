Самая грубая атака Европы прямо сейчас

Атакующих игроков оценивают по их голам, результативным передачам, обводкам и прочим технико-тактическим действиям. Но это далеко не все, что есть в арсенале современного «атакера». Порой в ход идут локти, кулаки и даже зубы.

Правый вингер: Морган Амальфитано

Клуб: «Ренн» (Франция)

Красные карточки: 2

Желтые карточки: 3

Морган Амальфитано Фото: Ouest-France

Французские эксперты считают Амальфитано универсальным игроком. Он может сыграть как в центре, так и с правого края атаки. Его неоднократно хвалили за футбольный интеллект и качественные передачи. В нашем топе он занял место правого вингера не случайно.

До возвращения на родину в 2012 году Амальфитано прошел экспресс-обучение грубым фолам на туманном Альбионе: «учителями» выступили клубы «Вест Бромвич» и «Вест Хэм». Приехав в Лилль, он принялся применять полученные знания на чужих игроках.

Однако новый тренер «боксеров» Патрик Колло не оценил таланта полузащитника, из-за чего Амальфитано вынужден был покинуть команду. Так он попал в «Ренн», где и расцвела его способность калечить «шибко техничных» противников.

В этом сезоне французский вингер сыграл всего 14 неполных матчей, за которые успел отхватить три предупреждения и два удаления. Причем первую красную карточку Амальфитано получил уже во втором матче за клуб.

Центральный нападающий: Симоне Дзадза

Клуб: «Валенсия»

Красные карточки: 1

Желтые карточки: 9

Что интересно, итальянский нападающий «летучих мышей» прибыл в Англию сезоном позже нашего предыдущего героя. Причем в тот же клуб – видимо, воспитание характера в «Вест Хэме» поставлено на поток. Отыграв сезон за «молотков», Симоне кинул глазом на «Валенсию» и не прогадал.

Симоне Дзадза Фото: sport.sky.it

Как нападающийпоказал себя просто великолепно – за этот сезон он уже наклепал в ворота соперников 12 голов. Но у медали, как известно, две стороны. Темным боком итальянца оказалась грубость.

Очень комично вышло, когда Дзадза, отсидев дисквалификацию (матч 15-го тура против «Сельты» — перебор желтых), в следующем матче против «Вильярреала» выхватил красную карточку. Да и в кубковой игре против «Лас-Пальмаса», которая шла сразу за матчем против «субмарины», нападающий получил «горчичник».

Всего за текущий сезон Симоне Дзадза получил девять желтых карточек и одну красную.

Левый вингер: Неймар

Клуб: «ПСЖ»

Красные карточки: 1

Желтые карточки: 6

Неймар Фото: AS English — Diario AS

Не хотим никого обидеть, но факт остается фактом:– самый грубый левый вингер в Европе. Просто это не так заметно за его атакующими подвигами (19 голов в 20-ти матчах).

Бразилец получил всего одну красную карточку, но главное – как. «Грязный» фол в конце игры против «Марселя» в чемпионате Франции (2:2; 86-я минута) вызвал негодование публики, а рефери поединка Рудди Буке уверенно отправил крайнего нападающего отдыхать.

Особенно «плодовитым» выдался для Немара октябрь 2017 года. За тот месяц вингер получил две желтых карточки и уже упомянутую «накопленную» красную.