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    Великолепный Навас, забивающий Бензема и безнадежный Левандовски

    Герои и неудачники по итогам противостояния «Реала» и «Баварии»

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    Карим Бензема
    Карим Бензема
    twitter.com/realmadrid
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    «Реал» вышел в третий подряд финал Лиги чемпионов, сыграв вничью в ответном матче против «Баварии». Автор squawka.com Мохаммед Батт в своей статье называет главных победителей и проигравших по итогам дуэли мадридцев и мюнхенцев.

    Победители

    Карим Бензема

    Возможно, один из самых недооцененных нападающих этого столетия. Только четыре игрока забили больше голов в Лиге чемпионов, чем Бензема (Криштиану Роналду, Лео Месси, Рауль и Рууд ван Нистельрой). Он был настоящим мотором и сыграл очень большую роль в нынешнем доминировании «Реала» на евроарене. Его не эгоистичная акцентированная на командные действия игра позволила «Реалу» оставаться единым коллективом, а Криштиану Роналду — бить голевые рекорды.

    Никто не упоминал его в числе топ-футболистов мира, а в этом сезоне он еще и потерял свое место в составе. Он выглядел медлительным, и даже его привычно умную игру и резкие передвижения по полю перекрыла его ужасная реализация. Казалось, он использовал все свои патроны. Поэтому когда он вышел в основе против «Баварии», никто не понимал, что из этого выйдет. Однако Бензема внес ключевой вклад в ничью. Сперва он встретился с мячом после великолепного кросса Марсело и отлично пробил головой, а затем подкараулил ошибку обороны, чтобы вывести «Реал» вперед. Эти голы имели огромное значение и позволили «сливочным» выйти в третий подряд финал. Теперь можно ожидать, что в финальном матче Бензема выйдет на поле с первых минут.

    Кейлор Навас

    Вот это камбэк от парня, которого прозвали Король Кейлор (его называли так раньше, и, может быть, станут называть так снова). В ответном матче против «Ювентуса» в четвертьфинале ЛЧ он шокировал, выпустив мяч из рук на ногу Блезу Матюиди и позволил французу сделать счет 0:3. А в первой встрече с «Баварией» он начал падать слишком рано, позволив Йосуа Киммиху вывести мюнхенцев вперед.

    Но прошлым вечером в ответном матче против «Баварии», когда его команда находилась под большим давлением с первых минут, Навас был глыбой. Он совершил восемь сэйвов — рекордный для него показатель в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Безусловно, реализация «Баварии» хромала, однако когда они били в створ, Навас почти всегда оказывался на пути мяча. Несмотря на его невысокий рост, он был настоящим Колоссом в воротах и справлялся с бомбардировкой «Баварии» с невероятной уверенностью. Это был солидный шаг для возвращения уверенности.

    Никлас Зюле

    Многие игроки «Баварии» провели великолепный матч — Йосуа Киммих, Давид Алаба, Франк Рибери, Хамес Родригес... Но никто из них и близко не подобрался к титанической игре Никласа Зюле. Гигантский немец появился в составе из-за травмы Джерома Боатенга, но он затмил и Боатенга, и его напарника Матса Хуммельса.

    Каждый раз, когда «Реал» надеялся поймать «Баварию» в быстром прорыве, на пути мадридцев возникал Зюле и закрыл дверь перед их лицом. Его способность закрыть Криштиану Роналду существенным образом повлияла на атаку мадридцев. То, что их голы пришли с подачи за спину Алабы и огромной ошибки голкипера, говорит о многом. «Реал» мог забить, только целенаправленно избегая Зюле.

