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    Бейл, беги. Четыре варианта для валлийца

    Англия, еще раз Англия, Германия или Италия — куда Бейл уйдет из «Реала», чтобы стать настоящей суперзвездой?

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    Гарет Бейл
    Гарет Бейл
    twitter.com/realmadrid
    Гарет Бейл стал героем финала Лиги чемпионов, но недоволен своим положением в «Реале». Автор Squawka.com Мохаммед Батт в своей статье называет возможные успешные варианты продолжения карьеры для валлийца.
    Гарет Бейл стал главным героем победы «Реала» над «Ливерпулем», которая принесла мадридцам тринадцатый титул в главном клубном турнире Европы. «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в четвертый раз за пять лет. Гарет Бэйл принял участие во всех этих победах. Он забил решающий гол в 2014-м, вывел своим голом «Реал» в финал в 2016-м, а теперь вышел на поле со скамейки запасных, оформил дубль и принес мадридцам победу, при этом забив один из лучших голов в истории турнира.

    Однако, верьте или нет, Бейл несчастлив в «Реале». Ему мешают травмы, и Зидан видит игровое время валлийца ограниченным. Бейл не проводил больше 2000 минут в Ла Лиге с сезона 2014-2015, это убийственная статистика. С послевкусием от мастерского выступления в Киеве валлиец был весьма искренен касательно его положения дел в столице Мадрида.

    «Я должен играть каждую неделю, и по разным причинам это не происходило в прошлом сезоне. Мне нужно сесть и обсудить со своим агентом свое будущее», — сказал Бейл после финального свистка. Эти слова должны были стать музыкой для ушей других топ-клубов. Очевидно, что первоочередным вариантом для Бейла будет продолжение карьеры в Мадриде, однако если он не получит гарантий игрового времени (а он их не получит), тогда ему придется смотреть по сторонам. Итак, куда он может уйти?

    Вариант-мечта: «Тоттенхэм»

    Говорят — никогда не возвращайся, но никто, кроме самого Бейла, не вправе указывать ему, что делать. Он вырос в Саутгемптоне, покорил мир в Мадриде, однако именно в «Тоттенхэме» он стал мужчиной. И это то место, которое он, скорее всего, может рассматривать в качестве «дома», который покинул только ради личных амбиций, превысивших возможности клуба.

    Но теперь это не так. «Шпоры» выходили в Лигу чемпионов в каждом из трех последних сезонов. Это уже не счастливая случайность. У них есть великолепный тренер в лице Маурисио Почеттино, форвард мирового уровня Харри Кейн и несколько лучших талантов английской Премьер-лиги. Все, что им нужно — элитный игрок, суперзвезда, которая поможет команде выйти на новый уровень и начать выигрывать трофеи.

    Кто подойдет для этого лучше, чем Гарет Бейл? Четыре победы в ЛЧ за пять лет, один Кубок Испании, один титул чемпиона Испании. Этот парень знает, как вести команду к победе, он делал это достаточное количество раз в составе «сливочных». Представьте — чемпион возвращается домой, берет обратно футболку с номером 11 (прости, Эрик) и поднимает состав «шпор» до своего уровня. Это было бы волшебно.

    Однако этот вариант останется мечтой, так как нет шансов, что Даниэль Леви оплатит трансферную стоимость, которую назовет «Реал», а также удовлетворит финансовые запросы Бейла.

    Реалистичный вариант: «Манчестер Юнайтед»

    Он самый, не так ли? Это выглядит неизбежным по ряду причин. «Ман Юнайтед» пытается подписать Бейла еще с тех пор, когда он выглядел, как эльф и был молодым игроком. Однако по той или иной причине переход так и не состоялся. Они неоднократно пытались забрать его из Мадрида, но он не был заинтересован. А теперь? А теперь можно увидеть, как он хватается за эту возможность.

