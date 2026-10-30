прогноз на андалузское дерби в испанской Ла Лиге, ставка за 1.80

31 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Малага». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 20 очков в своем активе.

Команда идёт четвертой, на пять баллов отставая от второго в таблице «Атлетико» и на один — от третьего «Реала», а также на один пункт опережая пятый «Реал Сосьедад».

Последние матчи: ранее в рамках 10-го тура национального первенства клуб недосчитался баллов, когда на чужом поле сыграл вничью с «Сельтой» (0:0).

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Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже был на высоте, когда теперь на своём поле минимально обыграл «Фейеноорд» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Кучо и Лосада, дисквалифицирован — Берналь.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл трижды при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, тем более если помнить, что перевес в классе на их стороне, равно как и поддержка домашних трибун.

Абде Аззальзули — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Малага»

Турнирное положение: «Малага» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет пять очков в своем активе.

Команда находится на последнем, 20-м месте, что, конечно, в зоне вылета (18-20-я позиции), с отставанием в четыре балла от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужом поле разгромил заштатный «Алькасар» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах разошёлся мировой с «Алавесом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Лобете, Муньос, Мурильо и Очоа, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Малага» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это должно вселять в гостей надежду на очки, однако сыграть даже вничью с превосходящим в силе соперником, вдобавок на его поле, шансы на это невелики.

Адриан Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

На что ставят в матче Бетис — Малага Букмекерские коэффициенты на матч Бетис — Малага: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса» забивали обе команды

в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса» забивали больше четырех голов

в трех из четырех последних матчей «Малага» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.66, выигрыш «Малаги» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.50.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из четырех последних домашних поединков.

Тем временем, такой расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Бетис» — «Малага» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних домашних матчей «Бетиса».

2.25 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бетис» — «Малага» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25