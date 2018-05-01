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    Самая грубая атака Европы прямо сейчас

    Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших

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    Неймар
    Неймар
    eurosport.fr
    LiveSport.Ru занялся худшими и выбрал трех самых грубых атакующих игрока среди клубов Европы. Отправная точка – схема 4-3-3.
    Атакующих игроков оценивают по их голам, результативным передачам, обводкам и прочим технико-тактическим действиям. Но это далеко не все, что есть в арсенале современного «атакера». Порой в ход идут локти, кулаки и даже зубы.

    Правый вингер: Морган Амальфитано

    Клуб: «Ренн» (Франция)
    Красные карточки: 2
    Желтые карточки: 3

    Морган Амальфитано
    Фото: Ouest-France
    Французские эксперты считают Амальфитано универсальным игроком. Он может сыграть как в центре, так и с правого края атаки. Его неоднократно хвалили за футбольный интеллект и качественные передачи. В нашем топе он занял место правого вингера не случайно.

    До возвращения на родину в 2012 году Амальфитано прошел экспресс-обучение грубым фолам на туманном Альбионе: «учителями» выступили клубы «Вест Бромвич» и «Вест Хэм». Приехав в Лилль, он принялся применять полученные знания на чужих игроках.

    Однако новый тренер «боксеров» Патрик Колло не оценил таланта полузащитника, из-за чего Амальфитано вынужден был покинуть команду. Так он попал в «Ренн», где и расцвела его способность калечить «шибко техничных» противников.

    В этом сезоне французский вингер сыграл всего 14 неполных матчей, за которые успел отхватить три предупреждения и два удаления. Причем первую красную карточку Амальфитано получил уже во втором матче за клуб.

    Центральный нападающий: Симоне Дзадза

    Клуб: «Валенсия»
    Красные карточки: 1
    Желтые карточки: 9

    Что интересно, итальянский нападающий «летучих мышей» прибыл в Англию сезоном позже нашего предыдущего героя. Причем в тот же клуб – видимо, воспитание характера в «Вест Хэме» поставлено на поток. Отыграв сезон за «молотков», Симоне кинул глазом на «Валенсию» и не прогадал.

    Симоне Дзадза
    Фото: sport.sky.it
    Как нападающий Дзадза показал себя просто великолепно – за этот сезон он уже наклепал в ворота соперников 12 голов. Но у медали, как известно, две стороны. Темным боком итальянца оказалась грубость.

    Очень комично вышло, когда Дзадза, отсидев дисквалификацию (матч 15-го тура против «Сельты» — перебор желтых), в следующем матче против «Вильярреала» выхватил красную карточку. Да и в кубковой игре против «Лас-Пальмаса», которая шла сразу за матчем против «субмарины», нападающий получил «горчичник».

    Всего за текущий сезон Симоне Дзадза получил девять желтых карточек и одну красную.

    Левый вингер: Неймар

    Клуб: «ПСЖ»
    Красные карточки: 1
    Желтые карточки: 6

    Неймар
    Фото: AS English — Diario AS
    Не хотим никого обидеть, но факт остается фактом: Неймар – самый грубый левый вингер в Европе. Просто это не так заметно за его атакующими подвигами (19 голов в 20-ти матчах).

    Бразилец получил всего одну красную карточку, но главное – как. «Грязный» фол в конце игры против «Марселя» в чемпионате Франции (2:2; 86-я минута) вызвал негодование публики, а рефери поединка Рудди Буке уверенно отправил крайнего нападающего отдыхать.

    Особенно «плодовитым» выдался для Немара октябрь 2017 года. За тот месяц вингер получил две желтых карточки и уже упомянутую «накопленную» красную.

    Семь лет спустяПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
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