    Для «МЮ» этот трансфер будет простым решением, пока команду возглавляет Жозе Моуринью. Португальский тренер боготворит высоких, сильных и опытных игроков. Бейл — это три в одном. А его №11, вероятно, освободится, так как этим летом Моуринью, скорее всего, отправит куда-нибудь Антони Марсьяля (хотя Бейл может и просто забрать у него одиннадцатый номер, в конце концов он уже делал это).

    Бейл играет в силовой и быстрый футбол, и Моуринью понравится, если «МЮ» будет играть так же. АПЛ — физически сильная лига, Бейл — такой же. «Манчестеру» нужен правый вингер, и Бейл — правый вингер. И нет ни единого шанса, что он когда-нибудь будет сидеть на скамейке. Он будет играть в каждом матче.

    Представьте, как Гарет летает по правому флангу, выполняет кроссы на Ромелу Лукаку или режет углы, чтобы вколачивать мяч в сетку своим молотом Тора, который у него вместо левой ноги. Это будет чистой воды убийство соперников и превратит «Манчестер Юнайтед» в по-настоящему захватывающую команду (которой прямо сейчас они абсолютно не являются).

    Деньги также играют свою роль. У «МЮ» есть много денег даже до избавления от великолепных молодых французских талантов. Они могут с легкостью позволить себе любую безумную сумму, которую назовет «Реал». Более того, и зарплата не станет проблемой. Нет совершенно ничего, что могло бы стоять на пути перехода Бейла в «Манчестер Юнайтед», кроме самого Бейла и его желания/нежелания играть за «МЮ». Почему бы ему этого не хотеть? Пойти в клуб Райана Гиггза, взять футболку с номером Гиггза и затем стать главным игроком Премьер-лиги.

    Неожиданный вариант: «Бавария»

    Летом 2009 года «Реал» продал Арьена Роббена. Нидерландец помог мадридцам выиграть чемпионат Испании в сезоне 2007-2008 и был грандиозным талантом. Однако «сливочные» избавились от него, и он оказался в «Баварии».

    «Бавария» — это гранд, и Роббен грелся в лучах внимания и любви. Все это он получал с тех пор, как присоединился к мюнхенцам. Арьен выиграл семь титулов чемпиона Германии, четыре Кубка Германии (все — как часть золотого дубля на внутренней арене, тогда как у «Мадрида» с момента ухода Роббена этого не было). Ему даже удалось выиграть невероятный «требл» — еще одна вещь, которой не добился «Реал» после его ухода.

    Бейл достиг в «Реале» большего, чем Роббен — когда-либо, а теперь он хочет быть суперзвездой. Он ведь может сделать нечто гораздо худшее, чем отправиться в «Баварию» и заменить там 34-летнего Роббера (и стать одноклубником еще одного невостребованного в «Реале» футболиста — Хамеса Родригеса). Если команда будет построена вокруг Бейла, он сможет сохранить статус «Баварии» как одного из самых больших гигантов континента, а, может быть, даже принесет с собой частичку духа победителя Лиги чемпионов.

    Однако «Бавария» почти наверняка не заплатит столько, сколько «Реал» захочет за Бейла.

    Вариант от Squawka: «Наполи»

    Два своих первых и лучших сезона в «Реале» Бейл провел, играя под руководством Карло Анчелотти. Что ж, теперь итальянец возглавляет «Наполи», и воссоединение этих двух может стать невероятно успешным. Этот трансфер позволит Бейлу завоевать еще одну страну, что, кажется, он и хочет сделать сейчас, а также предоставит возможность присоединиться к большому клубу с сумасшедшими фанатами, которые будут боготворить его.

    На поле Бейл станет тем знаком качества, который позволит «Наполи» достичь уровня, на котором им удастся превзойти «Ювентус» и выиграть Серию А. Конечно, «Наполи» придется продать некоторых звезд летом, но представьте — Бейл играет на правом фланге в атакующем трио с Лоренцо Инсинье или Хосе Кальехоном слева. Это будет убийственно, независимо от того, кто будет нападающим. Король Карло забрал бы настоящую суперзвезду на юг Италии, чтобы разорвать Серию А вклочья.

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