    Зинедин Зидан

    За два с половиной сезона в роли главного тренера Зидан в третий раз вышел в финал Лиги чемпионов. Никто не может победить «Реал» под руководством француза в Европе. Можно что угодно думать о его недостатках или тактических построениях его команды, но он наверняка знает, как мотивировать команду и является самым везучим тренером из тех, кто работает сегодня. Зидану удается сплотить и мотивировать своих игроков, заставить их поверить в себя настолько, что Роналду забивает в десяти подряд матчах Лиги чемпионов в этом сезоне, а Марсело покидает оборону, потому что знает, что может повлиять на результат матча. Теперь Зидан может стать первым в истории тренером, которому удастся выиграть Лигу чемпионов три года подряд.

    Проигравшие

    Свен Ульрайх

    Ульрайх проводил отличный сезон, заменяя травмированного Мануэля Нойера. Он выглядел солидно, надежно и внес свой вклад в успех «Баварии», которая находится в шаге от дубля на внутренней арене. Он был хорош и в первом матче против «Реала». Но прошлым вечером, он обрек свою команду. Пас назад от Толиссо не был самым удачным, но почему, черт возьми, он начал подбираться к мячу руками? Разве он не в курсе, что больше нельзя брать мяч в руки после передач голкиперу? Очевидно, он разобрался с этим на полпути, попытался все уладить, но вместо этого оконфузился, а Бензема подхватил мяч и закатил его в пустые ворота, добив «Баварию». Очевидно, что мюнхенцы должны были выиграть даже с этой ошибкой, но факт в том, что Ульрайх стал причиной того, что «Бавария» покинула Лигу чемпионов. Это больно.

    Роберт Левандовски

    Боже, что не так с этим парнем? В последнем полуфинале «Баварии» против «Атлетико» в 2016 году Левандовски был очень плох. Теперь он снова в полуфинале, и он снова лишь бесполезная оболочка нападающего. Безусловно, его связующая игра, его передвижение по полю были качественными, но когда уже дело дойдет до настоящей работы и забитых мячей? Он был безнадежен, и эта безнадежность фактически стоила «Баварии» места в финале, несмотря на то, что мюнхенцы полностью доминировали в игре. Левандовски не смог забить в пяти подряд матчах в Лиге чемпионов, что является убийственной статистикой для нападающего, который надеется получить жирный новый контракт или сделать большой шаг в карьере.

    Правый фланг «Реала»

    «Реал» каким-то образом пробрался в еще один финал ЛЧ, несмотря на то, что их правый фланг был полностью истреблен. «Сливочные» начали матч со схеомй 4-4-2, но при этом Лука Модрич (а затем Марко Ассенсио) играли широко, а Лукас Васкес — на правом фланге обороны. Как и ожидалось, у них возникли трудности с регулярными вторжениями от Франка Рибери и Давида Алабы. В конечном счете «Реал» перестроился — на правый фланг вышел Начо, а Васкес отправился в полузащиту. Однако пока Васкес выполнял роль фулл-бэка, он был полностью уничтожен «Баварией». Он элементарно не справлялся с немцами и только чистое везение не позволило «сливочным» пострадать от его беспомощности в обороне.

    Второй финалист ЛЧ

    Может быть, «Ливерпуль», можеть быть, «Рома». Их нужно пожалеть. Обе команды последовательны в своей тактике и полны отличных идей и выразительной игры. У них есть индивидуальности и они понимают, как работать под руководством харизматичного тренера. На бумаге у них есть все, чтобы сделать больно дряхлому «Реал».

    Но в футбол играют не на бумаге. Нынешний «Реал» не поддается какой-либо логике. Они просто делают вещи. Они могут играть настолько ужасно, насколько вы только можете себе представить, но выйти сухими из воды. В двух матчах против «Баварии» они подарили мюнхенцам бесконечное количество шансов, соперник доминировал, но это они в итоге едут в Киев, а не «Бавария».

    Вы можете представить то же самое, не так ли? «Ливерпуль» или «Рома» выходят в финал, владеют преимуществом, может быть, даже лидируют в счете. Но в конце концов «сливочные» находят выход. Они забьют больше, чем соперник и оформят третий подряд титул победителей Лиги чемпионов.

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