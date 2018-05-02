Созданы друг для друга

Из временщика в предводителя

Когда 5 января Зинедин Зидан возглавил «Реал» после отставки Рафаэля Бенитеса, назначенного за полгода до этого, было легко поверить, что француз — лишь временная фигура на тренерском мостике команды. Это была первая самостоятельная работа для молодого специалиста на таком уровне, а то, что он получил ее посреди сезона, когда на внутренней арене мадридский коллектив уже безнадежно уступал «Барселоне», только усиливало это ощущение. Более того, первая встреча с равным себе соперником в лице «Атлетико» (тогдашняя «Рома», которая была повержена на ее поле в 1/8 финала Лиги чемпионов, таковой все же не являлась) заставила усомниться в долгосрочных перспективах Зизу в Мадриде, ведь земляки победили королевский клуб в гостях.

Тем не менее, выводы, которые сделали в той игре наставник и последующая реакция его коллектива, продемонстрировали, что Зидан не так прост, как мог казаться. Он проявил способность учиться, уяснив, что в таких поединках нельзя использовать столь много атакующих исполнителей и обратился к решению своего предшественника, начавшего использовать в опорной зоне Каземиро, чем развязал руки, облегчил ноги и расслабил мозги Тони Кроосу и Луке Модричу в центре поля.

Что случилось дальке в том сезоне, не стоит напоминать лишний раз — «Сливочные» выиграли Лигу чемпионов и не давали спуску уже, казалось, выигравшей Примеру «Барселоне» до последнего тура, и та в итоге только на одно очко опередила конкурента. И все же, эти успехи Зидана все равно не были восприняты однозначно, ведь ему вспоминали и легких соперников на пути в финал главного еврокубка, и безоговорочное поражение от «Вольфсбурга» в первом матче четвертьфинала, и неоднозначное судейство в решающем поединке против того же «Атлетико», где только в серии пенальти «Реал» оказался сильнее. Но те, кто говорил об этом, не замечал одного: звездный состав команды пошел за новым боссом, а в таком клубе, как «Реал», это половина успеха тренера.

Мастер управления персоналом и тактикой

Для того, кто знает историю мадридского гранда, успехи француза выглядели закономерными, поскольку этой команде, в чьих традициях формирование звездного состава и попытки с его помощью стать лучшим на всех фронтах, требуется наставник, умеющий создать максимально комфортные условия для примадонн и просто видных исполнителей, но при этом способный вовремя и тонко не позволять им сесть себе на голову. Зизу, который и сам был такой же звездой в игровые годы, обладает нужным авторитетом среди футболистов, чтобы те выполняли те из его указаний, к которым они не прислушались бы, если бы их дал тот же Бенитес, не говоря уже о том, что последний попросту не умеет управлять раздевалкой без излишней строгости и присущей ему дистанции между собой и подопечными.

Вместе с тем, достижения Зидана на тренерском посту в Мадриде нельзя сводить к одному лишь умению ладить с игроками. В этом смысле показательным стал его второй сезон работы, где он грамотно применял ротацию и доверял запасным исполнителям, благодаря чему к решающим матчам концовки сезона основа подошла в свежей форме, а сама команда обошлась без ключевых очковых потерь в Примере. Как результат, ей удалось выиграть не только еще одну Лигу чемпионов, но и Примеру.

Ульрайх и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов Реакция СМИ на битву между «Баварией» и «Реалом» в Мадриде Уже в текущей кампании проявились новые таланты рулевого «Сливочных». Во-первых, он проявил незаурядную ментальную силу после того, как коллектив пережил настоящий провал в первой ее половине, когда лишился шансов отстоять титул на фоне неубедительных выступлений в групповом этапе главного еврокубка — в этой ситуации казавшийся более чем реальным вылет от ПСЖ с его звездной атакой стоил бы ему работы, однако француз выдержал давление, и его подопечные не только прошли парижан, но и защитили своего тренера. Во-вторых, подвергаясь тому самому давлению, Зизу не побоялся сменить прекрасно работавшую год назад схему 4-4-2 в виде ромба в центре поля на классический вид этой же тактики с вингерами, что принесло результат.

Все больше вызовов впереди

Думается, теперь сомневающихся в заслугах Зидана в сравнении с 2016 годом стало значительно меньше, особенно если они заметят, что как в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса», так и в полуфинале против «Баварии», наставник мадридцев не побоялся снова довериться тем футболистам (Иско, Карим Бензема), к которым, казалось, он уже утратил доверие.

Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии» Такая гибкость в работе молодого тренера обусловлена тем, насколько хорошо он знает королевский клуб, а тот, в свою очередь, хорошо знает его. После пятилетних выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он был советником президента, спортивным директором, ассистентом главного тренера и наставником второй команды — какие тайны «Реала» могут быть ему недоступны?

Тем не менее, впереди у него еще много вызовов, и финал Лиги чемпионов 2018 года — только первый из них. Останься он во главе «Сливочных» на новый сезон ему предстоит провести уже напрашивающуюся перестройку, а покинь их — ему, скорее всего, предстоит доказывать свой тренерский класс в менее знакомоми и лояльном к нему окружении. Но пока что не вызывает никаких сомнений то, что «Реал» и Зидан созданы друг для друга.