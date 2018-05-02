Ульрайх и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов

Удача «Реала»

«Оказалось, этот ресурс "Реала" неисчислим. А чем еще, кроме сумасшедшей удачи, можно объяснить его гол сразу после перерыва? Диковинное было зрелище для полуфинала Лиги чемпионов: голкипер суперклуба дезориентировался, принимая пас от своего защитника, а когда сообразил, что руками мяч хватать нельзя, не выбил его ногами, не накрыл хотя бы грудью – просто пропустил под собой. И счет на ровном месте стал 2:1.

Он, в принципе, и к 1:1 доехал по равнине. "Нужно постараться забить быстрый гол", – рассуждал до игры Зинедин Зидан, но вряд ли предполагал, что его послушаются оба клуба. "Бавария" ожидаемо разыграла агрессивный дебют и уже на 3-й минуте буквально загнала, затолкала мяч в сетку вместе с "Реалом", ошарашенным натиском. Но, отойдя затем назад, чтобы перевести дух и дать стартовому успеху настояться, мюнхенцы, словно желторотые птенцы, попались на мякине: Марселу втихаря присоединился слева к неспешной комбинации, набросил на дальнюю штангу, а около той почему-то не оказалось ни одного вразумительного баварца, только Давид Алаба, – и неудержимый, когда его никто не держит, Карим Бензема», — объясняет успехи мадридцев везением обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зырянкин.

Бенефис Наваса

«Пропущенный гол завел "Баварию" по новой – гости легко проходили через центр, чувствовалось отсутствие Каземиру, и мощными волнами наплывали на штрафную Наваса. Упустили свои моменты Левандовски и Хамес, несколько раз передерживал мяч Рибери, но давление на "Реал" все нагнеталось. Роналду продолжил спать, несмотря на присутствие Бензема на поле – первый опасный момент португалец создал в конце первого тайма, но его удар в ближний угол взял Ульрайх.

Немецкий вратарь до перерыва действовал уверенно и надежно – тем более жуткой и необъяснимой выглядела его ошибка в самом начале второго тайма. Ульрайх запутался, не разобрался, что делать с безобидной скидкой назад Толиссо, не смог выбить мяч и позволил Бензема сделать первый с ноября дубль. После такой подножки от своего голкипера у баварцев могли опуститься руки.

Но команда Хайнкеса не умеет сдаваться. "Бавария" продолжила давить, Хамес вскоре сравнял счет, со второй попытки пробив Наваса, и не стал праздновать забитый гол. После этого началось сольное выступление голкипера "Реала" – Навас отразил с десяток потенциально голевых ударов, остановил финальную агонию мюнхенцев, которая подарила тысячи седых волос поклонникам "Королевского клуба", и вывел мадридцев в финал ЛЧ, третий подряд. Не Роналду, не Бэйл и даже не Асенсио. Бензин в "сливочный" болид сегодня залили Бензема и Навас», восхищается голкипером «Реала» автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Дворовой футбол

«У "Баварии" не было вариантов: только атаковать. "Реал" к середине первого тайма окончательно бросил играть вторым номером (с этим не заладилось) и побежал в атаку. В итоге, до конца первого тайма мы видели классический дворовой футбол. Ковачич на фланге защиты? Да. Хуммельс в позиционной атаке? Конечно. Зюле вообще бросил возвращаться на свою половину поля через час игры. Центр поля? А где это? Команды его не замечали.

И если к прессингу в исполнении "Баварии" мы все привыкли, то отсутствие прессинга "Реала" казалось странным. Хуммельсу и Алькантаре никто не мешал раздавать острые диагонали на фланги. Роналду и Бензема даже не особо обозначали давление. Это было в первом тайме. Анализировать второй тайм нет смысла: футбол стал ещё более хаотичным.

Толпа парней гоняется за мячом, лупит друг друга по ногам и мажет с пяти метров. Всё как у вас за углом, только эти 20 парней стоят два миллиарда – вот и вся разница. На 65-й минуте Алькантара пошёл в подкат под Алабу. Да, вы всё правильно прочитали», — иронизирует корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Чакыр стабилен

«Кажется, УЕФА нравится раз за разом выставлять себя на посмешище с использованием судей за воротами. Пока весь мир потихоньку переоборудуется на видеоповторы, эти парни продолжают ставить лишние глаза по периметру, не снабдив этих арбитров несчастных никакими инструкциями, судя по всему. Потому что только отвернувшийся человек не мог увидеть игру рукой у Марсело в конце первого тайма. Это чистейший пенальти.

Возможно, главный судья чего-то в динамике не увидел, но в том районе были два его помощника, которым некуда было смотреть, кроме как за мячом, и они проморгали один из ключевых моментов, совершив грубейшую ошибку. Можно много рассуждать, что было бы, назначь судья пенальти, но нельзя отрицать факт результативной ошибки рефери», резонно критикует любимого судью «Реала» Джюнейта Чакыра блогер Soccer.ru Синклейр.

