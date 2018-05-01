Самая грубая атака Европы прямо сейчас

Правый вингер: Морган Амальфитано
Клуб: «Ренн» (Франция)
Красные карточки: 2
Желтые карточки: 3
До возвращения на родину в 2012 году Амальфитано прошел экспресс-обучение грубым фолам на туманном Альбионе: «учителями» выступили клубы «Вест Бромвич» и «Вест Хэм». Приехав в Лилль, он принялся применять полученные знания на чужих игроках.
Однако новый тренер «боксеров» Патрик Колло не оценил таланта полузащитника, из-за чего Амальфитано вынужден был покинуть команду. Так он попал в «Ренн», где и расцвела его способность калечить «шибко техничных» противников.
В этом сезоне французский вингер сыграл всего 14 неполных матчей, за которые успел отхватить три предупреждения и два удаления. Причем первую красную карточку Амальфитано получил уже во втором матче за клуб.
Центральный нападающий: Симоне Дзадза
Клуб: «Валенсия»
Красные карточки: 1
Желтые карточки: 9
Что интересно, итальянский нападающий «летучих мышей» прибыл в Англию сезоном позже нашего предыдущего героя. Причем в тот же клуб – видимо, воспитание характера в «Вест Хэме» поставлено на поток. Отыграв сезон за «молотков», Симоне кинул глазом на «Валенсию» и не прогадал.
Очень комично вышло, когда Дзадза, отсидев дисквалификацию (матч 15-го тура против «Сельты» — перебор желтых), в следующем матче против «Вильярреала» выхватил красную карточку. Да и в кубковой игре против «Лас-Пальмаса», которая шла сразу за матчем против «субмарины», нападающий получил «горчичник».
Всего за текущий сезон Симоне Дзадза получил девять желтых карточек и одну красную.
Левый вингер: Неймар
Клуб: «ПСЖ»
Красные карточки: 1
Желтые карточки: 6
Бразилец получил всего одну красную карточку, но главное – как. «Грязный» фол в конце игры против «Марселя» в чемпионате Франции (2:2; 86-я минута) вызвал негодование публики, а рефери поединка Рудди Буке уверенно отправил крайнего нападающего отдыхать.
Особенно «плодовитым» выдался для Немара октябрь 2017 года. За тот месяц вингер получил две желтых карточки и уже упомянутую «накопленную» красную.