31 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Малага». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 20 очков в своем активе.
Команда идёт четвертой, на пять баллов отставая от второго в таблице «Атлетико» и на один — от третьего «Реала», а также на один пункт опережая пятый «Реал Сосьедад».
Последние матчи: ранее в рамках 10-го тура национального первенства клуб недосчитался баллов, когда на чужом поле сыграл вничью с «Сельтой» (0:0).
Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже был на высоте, когда теперь на своём поле минимально обыграл «Фейеноорд» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Кучо и Лосада, дисквалифицирован — Берналь.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл трижды при одной ничьей и одном поражении.
Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, тем более если помнить, что перевес в классе на их стороне, равно как и поддержка домашних трибун.
Абде Аззальзули — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.
«Малага»
Турнирное положение: «Малага» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет пять очков в своем активе.
Команда находится на последнем, 20-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в четыре балла от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужом поле разгромил заштатный «Алькасар» (3:0).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах разошёлся мировой с «Алавесом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Лобете, Муньос, Мурильо и Очоа, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Малага» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Это должно вселять в гостей надежду на очки, однако сыграть даже вничью с превосходящим в силе соперником, вдобавок на его поле, шансы на это невелики.
Адриан Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса» забивали больше четырех голов
- в трех из четырех последних матчей «Малага» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.66, выигрыш «Малаги» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из четырех последних домашних поединков.
Тем временем, такой расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25