Страшная концовка для «Реала»

«Почти 20 минут понадобилось мюнхенцам, чтобы вернуться в игру. За это время "Бавария" едва не пропустила снова, но потом устроила страшную для болельщиков "Реала" концовку. Кейлор Навас бегал, прыгал, отбивал. Джеймс Родригес все равно смог забить, но исключительно из-за халатности защитников, которые позволили колумбийцу добить мяч после собственного же удара по воротам. На последние минуты Юпп Хайнкес бросил в бой даже Сандро Вагнера, но третий мяч, по заветам "Ювентуса", в воротах "Реала" не оказался. Мадридцы тянули время, а иногда пользовались тем, что игроки "Баварии" выбивают мяч во время травм их игроков, благодаря чему и довели матч до ничьей. Мюнхенцы припомнят после матча, как Джюнейт Чакыр не назначил пенальти за попадание мяча в руку Марсело, но это уже не помешает "Реалу" стать первым финалистом Лиги чемпионов. А вот Левандовскому, который никак не проявил себя в этом матче, перейти в "Реал" это наверняка помешает», — резюмирует автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

Украшение турнира

«Противостояние с "Баварией" стало украшением и без того запредельного по своей интриге и зрелищности плей-офф. Ответная игра и вовсе обернулась полным восторгом. Накатывавшие красные волны раз за разом разбивались о рифы в лице Марсело, Рамоса, Васкеса, Варана и, конечно же, Наваса. Если вратарь отразил 8 ударов, то его партнеры заблокировали еще 7! В этом и есть "Реал" Зидана. Страсти и воли у этой команды какие-то нечеловеческие запасы.

Лучшая ли это команда последних лет во всей Европе? Сложно сказать, глядя на обновленную "Барселону", "Ман Сити" или ту же "Баварию", но она однозначно сильнейшая в матчах на выбывание с себе подобными. Быть чуть лучше любого соперника в краткосрочной дуэли – эту науку "Реал" последних трех лет освоил в совершенстве. На дистанции дела идут не так хорошо, о чем свидетельствует второе место на групповом этапе или 15-очковое отставание от чемпионской "Барсы" в Ла Лиге. Но 26 мая в Киеве сыграет именно "Реал", и кто бы ни был его соперником, именно мадридцы будут безоговорочным фаворитом финала», — считает результат закономерным корреспондент Sportbox.ru Денис Петров.

Бензема использовал свой шанс

«Второй год подряд "Бавария" покидает "Бернабеу" — и Лигу чемпионов — проклиная свою удачу и судейские решения. Но в этом двухматчевом противостоянии Мадрид был лучше.

Возвращение Бенземы в стартовый состав "Реала" было встречено скептицизмом многих экспертов по "Бернабеу", а некоторые фанаты освистывали игрока, когда его имя было зачитано перед игрой. Француз не забивал с игры с середины февраля и в последние недели выглядел в общем нелепо.

Бензема не попадал в стартовый состав "Реала" в последних матчах, да и в этот раз вышел из-за травмы Иско. Но он воспользовался шансом, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру в сезон. Ранний гол явно придал ему уверенность: он выглядел как "девятка" из больших игр прошлого, умело связывая игру в атаке и обороне, вытягивая защитников на себя и открывая пространство для Роналду.

Тем не менее, Бензема был намного больше, чем поддержкой для звездного товарища по команде. Подарок от Улрайха в начале второго тайма был его 55-м голом в Лиге чемпионов, что сделало его шестым самым лучшим бомбардиром в истории соревнований. Он никогда не был ключевым форварда Мадрида, но за свою карьеру он забил много решающих голов. И он снова сделал это во вторник вечером, когда "Реал" нуждался в нем больше всего», — пишет автор ESPN Дермот Корриган.

Надежда для Клоппа

«Мадридский "Реал" пробился в третий подряд финал Лиги чемпионов с суммарной победой 4:3 над "Баварией" — но при этом дал надежду "Ливерпулю".

Если команда Юргена Клоппа сможет закончить работу в Риме в среду вечером, они могут без страха отправиться в Киев. "Реал" занял свое место в финале благодаря тому, что во второй половине матча голкипер "Баварии" Свен Ульрейх проскользнул в своей штрафной, благодаря судейству в эпизоде с пенальти и благодаря игре своего голкипера Кейлора Наваса.

Они уже и футболки сделали, ну конечно. Финал Лиги чемпионов становится рутиной для испанского гранда. Они натянули их с финальным свистком, каждая с большим номером 13 спереди. Если они выиграют в Украине, это будет их 13-й Кубок Европы. Но это очень большое "если".

Несомненно, они показали свой характер, который делает их "серийными победителями", но они защищались, как команда, которой будет сложно справиться с Мо Салахом и компанией.

"Мы можем быть очень довольны собой", — сказал тренер "Реала" Зинедин Зидан. "И тем более из-за того, как мы боролись. Это была сумасшедшая игра, но она закончилась хорошо для нас".

Невозможно поставить под сомнение способность Мадрида бороться. И выйти в итоге победителями. Как правило, благодаря вратарю.

У Наваса есть свои недостатки. Зачем еще Мадрид в течение последних трех лет преследовал Дэвида де Хеа? Но Навас был героем в ночь, когда "Бавария" бросила все на своих противников уже с третьей минуты, когда они взяли на себя инициативу», — пишет автор Daily Mail Пит Дженсон.