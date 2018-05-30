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    Роналду: продать нельзя оставить

    Где в следующем сезоне окажется Роналду?

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    Будущее Роналду в «Реале» снова под вопросом
    Будущее Роналду в «Реале» снова под вопросом
    660 News
    Сразу после финала Лиги чемпионов нападающий «Реала» Криштиану Роналду намекнул на возможный уход из клуба. Разбираемся, насколько вероятен его трансфер, и какие могут быть его результаты для обеих сторон.

    Осадок грандиозного праздника

    Болельщики «Реала» едва начали праздновать третью кряду победу в Лиге чемпионов и четвертую за пять лет, как им пришлось по крайней мере на какое-то время выпасть в осадок — лидер атак их любимой команды, ее суперзвезда и главный бомбардир Криштиану Роналду дал понять, что может покинуть королевский клуб летом. «Мне было очень приятно играть за "Сливочных", а ответ по своем будущем я дам в ближайшие дни», — удивил португалец. Сага, которая началась еще год назад о том, что форвард хотел бы сменить обстановку, похоже, не только не закончилась, а только получила свое развитие.

    Судя по всему, причина кроется в недовольстве нападающим тем, как к нему относится руководство «Реала». Роналду добивается улучшенного контракта, а президент мадридцев Флорентино Перес, похоже, колеблется с таким решением, понимая, что при всей своей феноменальной игре, игроку уже 33 года, и сам Криштиану все-таки уже не тот, что был еще несколько лет назад, поэтому ему незачем платить больше; тренерский штаб команды все чаще предоставляет ему отдых для сохранения его свежести, а первую половину сезона португалец и вовсе провалил. По словам журналиста и друга футболиста Нуну Гомеша, отношения форварда и президента оставляют желать лучшего, ведь второй обещал ему продлить контракт и увеличить зарплату, а когда первый обратился с такой просьбой, ему указали на неподходящее для этого время.

    «Сомневаюсь, что он уйдет, но его раздражает, что вопреки обещаниям продлить контракт этого не произошло. "Реал" и Роналду договорятся, ведь Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают», — убежден Гомеш.

    Куда может уйти Роналду?

    Всматриваясь в потенциальные варианты продолжения карьеры португальцем, наиболее очевидными представляются два варианта. Первый — это переход в ПСЖ, который стремится стать одним из топ-клубов Европы, наконец выиграв Лигу чемпионов. Пятикратный победитель этого турнира, недовольный своими доходами в королевском клубе — это отличная возможность для чемпиона Франции добиться своей цели. С учетом того, главная звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар недовольна своей жизнью в Париже, а также — уровнем местного первенства, и, по слухам, хочет перейти в «Реал» — трансфер Криштиану можно осуществить чуть ли не прямым обменом на бразильца.

    Второй вариант — это возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед», о котором пишут каждый раз, когда нападающий начинает быть чем-то недовольным в Мадриде. «Красные Дьяволы», которые после выхода на пенсию Сэра Алекса Фергюсона все никак не могут выйти на былой уровень безоговорочного гранда мирового футбола, нуждаются в столь качественной и авторитетной личности, как португалец, даже если будет показывать хорошую форму в течение лишь пары сезонов (не стоит забывать о высокой интенсивности матчей АПЛ). Тем не менее, этот переход видится маловероятным, поскольку в разгар прошлогодних слухов о возможном уходе форварда из «Реала» СМИ писали об отсутствии заинтересованности в нем со стороны менеджера «МЮ» Жозе Моуринью, который понимает, в сколь большие деньги обойдется сделка, и сколь недолго он обещает выступать на нынешнем уровне.

    Созданы друг для друга «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов

    Что ожидает «Реал» в случае ухода Роналду?

    Если «Реал» решится расстаться с Криштиану он наверняка проиграет в краткосрочной перспективе, но имеет все шансы выиграть затем, потому что потеря такого бомбардира, прекрасно сыгранного с другими футболистами этого коллектива, уже в течение пяти лет по сути доминирующего в Европе, рискует сломать сочетания в его атаке, которые неизменно приносят успех. Хотя Роналду и 33 года, он все еще способен стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и определять разницу в больших матчах, а это ключевое качество для больших достижений. Не говоря уже о победном менталитете в раздевалке мадридцев, где одно только присутствие лучшего игрока на планете усиливает уверенность его партнеров в своих силах.

    И все же, в королевском клубе не могут не понимать, что рано или поздно с эпохой португальца в команде придется попрощаться, и в случае продления контракта «Сливочные» рискуют столкнуться с ситуацией, когда рано или поздно Криштиану за огромные деньги будет приносить несоизмеримо малую пользу. И тогда продать его за нынешние деньги (согласно transfermarkt.com — 120 млн евро) уже не удастся. При этом альтернатива в лице Эдена Азара из «Челси» или еще лучше — Неймара, имеет шанс успешно заменить форварда, в то время, как Гарет Бейл, чье будущее в Мадриде также под вопросом, получит возможность играть чаще и разделить бомбардирскую обязанность с другими нападающими.

    Бейл, беги. Четыре варианта для валлийца Англия, еще раз Англия, Германия или Италия — куда Бейл уйдет из «Реала», чтобы стать настоящей суперзвездой? Вариант, при котором на место Роналду приходит бразилец, а валлиец становится основным форвардом команды имеет неплохие перспективы сохранить «Реал» среди очевидных претендентов на победу в следующих сезонах Лиги чемпионов.

    Какой наиболее вероятный сценарий?

    Тем не менее, есть подозрение, что очередная сага с возможным уходом португальца снова закончится ничем — уж больно тяжело будет руководству клуба расстаться со своей главной звездой, которая при бережном своем использовании все еще способна приносить команде большие трофеи. В конце концов, огромные деньги, которые зарабатывают «Сливочные» за счет коммерции, продажи прав на телетрансляции и успехов в Лиге чемпионов на фоне всего лишь 56 млн евро убытков на трансферах за последние пять лет (456 млн потрачено и 403 млн заработано), должны помочь повысить оклад лидеру своих атак.

    Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? Что касается правильного времени продажи Роналду, то для этого «Реалу» нужно уже грядущим летом попытаться заполучить того же Неймара или Азара (при желательном удержании Бейла), чтобы будущее расставание с португальцем прошло мягко. В таком случае королевский клуб не только сохранит своего лучшего бомбардира, но и создаст конкуренцию в команде, чтобы как сам Криштиану, так и его партнеры не успокаивались после всех успехов и повышения зарплат.

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